減虧金額35億 為業務做减法 國美零售「輕裝上陣」

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|Tuesday, 23 August 2022, 14:29 HKT/SGT
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香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 近日，國美零售（00493.HK，下稱「國美」）披露的資產重組計劃公告，這表明，今年下半年很可能是國美經營發展的一個重要節點，有望通過這次調整改革，對原有業務進行減負，「輕裝上陣」邁向第四季度。
目前，國美零售將立足於垂類模式，聚焦主業，即家電、消費電子產品零售領域。與此同時，公司也將與主業非關聯或虧損業務從上市公司中予以剝離、出售或停止發展。
「主業非關聯或虧損業務」，就是第一個大「包袱」。國美管理層表示，在過去近3-4個月的時間內，公司對長期無法盈利和現金流為負的業務進行了調整和剝離，緊接著對近期投入較大，但依然無法實現盈利或者現金流明顯為負的業務，也進行了調整和剝離。利於資源集中於優勢領域，從而夯實基本盤；同時，剝離虧損業務，則可以直接改善盈利品質，並補充流動性。
第二個大「包袱」，是虧損門店。國美計畫關撤30%-35%的低效自營門店。為了進一步提升門店經營效率，國美零售還將重新規劃線下場景，包括功能、品類、場景、人效等多個維度。本輪調整預計會在9月底,最晚10月份完成，會大幅度減少公司的虧損，提升盈利能力。此外，國美方面還表示，將會進一步強化頭部品牌的深度合作，同時擴展腰部品牌的建設，有效提升庫存周轉效率。
做兩次減法，雖然短期對國美來說會帶來波動影響，但是，長期來看，對公司長遠發展有利。甩掉兩個大「包袱」，國美零售合計減虧35億元。可以說國美沒有了後顧之憂，可以投入更多精力在優質盈利的業務上，做深、做精、做好，虧損收窄，甚至扭虧為盈。通過調整優化，國美預計門店的坪效和人效將大幅提升40%-50%，毛利率提升3%左右，費用額大幅下降30%以上，庫存周轉率提升40-50%以上。
綜合來看，從國美此次「大刀闊斧」的改革力度及目標的顆粒度，不難見出其力圖破局的決心和態度，同時也是對自身的深度改革，能給未來成長帶來了想像空間。正如公開信中所講，要相信未來，抱有進取的心態。
話題 Press release summary
部門 消费者
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