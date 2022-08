Tuesday, 23 August 2022, 14:19 HKT/SGT Share: 創新模式 效率提升 國美零售第四季度盈利在望

香港, 2022年8月23日 - (亞太商訊) - 2022年被視作最難的一年,市場環境不確定性加劇,越來越多的企業加入轉型「自救」 大潮,「韌性成長」 和降本增效成為關鍵詞,聚焦主業、修煉內功、構建長期競爭優勢成為共識。在這輪洗牌加速、秩序重構的新周期中,國美零售(00493.HK,以下簡稱「國美」 )亦果斷出手,求新求變。

(數據來源:公司財報;注:除2021年數據之外,其他均為預估值)

盈利模式創新 注入優質資產



國美近日公佈資產注入公告,同時創始人黃光裕發佈2000餘字的公開信,表示將戰略聚焦主業、剝離虧損業務、追逐盈利的總體方針和計劃。在公開信中,黃光裕提出未來三年實現「1+1+1」 戰略發展目標,即2023年實現較高盈利並達到以往較高水平,2024年達到歷史最好水平,2025年明顯超越歷史最好水平。這也就意味著,通過創新盈利模式並注入優質資産等措施,今年很可能是國美零售積極轉向的一個經營拐點。



一方面,在專注家電及電子零售主業的基礎上,國美零售將打造包括展(線下精品體驗)、銷(綫上綫下全渠道自營+共享型供應鏈)、家庭電子類産品一體化解决方案、泛家電延伸産品及增值服務(送裝、售後、延保、付費會員經營等)等在內的五類主要盈利模式。



另一方面,通過注入優質資産,改善資產結構,提高盈利水平;同時完善國美新零售的線上線下一體化佈局,並帶來一系列協同效應。例如,最新公告披露的國美商都、湘江玖號以及安迅物流控制權等優質資產將注入上市公司體系內。



值得一提的是,據本次公告介紹,關於上述兩項物業的權益,將在不攤薄中小股東權益和不增加上市公司現金壓力的前提下,以大幅優惠的價格將國美商都、湘江玖號兩處物業産權注入上市公司,從而大幅優化上市公司資産充足率,並增强融資能力。



另外,據分析師會議介紹,作為深耕大件物流35年的安迅物流,目前仍保持盈利,且預期未來五年的營收將保持20-40%的年複合增速,且淨利持續增長。公司管理層分析認為,物流業務與上市公司主業高度協同高度相關,將安迅物流注入上市公司既有利於進一步加强公司零售與物流業務的協同性,又對集團構建完整的供應鏈物流能力、提升供應鏈效率乃至企業整體運營都有極大的裨益。



此外,公司還將加强科技賦能,以提升全流程的消費體驗及運營效率。



效率提升 盈利逐步兌現



綫下門店是新零售模式落地的根基,也是國美零售業務體系中的戰略性入口,毫無疑問是其將要發力的重心之一。公司擬改造或新開大約100家城市展廳型門店、繼續快速拓展加盟門店,以「自營+加盟」 相結合的方式,維持對現有全國770多個城市的覆蓋。另一方面,為了進一步提升門店經營效率,國美零售還將重新規劃綫下場景,包括功能、品類、場景、人效等多個維度。此外,國美方面還表示,將會進一步强化頭部品牌的深度合作,同時擴展腰部品牌的建設,有效提升庫存周轉效率。



據公司管理層透露,經過本次戰略調整,預計門店的坪效和人效將大幅提升40%-50%,毛利率提升3%左右,費用額大幅下降30%以上,庫存周轉率提升40-50%以上,經營現金流大幅正向提升,EBITDA實現大幅增長。



有市場機構參考過往歷史數據,並結合公司設定的目標及披露的一些相關指引,包括毛利率及費用等核心指標潜在改善空間,對其未來對其未來幾年的業績進行簡單地毛估如圖。



需要指出的是,由於疫情衝擊,基於保守估計,將2020-2022年收入複合增速設為5%左右,其中2022年由於疫情及資産重組等多因素影響,預期將會明顯收縮;而2023-2025年,假設國美零售戰略調整開始進入逐步兌現階段,給予其收入複合增速約10-15%。





