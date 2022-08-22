業務板塊重組，注入優質資產，國美零售籌劃戰略調整

|
|
|
香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號：493.HK，「國美零售」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」)於二零二二年八月十九日公佈了可能進行之非常重大收購事項及關連交易計劃，有條件同意向控股股東收購鵬融地產(海外)有限公司的全部股權，旨在以低價注入優質資產，改善資產結構，提升公司股東回報水平。公司已向聯交所申請股份於2022年8月22日上午九時正起恢復買賣。
受到內外部宏觀環境的影響，資本市場與行業均面臨不確定的風險。國美零售審慎地研判市場環境，以提升未來運營效率為目標，計劃通過重組業務板塊、優化資產結構，以科技化手段來助力企業數字化轉型，全流程提升消費者服務體驗，最終實現上市公司盈利能力的提升。
專注核心主業，打造新盈利模式
家用電器領域是國美零售的傳統強項，此次業務板塊調整中，公司將專注核心主業，以垂類模式，專注聚焦家用電器及消費電子產品零售作為公司主營業務。此次調整後，憑藉著公司在零售領域多年積累的深厚經驗，依託遍佈全國、數量眾多的線下店鋪，以及公司原有的供應鏈、售後點等基礎設施，公司將形成以展（線下精品體驗）、銷（線上線下全渠道自營+共享型供應鏈）、家庭電子類產品一體化解決方案、泛家電延伸產品及增值服務（送裝、售後、延保、付費會員經營等）等五類主要盈利模式。
同時，公司將通過加強科技賦能，打造O2O電器及消費電子產品零售全場景全渠道提供商，全面提升門店經營質量，同時通過關撤低效門店、新開大店好店、拓展加盟門店，全面優化全國門店網絡佈局。
針對一些非關聯或者虧損業務，國美零售的措施為剝離、出售或停止發展，逐步減少對真快樂等費用較大業務的投入，減輕公司的壓力，集中力量發展核心業務。
優化資產結構，推動企業架構變革和管理升級
為增加國美零售持有的有形資產金額，公司考慮在不攤薄中小股東權益和不增加公司現金流壓力的前提下，以大幅度優惠的價格向控股股東收購鵬融地產(海外)有限公司全部股權，其主要資產為國美商都和湘江玖號這兩處物業產權，收購將大幅度優化公司資產充足率，提升金融機構對公司的業務支持信心，有利於公司未來的再融資，同時促進公司線下城市展示體驗中心的建立，提升核心競爭力。
此外，為了配合國美零售下一步的發展戰略，也為了進一步專業化地做好售前售中售後全服務閉環及增值服務的盈利能力，安迅物流是不可或缺的一環。安迅物流在大件倉配等方面有著競爭優勢，是市場上稀缺的優勢資產。公司將考慮於適當時候以大幅度優惠價格向控股股東收購安迅物流部份股權，達成公司獲得安迅物流的控股權益的目的，完善零售的基礎設施。
為保障經營及發展戰略的實施，國美零售亦推動企業架構變革和管理升級。一是促使管理團隊在2023年實現較好的業績及較高盈利；二是優化管理架構，提升人員素質及專業化水平，優化並減員，明顯提升人效，關閉虧損門店，通過招退減租門店，選好位置新開城市店、大店，明顯提升坪效，以品牌經營管理模式和商品供應鏈的輸出能力，快速拓展網絡，形成自營+加盟的模式，以網格化覆蓋至全國一到六線城市，快速恢復原有市場優勢地位，獲取最佳業績水平。通過新模式主導，以有效方法落實展銷分離模式，提升毛利率和正向現金流，實現零庫存。
關於國美零售控股有限公司
國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家‧生活」戰略指引下，國美零售將加強科技賦能，專注聚焦家用電器及消費電子產品零售作為公司主營業務，形成以展（線下精品體驗）、銷（線上線下全渠道自營+共享型供應鏈）、家庭電子類產品一體化解決方案、泛家電延伸產品及增值服務（送裝、售後、延保、付費會員經營等）等五類主要盈利模式。
更多詳情請流覽公司網站：www.gome.com.hk
話題 Press release summary
部門 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Gome Retail Holdings Limited
|June 17, 2022, 11:35 HKT/SGT
|直播帶貨潮 國美零售（493.HK）618銷售額值得期待
|Apr 27, 2022, 18:29 HKT/SGT
|傳國美將與華為達成合作，實體零售數字化升級是合作重點
|Apr 27, 2022, 18:16 HKT/SGT
|全國統一大市場怎麼建？國美共享零售平台率先行路
|Mar 31, 2022, 20:51 HKT/SGT
|前瞻性佈局全零售生態共享平台 國美零售2021年全年業績質量穩健增長
|Mar 10, 2022, 18:28 HKT/SGT
|國美零售2022年2月核心運營數據持續強勁 當月GMV同比提升超30%
|Feb 10, 2022, 19:02 HKT/SGT
|國美零售2022年1月核心運營數據增長強勁 真快樂1月月活達7000萬
|Jan 28, 2022, 15:08 HKT/SGT
|國美零售線下網絡變革 加速新零售業務擴張
|Jan 11, 2022, 18:50 HKT/SGT
|國美業務持續向好 國美電器12月當月銷售額同比提升40%以上 券商啟動估值上修
|Dec 23, 2021, 09:36 HKT/SGT
|國美35周年慶 攜手6,000家行業知名品牌全域賦能20萬商家 打造以真快樂為核心的全零售生態
|Dec 1, 2021, 08:00 HKT/SGT
|帝峯證券︰國美零售供應鏈資源優化整合，認購可轉債增厚未來收益，加速全零售生態共享平台全面擴張
|Nov 26, 2021, 22:38 HKT/SGT
|國美零售與真快樂、國美控股訂立多項協議 共享資源優勢
|Oct 25, 2021, 17:52 HKT/SGT
|前三季度綠地集團在複雜環境中實現三穩局面
|Oct 25, 2021, 08:39 HKT/SGT
|國美獲中金上調目標價 「真快樂」APP升級將增添動力
|Oct 19, 2021, 08:30 HKT/SGT
|帝峰證券︰看好國美零售未來增長 目標價2.15港元
|Oct 18, 2021, 09:27 HKT/SGT
|帝峰證券︰國美零售大股東注入優質資產包 釋放巨大價值
|Oct 15, 2021, 10:38 HKT/SGT
|高寶集團證券︰國美零售再獲大股東支持 注入優質資產包 收入規模放量增長
|Oct 11, 2021, 15:04 HKT/SGT
|國美零售與國美管理訂立管理服務框架協議
|Sept 27, 2021, 18:59 HKT/SGT
|國美零售完成發行有關長期租賃協議的代價股份
|Sept 20, 2021, 13:00 HKT/SGT
|反壟斷的新機遇 國美有望成受惠者
|Sept 17, 2021, 18:22 HKT/SGT
|「互聯互通」新政出台「真快樂」共享共建戰略快人一步
|更多新闻 >>