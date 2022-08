Monday, 22 August 2022, 10:56 HKT/SGT Share: 光大環境2022上半年業績穩健 瞄準高質量發展 夯實經營基礎

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 近日,中國光大環境(集團)有限公司(下稱「光大環境」或「公司」,香港股份代號:257)公佈了截至2022年6月30日的上半年業績,顯示公司經營管理質量持續提升,綜合實力和行業領先地位持續鞏固。



整體來看,光大環境在上半年嚴峻的市場環境下,經營狀况穩健。共錄得收益港幣21,448,683,000元,除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)港幣7,047,794,000元,公司權益持有人應佔盈利港幣2,811,148,000元,每股基本盈利爲45.76港仙,與去年同期相比,上述指標雖受外部環境衝擊而有所下調,但公司資金儲備充裕,負債水平合理,財務狀况健康。另外,公司宣佈派發年中股息15.0港仙,派息比率32.8%,較2021年底上升2.1個百分點,彰顯公司董事會多年來堅持與股東分享企業經營成果的派息理念。



公司的科技創新力和品牌影響力也不斷提升,今年上半年,光大環境旗下光大青島理工環境技術研究院取得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認證,躋身國家認可的實驗室行列;旗下光大水務作爲主要完成單位之一參與的兩項科研課題分別獲得2021年度環境保護科學技術獎一等獎以及2021年度江蘇省科學技術獎一等獎。此外,光大環境第五次被納入標普全球「可持續發展年鑒」,並獲頒亞洲開發銀行「藍色海洋獎」、BDO最佳ESG報告大獎等多個獎項,品牌價值位居中國環保行業上市公司榜首。



根據公司管理層介紹,上半年光大環境在戰略方針上採取直面外部壓力,著力於「穩主業、促轉型」,改善管理質量,夯實經營基礎,確保了綜合實力和行業領先地位持續鞏固。



具體而言,在經營管理方面,光大環境上半年進一步推動協同增效,運營提效,進一步築高競爭護城河。傳統業務(包括垃圾發電、水環境綜合治理、危廢及固廢處置等)保持穩健發展的同時,業務間協同及輕資產業務(垃圾分類、資源再生利用、節能照明等)發展都初見成效。來自協同業務和輕資產業務的收入在總收入中的佔比呈現持續上升態勢。在此基礎上,公司的總資產規模保持穩定,達港幣2002.12億元。



值得關注的是,公司的運營服務收益不斷增長,上半年首次實現運營收益超過建造收益,意味著公司的收入結構正在持續優化。回顧期內,旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目收益合計港幣20,844,753,000元。其中,運營服務收益爲港幣9,211,286,000元,同比增長17%,運營服務收益、建造服務收益及財務收入分別佔44%、43%及13%。顯示出公司運營服務收益對總收益的貢獻比例大幅提升,公司在優化收益結構方面勢頭良好。此外,據管理層介紹,運營服務收益增加也離不開公司通過業務創新和數字化、智慧化手段提高運營效率的相關部署。



在市場拓展方面,光大環境銳意進取,積極佈局國家重點戰略區域和海外業務。光大環境正緊密圍繞京津冀、粵港澳大灣區、長江經濟帶等國家重大戰略區域開拓項目。特別在長江經濟帶及中西部地區取得積極成效。公司官網發佈的動態顯示,今年2月,光大環境與貴陽市政府和貴陽市城投簽署戰略合作協議,加强業務合作。3月,與中鐵上海、歐亞國際簽署戰略合作框架協議,三方將以東南亞、歐亞大陸及「一帶一路」沿線國家爲重點,推動項目落地,促進協同發展。6月,與溫州市政府簽簽訂戰略合作框架協議,雙方將結合國家地區行業戰略落實情况,在環保領域開展全面合作。另據管理層介紹,公司亦目前正在積極籌建香港業務團隊,以支持在香港業務拓展,積極追踪優質的業務機會。公司還將以越南芹苴項目爲基礎,積極推進東南亞、中東非等一帶一路沿線的環保項目,加大項目儲備。



儘管疫情、國際形勢等外部因素給行業企業經營帶來重重壓力,整體來看,公司在2022年上半年的業務拓展勢頭穩健,共簽署14個新項目,總投資約人民幣17.57億元;另承接2個環境修復服務、1個垃圾分類服務、4個工程總包(EPC)項目以及2個委托運營項目,合同總額約人民幣1.61億元。此外,公司還在湖北、湖南、廣西、安徽、雲南等多個省份中標了多個環保項目,涵蓋垃圾發電、污水處理、廢舊輪胎綜合利用等業務領域,預計今年下半年公司市場拓展的喜訊將陸續有來。



在流動性和債務結構方面,光大環境著力持續打造長短兼備的多元融資工具組合,爲中長期發展奠定基礎。2022年上半年,公司持續拓展融資渠道,加强負債期限錯配,研究强化資金集中調度和利率管理,有效控制財務成本,上半年光大環境及附屬公司共發行各類債券6支,融資規模合共達人民幣61億元。此外,公司加大力度回收各類應收賬款,獲得國家各類資金補助達人民幣1.84億元。截至2022年6月30日,光大環境的資產負債率爲67%,較2021年底下降1個百分點。手持現金達港幣147.13億元,負債水平合理,財務狀况健康。



誠如公司管理層所言,中國城市環保基礎設施建設高速增長的時代已經過去,曾經的藍海快速進化成紅海,在這樣一個條件下,從高速向高質量發展是必由之路。只有那些具備長遠戰略定力、充足糧草儲備和領先綜合實力的企業,才能克服環境短期波動造成的不利影響,成功實現轉型升級,在風浪中行穩以致遠。





