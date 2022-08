Monday, 22 August 2022, 07:31 HKT/SGT Share:

來源 IVD Medical Holding Limited 華檢醫療控股公佈二零二二年中期業績 以豐富的產品組合及龐大的分銷網絡 抓緊行業發展機遇

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷(「IVD(1) 」)產品分銷商華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」; 股份代號:1931)公佈截至二零二二年六月三十日止六個月(「報告期」)之中期業績。



報告期內,儘管中國內地為應對新型冠狀病毒疫情而關閉醫院及採取其他檢疫及社交距離措施,導致終端客戶對IVD產品的需求暫時減少,憑藉集團具競爭力及多樣化的產品組合、龐大的分銷網絡及持續增長的維修業務,集團仍錄得收益人民幣1,176,557,000元(二零二一年六月三十日止六個月:人民幣1,186,791,000元),與去年同期維持在相若水平。集團的毛利較去年同期提升11%至人民幣266,423,000 元,同時,毛利率亦較去年同期增加2.4個百分點至22.6%,有關增加主要由於IVD分析儀的購買價格下降及維修服務收益增加,且維修成本相對穩定。集團的期內經調整溢利受毛利率上升帶動,錄得人民幣96,773,000元,較去年同期增加6.7%。董事會已決議派付截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股2.729港仙。



華檢醫療主席何鞠誠先生表示:「二零二二年,儘管醫療行業繼續受疫情影響,營商環境備受考驗,我們竭力克服挑戰,優化業務營運。在分銷業務方面,我們於今年四月成功與希森美康簽訂五年期獨家分銷協議,同時,我們亦致力擴大分銷網絡及醫院覆蓋範圍,進一步鞏固行業地位。此外,我們的維修業務一直維持穩定發展,收益持續錄得增長,毛利及毛利率均得到大幅提升。未來,我們已準備就緒把握未來的行業增長機遇,致力為各股東帶來更佳及長期的回報。」



業務回顧

集團為中國領先的IVD產品分銷商。集團亦參與自有品牌IVD產品的研究、開發、生產及銷售。



分銷業務

分銷IVD產品為集團業務的基石,其主要涉及向分銷商、醫院及醫療機構以及物流提供商等客戶分銷IVD分析儀、試劑及其他耗材。報告期間,分銷業務錄得收益為人民幣1,097,468,000元,毛利亦較去年同期上升3.1%至人民幣216,907,000元。



透過多年營運,集團已建立龐大的分銷網絡,覆蓋中國29個省份、直轄市及自治區,醫院覆蓋範圍廣泛。截至二零二二年六月三十日,集團於其已建立的分銷網絡中擁有204名直接客戶(包括醫院及醫療機構)以及908名分銷商。



集團透過全資附屬公司威士達醫療有限公司(「威士達」)分銷IVD產品。自一九九七年以來,威士達為中國境內希森美康凝血產品的全國獨家分銷商,擁有獨家分銷權,亦從其他領先國際品牌中採購多樣化的IVD產品組合,並在中國分銷。於二零二二年四月一日,威士達與希森美康新簽訂五年期獨家分銷協議,協議期限有效至二零二七年三月三十一日。該協議有助進一步穩固威士達與希森美康之間的長期優質合作。



同時,集團已向市場提供由希森美康生產的四類血栓標記物(2)。該等產品採用高敏化學發光技術,可有助於提早診斷血栓形成及纖溶。



此外,集團向醫院的臨床實驗室提供解決方案服務,這使集團得以與當地執業醫師建立及維持直接聯繫,令集團緊跟醫療實踐最前沿及了解IVD產品市場需求。於二零二二年上半年,集團向八家中國三級醫院提供解決方案服務。



維修服務

集團自向希森美康凝血分析儀的終端客戶提供維修服務。於二零一七年,威士達及希森美康就向其終端客戶的凝血分析儀提供維修服務訂立維修服務協議,主要為醫院及醫療機構提供維修服務,通常包括維護及維修服務、安裝服務及終端客戶培訓。報告期間,維修服務一直獲得持續穩定發展,錄得收益為人民幣77,286,000元,較去年同期增長27.8%,毛利提升70.2%至人民幣48,388,000元,毛利率亦較去年同期增加15.6個百分點至62.6%。



自有品牌產品業務

集團亦參與在其自有品牌下研究、開發、生產及銷售IVD分析儀及試劑。旗下自有品牌的IVD試劑乃由蘇州德沃生物技術有限公司及貝知(上海)醫療科技有限公司生產,而IVD分析儀則由集團設備製造商艾維德醫療器械(上海)有限公司及朗邁(山東)生物技術有限公司生產。另外,集團還分銷自主開發的自有品牌下IVD產品,主要包括即時檢驗IVD檢測類別項下的IVD分析儀及試劑、質譜及微生物學。



展望

未來,集團將繼續鞏固自身於中國IVD行業的領先地位。為了達到這個目標,集團將透過多樣化的產品類別以及擴大品牌覆蓋範圍以不斷豐富產品組合,並進一步擴展分銷網絡及醫院覆蓋範圍,以把握IVD市場的高增長潛力。



同時,集團將通過增強提供解決方案服務的能力以繼續發展分銷業務。透過擔任醫院臨床檢驗科的總供應商,集團參與實驗室場地的設計、提供IVD產品集中採購服務、開展實時存貨監控及向臨床實驗室提供其他售後服務。集團亦計劃僱用更多銷售人員推廣及營銷集團的解決方案服務,並從各品牌吸納更多IVD產品,加強集團在集中採購方面的優勢。為提高品牌知名度,集團亦將繼續參加國家及地方IVD研討會以及學術會議。



此外, 集團認為強大的研發能力對集團日後發展及可持續增長至關重要,將通過購買設備、儀器及聘用相關領域的專家等,投入更多資源,進一步提升研發能力,且將開展研究項目以進一步開發具市場潛力的自有品牌IVD產品。集團致力於進一步加強產品質量管理,優化自主開發產品的性能及適用性,以提升市場競爭力。



首席運營官梁景新先生亦指出:「基於人均醫療支出的增長及政府對行業技術發展的支持,集團持續看好中國醫療市場的發展前景,尤其是醫療器械市場。我們憑藉具競爭力且多樣化的產品組合、龐大的分銷網絡,以及廣泛的醫院覆蓋範圍,有信心把握各個潛在機遇。與此同時,我們會繼續加強旗下針對醫院的解決方案服務,並進一步提升自有品牌的研發能力,穩固行業的領先地位。」



注釋

(1) IVD,” In Vitro Diagnostic” 或「體外診斷」,包括在從人體採集的血液或組織等樣本上開展的檢測

(2) 4類血栓標記物:1)凝血酶-抗凝血酶複合物,2)纖溶酶-α2纖溶酶抑制物複合物,3)血栓調節蛋白,4)組織纖溶酶原激活物-纖溶酶原激活物抑制-1複合物。



關於華檢醫療控股有限公司

華檢醫療控股有限公司(「華檢醫療」或「集團」)是中國領先的IVD產品分銷商,旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備(上海)有限公司、艾維德中國有限公司、蘇州德沃生物技術有限公司、朗邁(山東)生物科技有限公司及貝知(上海)醫療科技有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商,並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑,並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。



