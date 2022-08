Saturday, 20 August 2022, 08:51 HKT/SGT Share:

來源 Sisram Medical Ltd 復銳醫療科技公佈2022中期業績 業績保持强勁增長 繼續夯實全球化佈局 精益生態品牌創新

中國香港, 2022年8月20日 - (亞太商訊) - 2022年8月19日,復銳醫療科技有限公司(英文「Sisram Medical」;簡稱「公司」或「復銳醫療科技」,股份代號:1696.HK,連同其附屬公司統稱「集團」),今日公佈截至2022年6月30日止六個月(「報告期」)之中期業績。復銳醫療科技是一家全球化的美麗健康集團,其獨特的美麗健康生態系統提供多元化產品組合,打造以客戶為中心的品牌,業務包括能量源醫美設備、注射填充、美容及數字牙科、個人護理等。公司將於北京時間8月22日(周一)下午16:30舉辦中期業績發佈電話會議(中文場),登記信息請參考內文。



財務亮點:

-- 截至2022年6月30日,期內收入實現174.5百萬美元,較2021年同比增長39.3%。

-- 截至2022年6月30日,期內歸母淨利潤達到20.6百萬美元,較2021年同比增長25.9%。

-- 截至2022年6月30日,期內直銷收入佔總收入64.8%,2021年同期為59.7%。

-- 在北美地區及亞太地區銷售業績均取得大幅增長。截至2022年6月30日,北美地區所得收入為69.9百萬美元,較2021年同比增長42.2%;亞太地區所得收入為47.9百萬美元,較2021年同比增長42.0%。



業務亮點:

-- 持續研發投入及創新,成功上市三款新產品:「Alma TED™」, 「CBD+ Professional Skincare Solution™」和「LMNT one™」。

- Alma TED™是一款基於超聲波的能量平台,採用Impact Delivery™設計的專有探頭,可提供非侵入性無創治療,以解决當今社會日益增長的脫髮問題。

-「CBD+」是首個結合全光譜大麻二酚(CBD)系統優勢的專業護膚解决方案,主要作為搭配耗材,於能量源設備治療後使用,能顯著改善皮膚發紅並舒緩敏感肌膚表層。

- LMNT One™採用了經典的美容科技組合,LED紅光、NIR近紅外光及micro pulses微脉衝技術,經臨床驗證可以有效提升肌膚微循環,促進膠原蛋白新生,使消費者在家中即可享受舒適醫美體驗。

-- 差异化豐富注射填充產線:期內於中國投資佈局絲素蛋白透明質酸鈉複合凝膠及面部埋綫產品,該類產品為絲素蛋白再生材料於醫美行業的創新性探索,未來可與現有醫美產品形成組合拳。

-- 進一步擴大美容及數字牙科業務線:期內投資擴展產品組合至創新生物材料,結合計算機輔助美學設計、修復產品以及無創貼面等高端技術,完善集團美容及數字牙科業務的產品組合並推動該業務板塊的快速發展。

-- 進一步擴大直銷佈局:在戰略性市場持續擴展直銷佈局,不斷貼近終端消費者,是公司長期堅持的發展戰略。期內,集團新設英國直銷辦公室,成為美麗健康生態圈又一新拓展區域,以滿足客戶對集團產品和服務的强勁需求。

-- 加强品牌建設,提升用戶粘性及活躍度:通過Alma Academy活動,與全球各地數百名醫生學者及商業合作夥伴探討行業發展及趨勢;同時,不斷完善全球客戶體驗流程,多角度全方位觸達潜在客戶並實現高效轉化,挖掘生態系統內產品的交叉銷售機會。



財務表現穩健,盈利持續增長

2022年上半年,復銳醫療科技期內實現收入174.5百萬美元,同比增長39.3%。該增長主要歸因於集團繼續擴展現有銷售網絡,成功推出新產品及拓展了B2C新業務。期內,歸母淨利潤為20.6百萬美元,同比增長25.9%。期內,由於集團進一步擴大直銷佈局及向市場推出高價值產品,集團的毛利由2021年同期的71.5百萬美元增加39.4%至99.6百萬美元。期內直銷產生的收入佔總收入的64.8%,分銷收入佔總收入的35.2%。



期內,集團實現稅前利潤23.1百萬美元,淨利潤20.5百萬美元,同比分別增長14.6%及18.2%,該增加得益於銷量增加及毛利提升。期內,集團實現經調整淨利潤24.9百萬美元,同比增加27.5%。



全球各區域穩步增長,生態品牌進一步加强

作為一家跨國企業,復銳醫療科技在推廣全球生態品牌的同時,亦著力實現本土化運營以適應當地發展。受益於此,期內,全球各地市場的收益均大幅增長,其中北美區域收入同比增長42.2%,亞太區域同比增長42.0%,中東和非洲同比增長40.5%,拉丁美洲同比增長38.2%,歐洲同比增長28.9%。



在多元化生態產品組合方面,通過研發投入,持續推出新技術新產品。通過直營網絡佈局,在提供優質高價值產品服務的同時,快速收集客戶需求,與研發端形成高效閉環,擴充科學醫美的產品組合與解决方案,更好滿足不同區域客戶的醫美需求,增强生態品牌競爭力。



2022年下半年展望

2022年下半年,復銳醫療科技將繼續重點發力於新興技術研發及實踐,對內著力於挖掘板塊間協同效應,對外放眼於優質業務拓展機遇,以進一步鞏固其全球領先地位。2022年,集團的工作將戰略性地聚焦精益革新,並進一步加强數字化建設、美麗健康生態系統建設等。



秉承「提高生活品質」的企業願景,集團將繼續通過加强全球直銷佈局,進一步鞏固及開拓北美、亞太、歐洲和中東的潜在直營機會,助力復銳醫療科技成為全球化美麗健康集團。此外,集團將繼續重視由內而外的健康與美麗需求,進一步拓展能量源設備產品組合,並繼續於中國等區域推進注射填充及美容牙科產品的研發拓展。



展望未來,復銳醫療科技董事長兼執行董事劉毅先生表示:「復銳醫療科技始終堅持以客戶為中心的理念,為廣大求美者提供科學有效的美麗健康服務。回顧上半年,復銳醫療科技不斷夯實全球化佈局,戰略部署有序推進。展望下半年,我們將繼續踐行集團使命,强化四大業務板塊協同發展,持續為客戶提供多元化美麗健康解决方案,使美麗健康生態系統更具全球競爭力,使科學醫美的產品與服務讓更多客戶受益。」



復銳醫療科技及Alma首席執行官Lior Dayan先生表示:「2022年上半年,我們加大了產能投入以適應全球需求的增長。下半年我們將通過戰略性地內生與外延協同發力,加大投資引入與合作,配合生態系統搭建戰略,從而進一步實現研發能力提升、產品組合擴大及銷售渠道擴張。」



電話會議

公司將於北京時間8月22日(星期一)舉行中期業績發佈電話會議(中文場),若您欲參與,請點擊以下鏈接進行登記:https://AlmaLasers.activetrail.biz/Sisram-IR-form.



完成登記後,您將即刻收到撥入信息。為防止延誤,我們建議您於會前十五分鐘撥入。您亦可登陸復銳醫療科技官網查閱回放記錄:https://sisram-medical.com/investors/events-presentations/.



關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司(股份代號:1696.HK)是一家全球化美麗健康集團,其獨特的美麗健康生態系統提供多元化產品組合,打造以客戶為中心的品牌,業務包括能量源醫美設備、注射填充、美容及數字牙科、個人護理等。復銳醫療科技是中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司。復銳醫療科技於2017年9月19日在中國香港上市,是第一家在香港聯合交易所主板上市的以色列公司。



復銳醫療科技——提高生活品質

https://sisram-medical.com/





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sisram Medical Ltd Mar 17, 2022, 23:31 HKT/SGT 復銳醫療科技公佈2021年度業績 更多新闻 >>