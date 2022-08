Friday, 19 August 2022, 11:40 HKT/SGT Share: 港股稀缺標的百奧賽圖今日開啟招股 底層技術創新 打造全球新藥發源地

香港, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 「十四五」規劃和2035遠景目標綱要提出,要積極推動生物技術和信息技術融合創新,為國家經濟增長添加新動能。在多地積極發展生物產業的市場趨勢下,「中國式的再生元」——百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「百奧賽圖」,股份代碼:02315.HK)於今日開始招股,高盛、中金公司擔任聯席保薦人,每股發售價25.22港元,預計9月1日正式登陸港交所。



雙業務線齊頭並進 積極開拓海外市場



根據弗若斯特沙利文,近年來,全球生物製劑市場需求逐步擴大,全球生物製劑市場規模預計於2025年達到5301億美元,複合年增長率爲12.2%。為順應市場趨勢,實現成為全球新藥發源地的願景,百奧賽圖背靠基因編輯技術平台,打通生物科技上下游,打造了雙業務線並行的業務模式。



在临床前CRO业务方面,百奧賽圖利用基因編輯技術平台開發超過2500種創新動物模型,進而爲國內外客戶提供模式動物以及臨床前藥理藥效等CRO服務。目前,公司已與全球前10大製藥公司中的9家建立穩固合作關係,并为全球200多家合作伙伴完成了500多个药物评价项目,海外銷售收入佔比高達36%,2022年前4個月,該比重進一步提升至超過45%。



抗體發現業務線則是利用自主開發的SUPCE技術,耗時6年實現抗體開發底層技術的突破,研發出世界一流的全人抗體小鼠RenMice技術平臺。藉此平臺,公司發起「千鼠萬抗」計劃,針對1000+潜在成藥靶點進行規模化全人抗體药物開發,可將從靶點驗證到得到臨床前候選分子所需時間由平均5.5年減至12至18個月。兩年左右時間內,240+個靶點已經獲得苗头分子,已與德國默克等達成了24個抗體分子授權轉讓/合作開發交易,向全球輸送高潛力的新藥分子。未來随着对外合作/转让项目批量进入临床后期或商业化阶段,会带来源源不断的研发里程碑收入和药物销售分成,此业务或将成为百奥赛图后续收入持续增长的强劲来源。



變現能力成熟穩定 前景備受資本認可



成立以來,百奧賽圖依託其專有基因編輯技術、全人抗體小鼠平台、綜合動物病患模型及體內抗體發現平台高速發展,現已成長為臨床階段生物技術及臨床前研究服務創收公司。此外,公司在「千鼠萬抗」項目上建立了強大的臨床及臨床前產品管線,其中,YH003和YH001進入国际多中心臨床II期,具有優異的安全性和有效性,很好的驗證了百奧賽圖獨特的臨床前體內藥物篩選模式。未来,更多優質抗體藥物分子將轉讓給全球合作夥伴,惠及更多病患。



研發實力的增强不僅凸顯了新藥分子研發的競爭優勢,更逐漸提高了百奧賽圖的變現能力。2022年前四個月,營業收入比去年同期增長67%,毛利率接近70%。可見,百奧賽圖已在技術開發和盈利能力等維度形成了核心競爭力,實現了發展良循環。



強大的研發實力和亮眼業績表現,令百奧賽圖充分贏得了資本認可和青睞。公司自成立至今已獲清池资本、CPE 源峰、奧博資本、Octagon Capital、招銀國際、國投創業、国寿大健康基金、BVCF等機構投資,2021 年交叉輪融資後估值為 78.11 億元,足見各方投資機構對百奧賽圖發展前景的看好。



在生物技術企業備受追捧大勢下,百奧賽圖是中國少有的具有自主硬核技術創新能力的生物技術公司,也是港股「18A」企業中罕見的帶穩定收入上市的企業,標的稀缺性可見一斑。本次港股IPO是百奧賽圖發展的又一里程碑,相信更多的資本注入將助推其提升安全邊際,成長確定性和中長期投資價值也將逐漸凸顯。





