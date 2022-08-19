順豐同城H股全流通申請獲中國證監會正式批准 業內：有利於改善流動性和成交量

|
|
|Friday, 19 August 2022, 10:31 HKT/SGT
|
香港, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 順豐同城(09699.HK)再度傳來利好消息。近日，公司宣佈收到中國證監會關於轉換及上市的正式批准，同意公司將合共不超過78,947,684股境內未上市股份轉換為本公司H股並在聯交所上市的申請，該批准自2022年8月15日起計12個月內有效。
截至公告發佈，順豐同城境內未上市股份轉換及上市的實施計劃詳情尚未最終確定。
對於港股公司而言，申請H股全流通是提升公司的流通盤規模，帶動公司股份流動性，改善換手率的方式之一。我們看到，很多港股公司都在積極申請全流通，以促使公司不同股東的權利真正地一致，改善公司治理結構、為公司進行股權激勵等強化股東回報的措施奠定基礎，進一步優化公司在資本市場的表現，亦加強投資人對公司投資價值的關注。
順豐同城於2021年底在港交所上市，憑藉獨立第三方定位和四大場景全覆蓋的獨特優勢，已成為新消費即時配送第一品牌，市佔率穩居第三方即時配送行業首位。2022上半年受疫情影響，線上消費和即時配送需求被深度激發，大流量平台紛紛開拓本地生活業務，資本投入增大，行業基本面、政策面向好。流量平台對配送閉環的需求，使得第三方即時配送平台有較好的長期發展前景。
同時，順豐同城針對不同行業/場景打造定制化物流解決方案，比如春節期間年夜飯配送、「同城快修」手機維修服務，以及聯合順豐速運推出的茅台冰淇淋、預製菜、核酸檢測試劑配送等綜合配送解決方案，大大拓展了新業務場景。
根據艾瑞2022年發佈《同城即配平台C端使用者洞察研究報告》顯示，順豐同城憑藉前沿科技、融合服務場景、及精細化運營，在用戶調研中分別獲得了美譽度、滿意度、推薦度三項第一，品牌健康度領先業內其他品牌，C端市場認知度及市場份額持續擴大。
話題 Press release summary
部門 Transport & Logistics
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 9, 2022, 08:00 HKT/SGT
|捕捉港股業績潛力股：順豐同城多項指標第一
|May 30, 2022, 13:06 HKT/SGT
|順豐同城ESG報告：以人為本推動數智化社會可持續發展
|May 16, 2022, 08:00 HKT/SGT
|順豐同城H股全流通申請獲證監會受理 業內：有利於改善流動性和成交量
|Apr 4, 2022, 08:53 HKT/SGT
|第三方即時配送收入第一 順豐同城持續深化全場景及運力池提高盈利能力
|Mar 30, 2022, 17:41 HKT/SGT
|順豐同城全年業績表現亮眼 第三方即時配送收入第一
|Mar 21, 2022, 19:32 HKT/SGT
|順豐同城佈局快速增長行業 蘊藏極大發展潛力
|Mar 10, 2022, 16:40 HKT/SGT
|多點突圍多場景發力 順豐同城構築深厚護城河
|Dec 14, 2021, 16:29 HKT/SGT
|順豐同城今日香港掛牌上市 募資淨額達約20.31億港元
|Dec 14, 2021, 16:25 HKT/SGT
|上市發行價16.42港元引入阿里做基石 順豐同城正式登陸港交所
|Dec 1, 2021, 16:27 HKT/SGT
|紮根即時配送黃金賽道 順豐同城香港招股進行中
|Dec 1, 2021, 16:11 HKT/SGT
|順豐同城於香港招股 市占率穩居第一 前五個月營收超30億
|Dec 1, 2021, 16:07 HKT/SGT
|業務模式獨到 優質賽道新股順豐同城正在招股
|Nov 30, 2021, 16:32 HKT/SGT
|順豐同城開啟招股 近三年收入複合年增速高達120.8%
|Nov 30, 2021, 16:28 HKT/SGT
|即時配送需求強烈 順豐同城今起招股
|Nov 30, 2021, 16:22 HKT/SGT
|順豐同城今起招股 一手入場費3,628港元