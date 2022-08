Thursday, 18 August 2022, 19:28 HKT/SGT Share: 中國中免香港公開發售足額,國際配售已獲機構高倍數認購

香港, 2022年8月18日 - (亞太商訊) - 2022年8月15日,中國旅遊集團中免股份有限公司(以下簡稱“中國中免”)在香港刊登並派發境外上市外資股(H股)招股說明書,開始全球發售。





近日,中國中免在北京召開全球發售新聞發佈會,正式啟動港股招股。中國中免董事長及執行董事彭輝先生、執行董事及總經理陳國強先生,執行董事及常務副總經理王軒先生,副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書常築軍先生,總會計師于暉先生出席新聞發佈會,與境內外數十位媒體記者進行溝通交流。



發佈會上,公司保薦代表人向新聞媒體介紹了本次H股發行的概要。本次中國中免在香港聯合交易所面向海內外投資者計劃發行約1.03億股H股股份,股票代碼為HK.1880,發行價範圍為143.5港元至165.5港元。招股於8月15日(星期一)開始。



與此同時,令人關心的認購中國中免的基石投資者名單也正式官宣。據悉,中國中免成功引入9家基石投資者,主要為主權基金,境內外大型長線基金,大型央企及知名消費行業企業等。投資者包括:中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團、中遠海運(香港)有限公司、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司及Oaktree基金。



中國中免管理層表示,為鞏固全球最大的旅遊零售運營商的領先優勢,公司將持續築高現有業務的競爭壁壘,鞏固行業領導地位,包括繼續發展離島免稅業務、繼續拓展國內傳統渠道、進一步發展高質量的有稅業務。將積極拓展增量業務機會,探索更多盈利增長機遇,包括拓展建設旅遊零售綜合體、搶先開設市內免稅店、開拓海外渠道。將利用資本運作,深化上游供應鏈和國內外市場的競爭優勢,即通過直接和上游品牌合作或投資併購等方式,朝供應鏈上游拓展,同時尋求國內和海外市場收購機會。將進一步強化包括運營管理、採購能力、供應鏈管理(物流配送)、信息管理及數字化、市場營銷等核心能力建設,為持續發展提供動力。將吸引並保留高素質的戰略人才,保障企業人力資源。



對於本次H股上市,公司管理層也回答了媒體和投資者關心的問題。



針對赴港上市對公司可能產生的積極影響,公司表示,實現國際化是公司發展過程中相對重要的長期戰略目標之一。香港擁有開放且成熟的資本市場,多年來得到國際投資者的廣泛認可。此次赴港上市,一是有助於進一步提高公司的品牌影響力及國際市場知名度,助力公司鞏固全球旅遊零售商的龍頭地位。二是有利於公司搭建境內、境外雙融資平台,通過國內外資本的加持促進公司進一步發展。三是利於築高公司的資本壁壘,使公司有望將更多資金用於海口國際免稅城、三亞國際免稅城一期二號地、市內免稅店等項目的建設中。四是將助力公司國際化及海外業務拓展的持續推進。



對於是否會參考中國消費者旅遊地喜好而佈局店址,中國中免表示,自1984年成立以來,公司一直圍繞消費客群的變化和消費者需求的變化拓展業務。當前,越來越多的中國人走出國門,中國遊客已成為全球免稅行業或全球旅遊零售行業的主要消費客群。此前,公司跟隨中國遊客在海外開設並運營了9家免稅店,均取得了良好的收益。下一步,公司將繼續圍繞主要客群即中國遊客,在其熱門的旅遊目的地開設店鋪,進而提升公司效益,並為股東帶來更好的投資回報。



關於近期海南疫情對中國中免的影響,公司表示,海南疫情影響僅在短期,從中長期看不會對公司經營造成更大影響。2021年及2022年3-5月,海南及上海等地陸續出現了幾次疫情。面對挑戰,公司從線下、線上全面發力,保持經營業績穩定發展。具體看,2021年海南省整體客流僅達到疫情前97.4%的水平,但公司仍在海南創造了471億元人民幣的收入,收入規模較2019年翻了2.5倍。此外,在2022年3-5月,因疫情影響公司經營受到一定衝擊,但在5月下旬,公司經營已快速恢復。進入6月,公司銷售環比大幅提升,當月營收同比增長13%。且在2022年上半年,公司主營業務毛利率較去年下半年環比提高5.5個百分點,並持續保持穩定。可以預見的是,今年下半年及之後,公司將實現海口國際免稅城、三亞國際免稅城一期二號地等多個新項目的落地,這將為公司業務擴張帶來新增量。此外,從中長期看,公司已在市內店、口岸等渠道做了充分的佈局,未來亦將成為新的增長點。



中國中免18日中午截止認購,據悉香港公開發售已足額,散戶及孖展認購踴躍。此前,上周五開簿不到1小時,公司國際配售部分已足額,國際及中資意見領袖型機構均積極下單參與公司此次H股發行,簿記僅兩日傳聞已實現高倍數訂單覆蓋。





