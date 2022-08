Friday, 19 August 2022, 14:01 HKT/SGT Share:

來源 Taiwan Excellence Awards 台灣精品於 2022 年新加坡國際醫療展首次亮相 展出10 家醫療科技暨照護領域的創新企業 - 台灣精品館將在今年的 2022 年新加坡國際醫療設備展中重點展出 10 家在醫療和牙科設備及解決方案領域領先的參展商

- 為期三天的展會上將展出一系列榮獲「台灣精品獎」的尖端科技和產品

新加坡, 2022年8月19日 - (亞太商訊) - 台灣精品將首次參加2022 年新加坡國際醫療設備展(Medical Fair Asia),該展會將於 8 月 31 日至 9 月 2 日在濱海灣金沙酒店 (Marina Bay Sands) 舉行,並規劃 9 月 3 日至 9 日於線上展延續參展效益。台灣精品館由台灣經濟部國際貿易局和外貿協會 (TAITRA)主辦,將在為期三天的展覽上展出 10 家參展商和17件創新的醫療照護產品,例如手術器械、醫療和牙科導航系統、檢測系統與電動代步車。



展館內的所有展品均獲得了「台灣精品獎」,這是對台灣最具創新和高品質產品的最高榮譽,也體現了台灣對於醫療預防、檢測、診斷、健康照護等領域提升智慧醫療的目標。



台灣精品館參展商包括:



1. 台灣先進手術醫療器材股份有限公司

2. 群曜醫電股份有限公司

3. 醫百科技股份有限公司

4. 晉弘科技股份有限公司

5. 伊勒伯科技股份有限公司

6. 準訊生醫股份有限公司

7. 雃博股份有限公司

8. 安盛生科股份有限公司

9. 台灣維順工業股份有限公司

10. 明基三豐醫療器材股份有限公司



新加坡台灣貿易中心吳宜玲主任表示:「臺灣擁有資通訊產業優勢背景,業者持續串聯跨領域合作,發展出結合AI、大數據與IOT等智慧醫療的創新服務,而台灣精品獎每年依照研發、設計、品質及行銷這4大項目嚴格選拔的獎項,本次參加新加坡醫療器材展,我們很榮幸能向亞洲地區各界醫療業者展示台灣精品所提供的產品和服務。」



台灣在 2021 年世界健康照護創新指數中排名第 13 位,在 Numbeo 健康照護指數中排名第一,被公認為擁有先進生物技術和製藥能力的世界頂級健康照護提供者之一。2022 年新加坡國際醫療設備展將作為一個平台,憑藉其在將先進技術與最新醫療科技相結合以實現互聯和智慧健康照護方面的專業知識,從而鞏固台灣在醫療技術領域的全球創新領導者地位。



「透過參加 2022 年新加坡國際醫療設備展,我們希望,台灣精品不僅可以接觸到我們在亞洲地區的貿易和醫療技術合作夥伴,還可以透過我們的創新技術幫助更多人過上更長壽、更健康的生活」,吳主任補充道。



2022 台灣精品館亮點企業:



台灣先進手術醫療器材股份有限公司,簡稱 TWSC (Taiwan Surgical Corporation)

TWSC 的可重複使用施夾器血管扣夾是腹腔鏡手術的出色結紮解決方案。它採用符合人體工學的設計,可提供更好的舒適度;並具備與其聚合物結紮夾相容的獨特可拆卸和加長夾爪。TWSC 還將展示拋棄式皮膚縫合器和拔釘器,這些產品都旨在實現更好的控制、精度和效率。



醫百科技股份有限公司(EPED Inc)

EPED 的 「雷帝納」手術導航系統Retina主要適應症範圍涵蓋腦神經外科、顱顏外科、整形外科、耳鼻喉科、醫學美容與各類微創手術導航,輔助醫師於手術時可即時導航器械至正確位置,手術傷口比傳統手術小,降低了手術的風險與縮短了復原期,達到智慧醫療,精準治療的微創手術。



準訊生醫股份有限公司 (SIGKNOW Biomedical Co Ltd)

Sigknow 開發的 EZYPRO 經過臨床證明,可連續紀錄心律長達14天、人工智慧賦能的軟體、安全的雲端平台以及提供完整心電圖循環和臨床結果的專業心電圖分析團隊,可以將心律失常檢出率提高達 60%。



雃博股份有限公司 (Wellell Inc)

雃博開發的 Optima Prone氣墊床提供從頭到腳的壓力交替,可協助單人護理的轉頭模式操作,擁有客制化獨立單管洩氣,以及耳朵凹槽設計的獨特減壓面枕,減少護理人員的工作量和壓力傷害的風險,改善病人的治療效果。



台灣維順工業股份有限公司 (Heartway Medical Products)

Heartway Medical 將展出他們的 DM-S19 和 DM-S21電動代步車。DM-S19 具備可摺疊、輕巧的特點,每次充電可承載 115 公斤,行駛距離約為 20 公里,而升級後的 DM-S21 型號則透過四個輪子提供更佳的穩定性,適用於遊輪,購物中心或折疊放置汽車的行李箱。



明基三豐醫療器材股份有限公司 (BenQ Medical Technology Corporation)

BenQ 輕.時尚口鏡探針的輕量化、柄身採用人體工學設計以及環保等特點。新穎的橢圓型口鏡設計,可提升操作視野,加上特殊頸部彎角設計,使口鏡兼備牙科拉勾張口的功能。鏡前反射鍍膜,影像更清晰明亮,鏡面採用三層處理,具抗刮與防霧功能的高階無無影口鏡。BenQ還重點展出了 BIS-1口腔掃描機,它不僅可以管理訂單資訊,還可以獲取牙齒和軟組織區域的數位印模。口腔掃描機 能夠將掃描資料匯出至 CAD/CAM 光學取模系統,用於不同的牙科治療目的。



安盛生科股份有限公司 (iXensor Co.,Ltd)

安盛生科推出的安必測定點照護 (PixoTest POCT) 系統結合應用程式軟體與多項體外診斷檢測項目(如:糖化血色素、脂質) 於一可攜式專用機,提供準確及時的結果。同樣,安盛安必測®新冠肺炎抗原快速檢測 (PixoTest COVID-19 Antigen Testing) 是智能抗原快篩解決方案專為企業、工廠、學校、國際運輸和旅遊產業等機構團體所設計提供全數位化的快速 COVID-19 抗原檢測。安盛生科 還將展出伊必測智慧排卵檢測系統 (Eveline ) —全球首創,將尿液排卵檢測試片與生育管理APP功能整合,精準預測排卵日期。



台灣精品獎簡介



台灣精品獎(Taiwan Excellence Award)是自1993年設立之獎項,每年經嚴格選拔機制,由全球各領域專家評選出具創新價值之臺灣產品及解決方案,依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4大專業項目,同時考量「臺灣產製」條件,綜合評選出具「創新價值」之產品,歡迎至台灣精品網站(https://www.taiwanexcellence.org/tw)探索更多生活及未來的美好想像。



