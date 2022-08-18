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Thursday, 18 August 2022, 14:38 HKT/SGT
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巴西出口投資促進局帶領9家著名品牌亮相國際名酒展

香港, 2022年8月18日 - (亞太商訊)  - 巴西出口投資促進局(ApexBrasil) 於2022年8月16日至18日參與了在廣州舉行的全國超大規模進口葡萄酒烈酒專業展——第28屆Interwine國際名酒展。是次展會上，巴西合共有9家著名品牌酒商參展，向中國展示巴西優質的美酒，不僅深化及鞏固中巴兩地的酒業交流，更進一步拓展巴西的品牌美酒進入中國興盛的酒業市場。

繼SIAL、CIIE、Prowine等展會，巴西今次出席Interwine是為鞏固其作為中國交易夥伴的形象。巴西在此次活動中設有展館，除了展示該國酒業板塊的潛力以吸引投資外，還展示了葡萄酒、氣泡酒、葡萄汁及其他產品，以供品嘗和巴西葡萄酒及烈酒大師班使用，全面演繹巴西美酒的獨特風味。參展商藉此機會直接面對中國市場，與消費者建立更緊密連接，為未來在中國的發展奠下穩固基礎，參展的著名品牌酒商包括Aurora、Distillerie Stock do Brasil、Casa Perini、Sociedade de Bebidas Mioranza、Vinhos Salton、Miolo Wine Group、CRS Brands、Nova Aliança、及Vivant Winery。

大部分國土處於熱帶的巴西，葡萄酒產區地理位置特殊，出產的葡萄酒獨具個性。巴西葡萄酒及烈酒大師班由法國CAFA葡萄酒學院中國校區高級講師、南向坡地輕酒吧創始人Terry He主講。大師班上，Terry He不但介紹了巴西葡萄酒的歷史、產區特色、在中國市場的機會、以及與智利和阿根廷葡萄酒的差異，更帶領嘉賓一覽巴西酒品的風采。班上的所有嘉賓通過品嘗 9 種巴西葡萄酒和烈酒產品，直接體驗巴西文化和佳釀。

為使嘉賓有進一步體驗，展會後舉行了招待晚宴，由巴西駐廣州總領事館及巴西出口投資促進局開幕，UVIBRA（巴西葡萄酒協會）介紹巴西葡萄酒的生產，接著更由參展商逐一單獨演示，呈現出豐富多姿的巴西葡萄酒特色。同時，巴西出口投資促進局聯同UVIBRA更安排了熱情奔放的傳統森巴舞表演，讓嘉賓在桑巴風情的伴隨下品嘗參展商帶來的產品，充分感受巴西葡萄酒和烈酒行業的熱情和活力。

巴西出口投資促進局營運總監葛東(Rodrigo Gedeon de Melo) 說：「ApexBrasil自去年以來與 UVIBRA 達成協議，共同在國外推廣巴西葡萄酒產品，並強化在包括中國在內的優先市場的影響力，對此我們深感自豪。巴西葡萄酒已出口到53個國家，獲得了許多獎牌和證書，深受各國市場的歡迎。巴西酒業已準備好進一步擴大巴西的葡萄酒、氣泡酒和葡萄汁在國際的影響力。現在我們參與 Interwine 國際名酒展便證明了當行業準備就緒時，ApexBrasil 已準備好進行推廣活動，助力巴西酒業更好把握海外市場的機遇。」


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