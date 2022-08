Tuesday, 16 August 2022, 21:25 HKT/SGT Share: 中國華融持續聚焦主業「瘦身強體」 把握行業機遇護航實體經濟

香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - 8月16日,中國華融發佈2022年上半年業績預告。2022年上半年,在引戰增資的基礎上,深化改革重組,公司治理結構得到進一步優化,經營管理能力逐步提升、風險管理體系更趨完善。圍繞「主業轉型、風險攻堅」總目標,扎實推進風險化解,資產基礎進一步夯實;聚焦主責主業,有序推進牌照類子公司轉讓,主動調整業務結構、全力壓降負債規模,資產負債結構進一步優化;強化公司治理,全面梳理制度流程,管控能力進一步加強。受制於新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等諸多因素疊加造成的資本市場波動、房地產市場下行等影響,2022年中期業績未及預期。公告指出,業績下滑主要原因有二:一是持有的部分權益類金融資產公允價值變動浮虧,二是涉房業務受房地產行業整體下行影響,出於審慎考慮,減值計提同比增加,收購重組類不良債權資產收入同比減少。



國家支持+獨特優勢 業績短期波動不改長期利好



儘管短期內公司業績受到宏觀經濟和資本市場波動影響,但長遠來看,特別是經濟下行階段,國家對AMC賦予了更加重要的歷史使命,支持其補充資本、拓展業務領域,旨在充分發揮其獨有的逆週期及救助性金融服務功能,為穩經濟、活存量、化風險作出更大貢獻。此前中國華融通過引戰增資,引入大股東中信集團,國有金融資本佈局得到進一步優化,國有權益比例增加,控制力增強,國家支持力度在增大。



監管部門出台《關於引導金融資產管理公司聚焦主業積極參與中小金融機構改革化險的指導意見》,將收購範圍從金融機構「後三類」資產拓寬至符合條件的風險資產,並在盤活方式、風險防控、組織保障、政策支持等方面打開了政策空間,支持資產管理公司積極參與紓困化險,服務實體經濟。



從華融自身看,未來增值潛力較大。一是華融的股權業務佈局重心在新材料、高端裝備製造、新能源、電子通信等戰略新興領域,符合中國經濟轉型升級的長期趨勢,一時的波動不會改變公司股權業務的長期業績,待公司資產質量逐步修復後,按照香港審計原則,相關撥備計提會重新計入利潤,將改善公司業績表現。二是在前期監管部門、地方政府相繼出台支持房地產行業平穩規範發展措施後,6-7月份房地產板塊已出現反彈,市場信心正逐步提升。三是AMC行業市場前景廣闊,在問題資產處置、問題項目盤活、問題企業重組、危機機構救助等方面大有可為,未來仍具有很強的市場競爭力,長期發展空間值得期待。四是主動夯實資產質量。在中期業績中更審慎的對待和處理風險,將為未來可持續發展奠定基礎。



深耕主責主業 護航實體經濟



今年以來,中國華融堅守資產管理公司功能定位,主業轉型更加聚焦,結構進一步優化。出台「穩經濟、活存量、化風險」多項舉措,積極穩健開展不良資產經營主業,不良資產業務收入佔比持續上升,在破產重整、國企主輔剝離、大型實體企業紓困、法拍資產、違約債券收購等領域取得明顯成效。



中國華融江蘇分公司30億戰略投資雨潤集團獲得通過,此舉不僅成功化解雨潤集團債務危機,堅守住了不發生區域性重大金融風險的底線,還保障了雨潤控股等78家公司企業員工和產業鏈5萬人的就業,落實了中央保就業、保民生、保市場主體的要求,並為雨潤集團繼續發揮作用全面助力鄉村振興注入了活力。



中國華融河南分公司積極助力國企河南能源紓困,針對企業受疫情、國際油價波動等影響導致的化工板塊虧損,通過整體債務重組12.9億元,推動企業經營效益破局,新增融資破冰,企業2022年一季度實現盈利15億元,為近10年來單季最好水平。



上半年,中國華融堅持精耕細作,優化行業和區域佈局,積極踐行央企社會責任與企業發展有機融合的經營理念。不良資產包業務保持穩定,在市場環境不利的情況下,市場佔比保持行業領先,本金回收情況較好。重組業務積極適應形勢變化,主動調整業務結構,探索共益債、非居改保、到期債券收購重組等新業務模式。市場化債轉股業務圍繞國家戰略邁出新步伐,助力中海油成功回歸A股。積極參與房地產行業風險處置,落實保交樓政策,對多個地產項目實施隔離盤活。轉型步伐進一步加快,問題企業重組業務佔比持續提升,新增投放的區域佈局更加合理。加大營銷力度,變「坐賈」為「行商」,儲備項目規模超1000億。



在目前突出的「保交樓」問題上,中國華融充分運用「債權+股權」「金融+產業」等特色金融工具箱,化解風險、盤活資產。與陽光集團、新華聯集團簽訂重組框架服務協議,全面參與推動企業重組紓困。各分公司立足屬地,服務區域涉房風險化解,持續推動項目風險隔離和紓困。針對重點房企項目逐戶明確化解思路,均取得有效進展,積極維護經濟社會穩定。



公開資料顯示,上半年,中國華融江蘇分公司與南通市政府簽署《支持南通建築企業轉型升級戰略合作協議》,聯合地方政府及國資企業組成市級合作主體,開展在建工程復工復產、優質項目並購、PPP或BT項目盤活等業務,支持當地建築業轉型升級。此外,綜合運用「債券收購+債權重組+財產信託」模式,順利化解房地產上市公司禹洲集團的債券兌付風險,保障了社會投資人的合法利益。湖南分公司通過「資產重組+債務重組+管理重構」多元手段,為已停工的長沙市某大型「商業+住宅」綜合體引入重組方,推動項目全面復工,目前已實現交房500多戶,有力維護了當地經濟發展和民生穩定。



華融的「金融活水」還流入了城市更新領域。北京分公司投入19.8億元支持盤活北京經濟技術開發區某科研樓,通過債務重組、產權重組及管理重組,解決了資產長期閒置、無效運營問題,推動經開區進一步實現職住平衡,打造高端產業科技園區。



先行一步 瘦身健體 輕裝上陣



上半年,中國華融落實監管要求,有序推進牌照類子公司股權轉讓工作,在同業中「先行一步」,如期實現合理壓縮資產負債目標要求。



截至目前,中國華融已成功轉讓華融湘江銀行、華融證券、華融消費金融、華融交易中心等4家子公司股權,退出非主業資產持續提速。



2021年9月,中國華融與銀登中心簽署《產權交易合同》,轉讓華融交易中心79.6%的股權,轉讓價格為3.32億元;2021年12月,中國華融與寧波銀行簽署《產權交易合同》,轉讓華融消費金融70%股權,轉讓對價為10.91億元;2022年1月,中國華融與國新資本簽署《產權交易合同》,轉讓華融證券71.99%股權,轉讓對價為109.33億元;2022年6月,中國華融與財信金控和中央匯金簽署《產權交易合同》,轉讓40.53%華融湘江銀行股權,轉讓總價為119.8億元。此外,2022年5月,中國華融公告擬轉讓華融信託76.79%股權,總價為61.52億元。



作為曾經規模最大的全國性AMC,2017年華融巔峰時期資產總額達1.87萬億。轉讓非主業子公司之後,合理壓縮資產負債規模,不僅回到了熟悉的賽道,還通過「瘦身」實現了「健體」,公司回收大量現金,釋放了資本,緩解了流動性償付和資本達標壓力,更有利於做強做精主業,集中資源保障主業投放。



今年以來,中國華融不僅通過「瘦身」實現了現金回收,還切實通過加大不良資產處置力度回收了大量現金,部分硬骨頭「長齡包」得到有效處置,實現了「落袋為安」,存量不良資產得到有效盤活,現金回收成效明顯。



主動把握「大不良」 業務機遇,長期利潤空間大



在內外部環境複雜多變的大背景下,目前我國不良資產供給明顯增加,監管部門也在給予AMC更多的支持,不良資產行業前景廣闊。同時,在經濟下行期間,AMC將擁有更高議價能力,作為「國家隊」的中國華融,並依託大股東中信集團「產業+金融」資源優勢,將迎來重大的發展機遇期,長期利潤空間大。



隨著外部環境更趨複雜嚴峻,我國經濟發展面臨較大的下行壓力,疊加疫情的衝擊和房地產市場的偏冷,多數企業面臨經營困難、流動性收緊的風險。在此背景下,銀行不良貸款規模、非銀金融機構及非金融企業的不良資產規模仍有進一步增加的可能。



眾所周知,不良資產的盈利策略有著明顯的「投資特徵」,即低買高賣。而在目前經濟增速下行壓力較大的情況下,AMC將擁有更高議價能力,從而獲得更大的利潤空間以支撐AMC持續發展。



此外,「跨行業」是資產管理公司處置資產的最關鍵要素之一。中國華融作為AMC領域「主力軍」,在加入中信集團後,依託其強大的「金融+實業」的綜合資源,為公司提供了其他四家國有AMC不具備的獨特優勢。業績預告同日,華融還發佈了與中信集團簽訂資金及資產交易框架協議公告,這意味著,華融與中信集團將充分整合優勢資源,發揮中信集團綜合金融平台協同效應,實現合作共贏,有效提高華融公司經濟效益,促進提升不良資產經營主業綜合競爭能力。



據悉,目前華融已正式加入中信集團協同委,建立業務協同、支持月度定期溝通機制,重大項目對接機制,產融、融融協同化解風險對接機制等。目前華融與中信城開、中信泰富等協同拓展困境房企救助業務,圍繞困境房企救助、盤活存量資產積極化解房企風險。



經過4年多的努力,中國華融的發展思路逐步清晰,問題及風險已充分暴露並得到有效應對,實現了輕裝上陣。未來,中國華融將主動把握「大不良」業務機會,始終牢記「國之大者」,全力服務實體經濟,切實發揮逆週期調節的穩定器作用,緊扣大股東中信集團戰略發展方向,提質增效,努力成為行業標杆。





