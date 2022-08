正利控股 (3728.HK) 簽訂多個工程項目共逾15億4千萬港元

香港, 2022年8月17日 - (亞太商訊) - 截至本年六月底,正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」(1)(股份代號 3728.HK),已與多個地產發展商簽訂約十份建築工程合約,累計未完成工程金額首度突破 15.4 億港元,較上年同比,年增長超過一倍,與 2018 年在疫情爆發之前的正常時期相比,增幅也有五成之多,此營業增值為本集團帶來史無前例的卓越成績。



憑藉香港各大地產發展商對香港房地產業務的信心及對本集團的支持,正利控股在這一年接獲多個優質的上蓋建築工程項目,大多覆蓋於傳統豪宅區,包括位處何文田太子道西、跑馬地區、中環區及港島半山地段等等。正利控股將為各個項目進行大翻身,除了發展一幢樓高 25 層擁有 69 伙住宅單位的精品大廈外,更會把酒店改建並將其包裝成住宅以作出租用途。除此之外,本集團響應香港政府的巿區重建計劃,參與在旺角豉油街、長沙灣道、紅磡馬頭圍道及土瓜灣等地區的上蓋建築、地下建築及 RMAA(2) 工程。



在過去疫情肆虐長達兩年多的期間,各行各業都舉步難行,建造業也遭受運輸及原物料價格上漲等問題所影響,以致業界營運受到衝擊。可是,正利控股並未因而卻步,反而積極面對困難,努力不懈尋求出路,終於今年得到成果。於近年,正利控股更看準時機涉足房地產市場,曾於 2018 年投資「AVA系列」旗下深水埗大南街項目,並且在今年出資 2,400 萬港元佔總投資額 20%股權,收購土瓜灣北帝街地皮作商住項目。正利控股不但有專業和豐富的建築經驗,更在地產界別打響頭炮,成功逐步轉型為地產發展商。



對於搖身一變兼任發展商與承建商的正利控股主席吳彩華先生形容:「我有信心在未來由建築起樓到銷售項目都能一手包辦。」吳主席更表示看好整體市場需求,目前掌握度理想,來年的營運還是可以保持不錯的表現。



編輯垂注:



(1). 正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,是香港的一名總承建商,在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務,上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構 (RMAA) 的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市,股份代號為3728.hk。公司官網:http://www.chingleeholdings.com



(2). RMAA工程

RMAA工程針對現有建築物,工程範圍包括翻修、裝修工程、翻新工程、修復工程及外牆工程。







