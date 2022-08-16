億勝生物榮登「2022年福布斯亞洲中小上市企業200強」



香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」，股票代碼：1061.HK）欣然宣佈，憑藉在多項指標上所彰顯的傑出可持續發展能力，集團榮登「2022年福布斯亞洲中小上市企業200強」榜單。

(來源：福布斯官網)

在亞太地區20000家年銷售額在1000萬美元至10億美元區間的上市企業中，僅有200家企業上榜。這200家企業通過福布斯榜單評選方式*（定量標準與定性篩選）嚴選產生。



億勝生物衷心感謝所有做出貢獻的相關人士。為實現企業可持續增長，為股東創造更大價值，億勝生物將追求卓越，擁抱創新，推動對同類首創(First-in-class)與同類最優(Best-in-class)產品的創新研發，以滿足未來更多的臨床及商業化需求。



關於億勝生物 （股票代碼﹕1061）

億勝生物科技有限公司是一間專注於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®卵磷脂絡合碘膠囊等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾10,500家醫院。公司依託自身在生長因子和抗體領域的研發平台，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。



*福布斯榜單評選方法（來源：福布斯官網）

本榜單旨在通過多個指標來找出能長期可持續發展的企業，而200個上榜者是《福布斯》從亞太地區的2萬家年銷售額在1,000萬美元至10億美元區間的上市企業中挑選出來的。這份榜單沒有排名，企業的上榜依據是它們各自的綜合得分，而這些綜合評分包括它們在最近一年和三年期間的債務、銷售額和每股收益增長等指標在內的總體業績，以及最強勁的一年和五年平均股本回報率。除了定量標準，我們還使用了定性篩選，例如排除了那些存在嚴重治理問題、會計問題、環境問題、管理問題或法律問題的企業。國有控股企業和大型企業的子公司也被排除在外。本榜單參考的是全年業績，以及截至2022年7月11日的最新公開資料。







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