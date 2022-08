富通保險創建首座「元宇宙」總部大樓

香港, 2022年8月15日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)貫徹「Think beyond insurance.」的品牌理念,繼上月於新世界集團旗下的 K11 ATELIER推出嶄新概念中心「The GalaMuse」後,今天再有領先市場新突破,宣布在METG「元宇宙」創建首座標誌性的「富通保險總部大樓」,讓大家突破限制,在全天候開放的3D模擬環境中,了解新世界集團龐大協同效應、富通保險最新消息、行業發展機遇等。目標為公司的人生規劃師(Life Artisan),客戶及準招募提供一個有趣味和創意無限的互動環境。



富通保險首席營業總監蘇芷君表示:「富通保險看準未來虛擬領域的發展潛力,與初創公司Advokate Limited (“Advokate”)在『元宇宙』創建屬於富通保險的長期據點,期望與年輕一代拉近距離;我們期望透過元宇宙,可以突破時間、地域、人數等限制,同步舉行線上線下活動,有效運用資源,拓展人才培訓及發展的版圖,推進公司的可持續發展。」



建於METG元宇宙的「富通保險總部大樓」的裝潢與富通保險剛開幕的嶄新概念中心「The GalaMuse」相近,大家可自由以虛擬化身(Avatar)入場參觀,而富通保險管理層更會不定期以特製的虛擬化身現身,與來賓親切互動。



「富通保險總部大樓」樓高兩層,地下樓層分為4個主題展區:



1) 新世界集團優勢:介紹新世界發展的願景,透過滙聚創意,推動社會創新,為下一代創造無限可能,將商業成果緊扣社會發展,為各持份者創造價值。



2) 富通保險優勢:富通保險融合新世界集團的多元業務生態圈,成為尊貴客戶的人生規劃師(Life Artisan),針對「生、老、病、傳承」提供適切保障,照顧他們不同人生階段的需要,助力客戶健康人生贏得起。



3) 加入我們 共創精彩事業:富通保險推出「富通企業家發展計劃」(LEAP & Beyond),旨在吸納高潛力的財務策劃專才,培育保險金融業未來領袖;同時推出KU Power發展平台,協助年青人創造價值,追尋夢想。



4) 專業培訓 拓展才能:富通保險由人才招募、培訓、發展無縫規劃。配合每位專才的發展路線,度身製作合適培訓課程。除了實體參觀新世界集團外,更加入嶄新科技AI Drill 及 VR Training ,多元化的課程系列提升專業知識及技巧。



大樓頂樓設置多個會議區,可用作講座分享或小組討論,又另闢展示區介紹富通保險的皇牌產品及歷年來獲頒的榮譽奬項。



Advokate區塊鏈公司創辦人郭師堯稱:「很榮幸富通保險選擇我們作為元宇宙合作伙伴,並在其中一塊最主要的地皮投資並設立特製的總部大樓。我們與富通保險同樣凡事以創新和提供最優越產品為目標。建基於METG,我們特別為富通保險創作了這特製的總部大樓,多項優點包括 : 畫質細緻精美、定製功能和多元化互動,參加者更可以自製虛擬化身(Avatar),多項款式可供參加者選擇,定能提供一個有趣味的互動體驗。」



「富通保險總部大樓」簡介短片:https://www.shorturl.at/UV124



