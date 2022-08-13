Friday, 12 August 2022, 09:01 HKT/SGT Share:

來源 Yunkang Group Limited 云康集团公佈上巿後首個中期業績 純利上升50%至人民幣2.34億元 三大業務線高速發展 深化醫聯體網絡成增長動力

香港, 2022年8月12日 - (亞太商訊) - 領先的中國醫學運營服務應供商云康集团有限公司（「云康」或「集團」；股份代號：2325）公布截至2022年6月30日止（「報告期」）上巿後首個中期業績。在中國內地醫療政策的推動下，集團旗下三大業務線包括診斷外包服務、為醫聯體提供的診斷檢測服務、以及為非醫療機構提供的診斷檢測服務迅速增長，帶動收益按年增加81.9%至人民幣1,378.7百萬元，毛利亦較去年同期增加68.6%至人民幣651.1百萬元，純利更上升50.0%至人民幣234.4百萬元，創同期的新高。



業務回顧



三大業務線高質量發展，收入及服務水準進一步提高

報告期內，診斷外包服務的收益增加40.8%至人民幣680.4百萬元，主要由於集團重點產品如腫瘤、感染性疾病、血液疾病等重點疾病領域業務均保持穩健增長。集團為醫院、其他醫療機構及公共機構提供診斷外包服務，在全國範圍內運營包括中心實驗室、省級綜合實驗室、區域快速反應實驗室在內的數十家獨立實驗室，包含所有主要的臨床檢驗技術平台（如免疫檢測、質譜、PCR、高通量測序、液態芯片、超微病理形態學及數字病理遠端診斷），檢測項目超過2,000項並不斷增加。



為醫聯體提供的診斷檢測服務主要是在四個主要領域（即病理學、感染病、遺傳病及常規診斷檢測）為龍頭醫院協助建立現場診斷中心，其收益按年增加166.2%至人民幣650.7百萬元，增長主要由於現場診斷中心數量從2021年年底的275間增長到截至2022年6月30日的350間，加上現場診斷中心經過初期的建設和運營，服務水準及服務範圍進一步擴大，帶動單位現場診斷中心的平均收益迅速增長。截至2022年6月30日止，現場診斷中心的半年度平均收益約為人民幣1.9百萬元（2021年全年的平均收益為2.2百萬元）。醫聯體診斷檢測服務是集團的重要經營分部，佔集團的總收益的比例不斷增加，由截至2021年6月30日止六個月的32.2%增加至截至2022年6月30日止六個月的47.2%。



為非醫療機構提供的診斷檢測服務的收益增加56.7%至人民幣47.6百萬元，主要由於個人客戶及非醫療機構客戶在COVID-19疫情持續影響下對COVID-19檢測的需求大幅增加所致。



行業潛力



2022年，政策端整體延續了支持力度，並不斷增強：《2022年政府工作報告》中指出要持續推進分級診療和優化就醫秩序，加快建設國家、省級區域醫療中心，推動優質醫療資源向市縣延伸，提升基層防病治病能力，使群眾就近得到更好醫療衛生服務。同時，3月發佈的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出要將深化醫藥衛生體制改革作為重點，明確加快建立現代醫院管理制度、加快優質醫療資源擴容和區域均衡佈局等改革任務。明確到2025年，公共衛生服務能力要顯著增強，醫療衛生服務品質持續改善。基層醫療衛生服務能力不斷提升，全方位全週期健康服務體系逐步健全，分級診療格局逐步構建。



基於一系列政策的支持及國家後續推動穩經濟的政策進一步生效，中國醫療保健服務市場蘊含巨大增長潛力。根據弗若斯特沙利文報告，未來中國醫療保健服務市場總規模預計將由於2025年達至人民幣75,196億元，由2020年至2025年的複合年增長率達9.1%。而受惠於利好政策出台加上公眾對醫療保健意識增強，預計中國醫聯體診斷檢測服務的市場規模將由2020年的人民幣2,200.9百萬元增長至2025年的人民幣5,903.4百萬元，複合年增長率達21.8%，為集團提供龐大的商機。



發展策略



持續擴展及深化醫聯體網絡

在未來數年，集團將主要專注於醫聯體病理、遺傳病及感染病實驗室，進一步提升其精準醫療能力。集團計劃加大力度拓展為醫聯體提供的診斷檢測服務業務。於2022年6月30日，共有350個與醫院正在進行的現場診斷中心項目。同時，集團目前還有近90個正在進行的醫院的現場診斷中心項目。對於目前並無診斷能力的若干醫院，集團擬協助其改善實驗室，並協助其管理及營運。



集團亦將設立更多銷售及客戶服務代表辦事處，讓銷售及市場營銷以及售後客戶服務人員能夠與客戶進行更緊密的互動，更深入瞭解客戶需求並設計及提供滿足該等需求的解決方案，從而保持集團的市場地位。



擴大診斷能力組合

集團將擴大診斷能力組合，特別是在腫瘤、遺傳病、感染病及遺傳藥理學領域繼續提高診斷檢測技術，更新設備，並在適當情況下招募更多人員以支持擴張。隨著診斷能力擴大，集團會向更多非醫療機構客戶（如公司及政府機構）推廣旗下服務，以增強為客戶提供全方位醫學運營服務的能力。



由於越來越多的患者尋求定制化醫療解決方案，精準醫療將於醫療行業中呈增長趨勢。診斷檢測對增強精準醫療至關重要，讓醫生更瞭解患者的病症，從而定制治療方案。透過不斷拓展能力，集團致力與醫院合作，為患者提供精準醫療解決方案。



持續升級及提高運營能力

集團計劃在中國臨近集團主要客戶或基於市場需要的選定區域及地區，策略性地建立小型自營獨立臨床實驗室，旨在以數字化方式提供檢測服務，並開發支援運營的技術及操作系統。為進一步提升運營能力，集團或會考慮收購或投資與其有協同業務的公司，如從事先進的診斷技術、分子生物學、生物技術及其臨床應用的上游公司。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

