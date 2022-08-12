Thursday, 11 August 2022, 17:45 HKT/SGT Share: 綠色金融再創先！興業銀行首家推出生物多樣性保護金融方案

香港, 2022年8月11日 - (亞太商訊) - 近日，興業銀行發佈《關於加強生物多樣性保護的通知》（下稱《通知》），明確將生物多樣性保護作為可持續發展戰略的重要組成部分，並對金融支持措施提出具體要求，成為國內首家制定並推出生物多樣性保護方案的金融機構。



《通知》明確要求將可持續發展理念融入該行經營活動及投融資活動，制定全行生物多樣性保護戰略，建立並完善生態友好型授信政策，加強生物多樣性風險管理，積極探索研究生物多樣性保護緩釋措施及壓力測試工作。同時建立健全生物多樣性保護金融服務能力，開發並不斷完善生物多樣性保護金融產品和服務，提升生物多樣性保護專業能力，開展生物多樣性資訊披露等。



“寓義於利”，由綠到金。自2008年正式公開承諾採納赤道原則，到2019年將生物多樣性保護等內容納入績效標準，興業銀行認真踐行赤道原則，落地多筆涉及生物多樣性保護的融資業務，支持生態環境改善，促進生物多樣性保護和恢復。截至2022年6月末，興業銀行共對1802筆專案開展赤道原則適用性判斷，其中適用赤道原則專案共計1129筆，所涉專案總投資44399億元。



在雲南，興業銀行昆明分行對昆明滇投綜合授信額度達人民幣80億元，支持滇池水域綜合治理。目前，滇池水質已經從原先的劣V類改善為IV類，消失多年的鳥類、魚類回到滇池，湖濱生態帶修復、湖內水生植物恢復成效顯著。



在浙江，興業銀行溫州分行為蒼南4號海上風電項目提供40億元授信額度，在確保專案符合赤道原則相關條款後，興業銀行實現首筆放款，並督促建設單位履行生物多樣性保護措施，有效管理和防範生物多樣性風險。



在山東，興業銀行青島分行以唐島灣濕地碳匯為質押，為項目公司發放貸款2000萬元，專項用於濕地公園岸線清淤等海洋濕地保護，有力改善了東部候鳥遷徙路線上的重點停歇地，保障區域生態安全。



截至目前，興業銀行為長江大保護沿線13個省市環境治理類相關企業發放綠色融資533億元，為推動黃河流域生態保護與高品質發展，落地綠色融資189億元。



生物多樣性關係人類福祉。2021年以來，興業銀行先後簽署《銀行業金融機構支持生物多樣性保護共同宣示》《生物多樣性金融夥伴關係全球共同倡議》，為生態平衡和全球可持續發展注入金融力量。



“我行將持續提升生物多樣性保護戰略高度，不斷加大金融支持力度，積極應對生物多樣性保護的機遇與挑戰，持續擦亮‘綠色銀行’名片，為全球可持續發展作出更大興業貢獻。”興業銀行綠色金融部負責人表示。





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