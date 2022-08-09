Wednesday, 10 August 2022, 13:58 HKT/SGT Share: 《濱海寧波·揚帆世界》鄧蓓佳獨家專訪周莉莉：香港當好超級聯繫人 聯合國秘書長特使建言獻策

香港, 2022年8月10日 - (亞太商訊) - 由寧波電視台及國際日報聯合參與的訪談節目《濱海寧波·揚帆世界》及大型融媒傳播行動自今年3月啓動以來，鏈接了8座世界著名濱海城市、歷史文化名城，採訪40餘位政要、業界巨擘，獲聯合國秘書長特使、4位駐外總領事建言獻策。日前，香港特區政府選委會委員周莉莉接受了《濱海寧波·揚帆世界》主持人鄧蓓佳的獨家專訪。周莉莉笑談，「寧波建設現代化濱海城市，香港一定要做好一個超級聯繫人的角色，我希望可以把海外的資源帶到家鄉。」作為其士集團創辦人周亦卿的長女，周莉莉頻繁往來於海峽兩岸和香港，出席多個海外經貿論壇，介紹中國，推廣香港與寧波，用她自己的話來說，就是「有更多機會發揮自己(作為)一個橋梁的作用」。父親的言傳身教與第一代寧波幫人士的耳濡目染，成就了周莉莉作為第二代寧波幫承上啓下的擔當和使命。



當鄧蓓佳談及寧波謀劃建設現代化濱海大都市的發展目標時，周莉莉告訴鄧蓓佳，「寧波要建設現代化濱海大都市，它的地理環境、文化條件等等都是具備的。但是在提升科技的同時，我希望能留存好寧波歷史及文化的元素。我想在我們走得太快的時候，也能考慮到保留精神文化這一方面。相信旅遊業對打造寧波建設現代化濱海大都市一定是會有幫助的。」鄧蓓佳坦言，城市與城市之間的對話，讓新時代的寧波在全球發展中的定位越來越清晰。國之交，在於民相親，在各國民眾間搭建起更多相互認識、理解與溝通的橋梁，攜手在危機中孕育新機，變局中開拓新局。



聯合國秘書長特使等官員、新加坡規劃之父劉太格等業界巨擘亦紛紛為寧波的發展建言獻策。聯合國秘書長海洋事務特使彼得·湯姆森在一個活動上致辭中表示，城市對於保護海洋的健康非常重要，城市必須成為可再生能源革命的一部分，並與自然和平共處，希望寧波能在這方面成為一個榜樣，作為這場全球運動的一份子，來恢復城市與海洋之間的一種尊重和平衡的關係，希望寧波舟山港成為航運低碳變革的最前沿。



在日本大阪、德國漢堡、阿聯酋迪拜、美國紐約、韓國釜山、意大利佛羅倫薩、保加利亞瓦爾納、新加坡等國際港城，留下了《濱海寧波·揚帆世界》全球報道團隊的身影。初步統計，千餘家境外媒體收錄轉發了《濱海寧波·揚帆世界》大型融媒傳播行動相關報道，涵蓋廣播、網站、報刊、自媒體等多種媒體形式，涉及英語、日語、韓語、阿拉伯語、意大利語等多種語言，覆蓋全球超過140個國家和地區，觸達上億人群，在韓聯社、新德里時報、朝日新聞、新西蘭綜合新聞等國際重要媒體上均有收錄刊發。



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資料來源︰寧波電視台及國際日報





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