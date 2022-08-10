Tuesday, 9 August 2022, 17:57 HKT/SGT Share:

來源 Deloitte 德勤中國發佈2022財年社會影響力報告 大幅提升專項投資、人才質效和智力輸出，全力支持國家高質量和可持續發展目標

香港, 2022年8月9日 - (亞太商訊) - 《德勤中國2022財年【注】社會影響力報告》（簡稱「報告 」）今日正式對外發佈。這是德勤中國連續第三年發佈社會影響力報告，以國家可持續發展願景為基礎，著眼於新時代高質量發展目標，全景式呈現了企業自身與合作夥伴在業務、環境和社會三大影響力評估維度中的績效成果和最新案例。通過報告發佈，德勤中國希望與社會各界深入討論並攜手共建更加美好的未來。德勤中國首席執行官曾順福、德勤中國副主席吳衛軍及德勤中國社會影響力主管合夥人王拓軒共同主持了報告發佈活動。



業務影響力：為中國夯實ESG服務，為香港新增十億投資



本財年，德勤繼續走在中國改革開放和經濟建設的前沿，全力支持中國高質量發展目標，主動對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」經濟合作等戰略目標的落地需求。



德勤中國進一步加强與國務院國資委和地方各級國資委的智力合作，為推進改革實踐、構建環境友好型社會提供德勤智慧。同時，德勤脫碳、綠色金融、零碳城市和綠色建築、碳稅及碳關稅等多個創新服務方案相繼推出，德勤中國夯實了在可持續發展與氣候變化領域的專業服務能力，以此為客戶的長期戰略和風險管理賦能，共同提升企業的 ESG（環境、社會和治理）價值。為了對接構建新的發展格局，德勤中國實施了「躍動香港」戰略，將在未來三年投資 10 億港元，著眼香港經濟未來增長，推進德勤香港業務升級轉型，共建大灣區繁榮穩定、 創新發展的商業生態。



環境影響力：實現年度營運碳中和，打造綠色工作新空間



為支持國家實現2030年「碳達峰」、2060年 「碳中和」目標，德勤中國在2021年4月正式啟動了「智護地球」計劃，今年進一步聚焦「邁向2030淨零目標、可持續營運、賦能人才、生態合作」四個目標，設立並實施了具體的行動舉措和績效指標，積極推己及人，推進負責任的氣候行動決策。2021 年 12 月，通過完成購買 5,000噸黃金標準核實減排量（GS VERs）、20,371 噸核證減排量（VCUs）和7,156個國際可再生能源證書（I-RECs），德勤中國實現了 2021 財年營運和商務差旅碳中和。



德勤中國還通過升級交付方式，打造綠色辦公場所，宣傳綠色出行等方式，實踐綠色低碳營運，並攜手客戶、聯盟夥伴、環保組織、行業團體、供應商及其他各方，共創低碳經濟轉型之路。2022 年 3 月，落戶懷柔的北京市「兩區」建設重點項目德勤（中國）大學項目正式開工建設，即將打造為「以可持續性和智能化技術引領，融合德勤文化、科學精神與人文歷史的未來校園」，項目預計於2023年底投入營運，啓用後每年將為國內外14,000名學習交流人員提供沉浸式學習體驗。



社會影響力：公益服務56,000小時，超過150萬人從中獲益



德勤中國志在兼濟，以人為本，普惠社會。面向員工，倡導智捷、包容的人才體驗，打造多元包容、有溫度的職場環境，鼓勵德勤人在工作中獲得「價值實現」所帶來的成就感和幸福感；面向社會，進一步為國家鄉村振興戰略的實施作出貢獻，以「智啟非凡」計劃、全國「愛心日」等德勤中國公益專業服務項目，為弱勢人群提供更多、更好的學習與成長機會。



德勤中國在 2022 財年社會影響力投資總額近3,500萬人民幣，志願和公益專業服務總時長超過5.6萬小時，分別比2021財年增幅59%和86.7%，積極影響受益者超過150萬人。



德勤中國將社會影響力視為企業長期發展戰略，而非傳統意義上的慈善或公益，已經專門建立了「社會影響力指導委員會」，由德勤中國的核心管理團隊成員組成。指導委員會統籌管理德勤中國社會影響力的重要議題，制定相關目標和行動計劃，動員和帶領全國各地團隊為國家的可持續發展和包容性增長不斷作出新貢獻。



德勤中國首席執行官曾順福在報告發佈活動中表示：「2022年注定是不平凡的一年，而德勤中國毫不動搖地加大了對業務能力、人才培養和社會公益的投資。尤其是這十年來，德勤中國聚焦新時代改革開放和經濟建設的前沿領域，在完善自身治理架構、為高質量發展提供智力支持、助力可持續發展等方面，推進創新、扎實工作，取得了廣受認可的成果。我們將繼續加強能力建設和創新投資，實踐企業的社會承諾，與社會各界攜手共創美好生活。」



點擊此處，獲取《德勤中國2022財年社會影響力報告》全文。

https://www.shorturl.at/cfksT



【注】：2022財年指截至2022年5月31日的財年



關於德勤中國



德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合夥人共同擁有，始終服務於中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍佈中國30個城市，現有超過2萬名專業人士，向客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務與商務諮詢等全球領先的一站式專業服務。



我們誠信為本，堅守質量，勇於創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作夥伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。



德勤品牌始於1845年，其中文名稱「德勤」於1978年起用，寓意「敬德修業，業精於勤」。德勤專業網絡的成員機構遍佈150多個國家或地區，以「因我不同，成就不凡」為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。



關於德勤



Deloitte（「德勤」）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為「德勤組織」）。德勤有限公司（又稱「德勤全球」）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司並不向客戶提供服務。



德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過100座城市提供專業服務。



請參閱 http://www.deloitte.com/cn/about 瞭解更多資訊。



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