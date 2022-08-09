Monday, 8 August 2022, 17:31 HKT/SGT Share: 桐城國軒年產40GWh項目 一期10GWh正式投產

香港, 2022年8月8日 - (亞太商訊) - 8月8日上午，隨著安慶市委書記張祥安的一聲宣佈，桐城國軒新能源有限公司（簡稱“桐城國軒”)年產40GWh項目一期正式投產，該項目二期同步開工。安慶市委副書記、市長張君毅，桐城市委書記章周中，國軒高科董事長李縝出席活動並分別致辭。



桐城國軒是國軒高科投資的全資子公司，成立於2021年10月，坐落於桐城市經濟開發區龍池路1號。公司目前報建的年產40GWh動力電池項目，占地1800畝，是國軒高科第十大電池生產基地。項目分三期建設，一期年產10GWh，二期規劃產能20GWh，三期規劃10GWh。專案全部建成達產後，預計年銷售收入不低於400億元，將定向出口至美國、印度等國家。



據瞭解，該項目去年12月份開工，從開工到首條生產線投產僅用不到8個月時間，延續了國軒速度，也開創了桐城重大專案建設新速度。



安慶市委副書記、市長張君毅在致辭中表示，李縝董事長是從安慶走出去的商界翹楚，是安慶人民心中的驕傲。國軒動力電池專案，是安慶市“內搭平臺、外聯老鄉”的示範性項目，也是李縝董事長情系家鄉、報效桑梓的生動體現。一期項目從簽約、開工，到今天正式投產，僅用了大半年時間，創造了專案投資、工程建設的“桐城速度”。下一步希望桐城市委、市政府把國軒動力電池專案作為優化產業結構、壯大產業實力、加快高品質發展的重要機遇，為項目順利建設、投產運營、全面達效提供強有力的支援和服務。



桐城市委書記章周中表示，桐城國軒專案的順利推進，必將為桐城市經濟蓄勢賦能提供強大支撐，必將為桐城高品質發展注入強勁動力。我們將以此為新的起點，勠力同心、真抓實幹、再接再厲，切實做到全身心投入，全天候服務，全方位保障，以“三全”為桐城國軒發展保駕護航。



國軒高科董事長李縝表示，桐城國軒項目，在這麼短的時間內完成了從開工到投產，印證了家鄉領導的決心和家鄉親情的信任。今天的投產儀式，標誌著桐城製造的國軒電池，出口歐美，進軍南亞，走向國際化，我們將一如既往，珍惜資源，珍惜時間，珍惜創新，與家鄉人民一道，為打造新能源產業發展的標杆，為“十四五”桐城高品質發展和安慶崛起貢獻國軒力量，也為中華民族的偉大復興貢獻國軒力量。



今年以來，公司多個項目相繼投產，產能釋放跑出了加速度。5月28日，位於南京市六合區的國軒新能源智慧製造20GWh專案正式投產；5月30日，宜春國軒電池10GWh項目竣工投產；6月8日，國軒科宏年產20萬噸高端正極材料項目投產。桐城國軒新能源項目的順利投產，進一步提升公司產業化水準，有力支撐年底實現100GWh的產能目標。





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