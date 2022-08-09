Monday, 8 August 2022, 08:31 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體配售3,000萬股新股並宣佈協鑫科技創辦人朱共山先生認購6,000萬股認購股份及6,000萬份認股權證 擴大股東基礎及增強資本實力

奠定GaN領域發展戰略

香港, 2022年8月8日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）宣佈按配售價每股3.20港元向不少於六名承配人配售3,000萬股新股份（「配售股份」）。此外，集團已與由協鑫科技控股有限公司（股份代號：3800.HK）創辦人、主席兼執行董事朱共山先生（「朱先生」）間接全資擁有的常盛有限公司（「戰略投資者」）訂立投資協議（「投資協議」）。據此，集團已有條件同意發行，且戰略投資者已有條件同意認購6,000萬股認購股份（「股份認購事項」）及6,000萬份認股權證（「認股權證認購事項」）。



於2022年8月5日，集團有5.63591億股已發行股份。根據配售協議，配售股份相當於集團現有已發行股本約5.32%。經扣除配售佣金及其他相關開支後，最高所得款項淨額將約為9,360萬港元。集團擬將所得款項之約7,800萬港元用於加強半導體業務包括發光二極管（「LED」）、迷你LED、快速電池充電、氮化鎵（「GaN」）器件及相關產品的研發能力，當中包括設立研發中心、招聘研發人員以及採購設備及物料，冀發展及╱或獲取專利和技術，而所得款項淨額之餘下部分將用作一般營運資金及改善集團的財務狀況。



就與戰略投資者之投資協議而言，其股份認購價為每股認購股份3.00港元，而於行使認股權證後每股認股權證股份之認購價則為3.68港元。扣除相關成本及開支後，認股權證附帶的認購權獲悉數行使的股份認購事項之所得款項總額及所得款項淨額將分別約為1.8億港元及2.2億港元。集團建議將股份認購事項及認股權證認購事項之所得款項用於發展集團的GaN業務。認購股份及認股權證股份於發行日期起計18個月內不得出售或轉讓。與此同時，戰略投資者將對集團的業務、財務及法律等方面進行盡職調查，倘朱先生信納盡職調查結果，戰略投資者將參與股份認購及認股權證認購事項，隨後將於股東特別大會上向股東尋求的股份特別授權予以配發及發行。



朱先生為協鑫科技控股有限公司的創辦人、主席兼執行董事，他曾擔任第十二屆中國人民政治協商會議（「政協」）全國委員會委員、現任第十二屆江蘇省委員會政協常委、全球綠色能源理事會主席、 全球創新中心副主席、亞洲光伏產業協會主席、中國企業聯合會企業綠色低碳發展推進委員會副主任、中國電力企業聯合會儲能與電動汽車分會執行副會長。多年來，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營運及半導體等領域。此外，他高度重視科技創新工作。集團與戰略投資者訂立的投資協議充分彰顯朱先生對集團的信任及支持，為集團進一步鞏固GaN業務策略及發展注入強心針。



繼早前長江實業集團有限公司（股份代號﹕1113.HK）執行董事趙國雄博士以個人名義入股宏光半導體後，集團管理層很高興引入更多新投資者。股份認購事項及認股權證認購事項為集團就GaN業務發展籌集額外資金之良機，以加快集團之發展。鑑於全球新能源汽車發展蓬勃，加上全球地緣政治風險等因素，令各國全力支援半導體行業（尤其第三代半導體）之發展，集團GaN業務之發展前景更顯廣闊。憑藉朱先生作為戰略性股東的背景，集團預期(i) 戰略投資者與集團第三代半導體（尤其是功率芯片）形成戰略效應的同時，進一步協調新能源產業資源，從而形成產業資源互補；(ii) 運用戰略投資者於金融界的財務資源及業務網絡，協助集團實現產能及產品的快速發展；(iii) 協助集團與地方政府密切合作，完善對第三代半導體產業的政策及支持措施；及(iv) 戰略投資者將分享其自身的經營管理經驗，協助集團加強在人才、營運、技術、研發方面的建設。



展望未來，集團將繼續積極尋求技術創新，優化經營策略以把握市場機遇，及加快GaN半導體業務增長，致力為股東創造穩定且持續的長期回報。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體産品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



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