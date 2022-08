Wednesday, 3 August 2022, 14:28 HKT/SGT Share: 多品牌佈局 瑞爾或成最具潛力「玩家」

香港, 2022年8月3日 - (亞太商訊) - 近日「港股中國口腔連鎖第一股」瑞爾集團披露財報,2022財年公司實現營業總收入16.23億元人民幣,同比增長7.2%,經調整淨利潤0.66億元,同比增長17.68%。儘管疫情擾亂了口腔醫療行業迅速增長的節奏,但瑞爾集團仍然選擇逆勢擴張,積極佈局全國市場。據瑞爾集團相關負責人透露,2022-2023財年,公司將籌建2家醫院,6家診所,增設超過160張椅位。



而此前瑞爾集團已經通過自建及併購的方式,將版圖擴張至全國主要核心經濟區域。日前瑞爾集團通過全資附屬公司向無錫市通善口腔醫院有限公司投資,獲得51%的權益。據了解「通善口腔」在江蘇省無錫市及鄰近地區經營9家口腔診所,自此瑞爾集團版圖再下一城,全國共有121個診所及醫院。



蓄勢待發未來成長與盈利兼顧



我國口腔醫療市場潛力巨大,瑞爾的逆勢擴張,被外界看作是對未來口腔醫療井噴需求的提前佈局。華安證券分析師認為,當前國內民營口腔醫療服務滲透率依舊較低,2020年前五名民營口腔醫療機構收入總和僅佔全市場收入的8.5%,市場提升空間較大。



對於「擴張中的盈利問題」,瑞爾集團董事長鄒其芳表示,「集團旗下經營超過6年處於穩健增長期的門診和醫院已超過一半,這部分穩健增長期門診和醫院的門店利潤率平均超過30%,做得好的門店利潤率可以超過40%。目前100多家中新開診所和醫院的數量還不少,整體盈利水平會持續上升」。



瑞爾預計:如果集團穩健增長期診所數量佔比維持在50%以上,且牙科椅數量增速維持在10-15%左右,在正常情況下,公司就能實現營收,淨利潤的健康雙增目標。也就是說,隨著新診所批量轉為成熟診所進入精耕細作階段,瑞爾集團的成長與盈利將得到兼顧。



高、中端品牌錯位佈局或為「潛力玩家」



與主要依靠某個區域市場收入的品牌不同,瑞爾集團佈局較為均衡,「瑞爾齒科+瑞泰口腔+瑞爾臻選」,高、中端品牌錯位佈局華北、華東、華南以及西區的全國市場。



財報數據顯示,截至2022年3月31日,瑞爾齒科在國內七個城市即北京、上海、深圳、廣州、杭州、天津及廈門共經營51家瑞爾診所,主要服務高淨值人群;瑞泰診所佈局在中國10個一線城市和核心二線城市,共經營7家醫院及54家瑞泰診所,主要服務中產人群。瑞爾臻選則是在2022年7月新近成立,主推會員制模式,以家庭為切入點,是匹配精細化、多元化市場需求進行軟硬件升級的高端品牌。首家瑞爾臻選旗艦診所坐落在北京CBD核心區三星大廈。



自此,三大品牌佈局,形成對內一二線城市口腔醫療市場的全覆蓋。



財報顯示,瑞爾齒科2022財年收入為8.32億元,較上一財年的7.67億元增長8.5%;瑞泰口腔的收入為7.92億元,較上一財年的7.48億元增長5.9%。



從全國化擴張難易的角度看,業內認為,瑞爾集團或許是最具全國化擴張潛力的牙科公司。



根據財報,瑞爾集團2019年—2021年,公司首次就診起計六個月後再次到公司旗下醫院就診的患者(不包括就同一診療的後續問診複診)的百分比分別為42.1%、41.4%、45.8%,客戶品牌忠誠度較高。從醫生留存率來看,2019年-2021年,瑞爾集團三年以內的牙醫留存率超過70%,三年及以上的留存率達到90%左右。



根據複診率以及牙醫留存率可以看出,瑞爾集團的經營穩定性以及服務口碑。隨著後疫情時代到來,瑞爾集團的潛力將逐漸彰顯。



根據弗若斯特沙利文報告,中國口腔醫療市場規模在2021年為人民幣1450億元,保持年均20%的增長,預計在2025年達到人民幣3000億元,口腔醫療市場將迎來巨大的契機。





