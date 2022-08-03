Wednesday, 3 August 2022, 10:02 HKT/SGT Share:

來源 Fraktiq Fraktiq推出首個旗艦項目「抱月瓶NFT」* 舉辦青花鳳穿花抱月瓶私人珍藏鑑賞會 一展歷史臻品的獨特文化魅力

香港, 2022年8月3日 - (亞太商訊) - 全球首個區塊鏈歷史臻品碎片化平台Fraktiq欣然推出首個旗艦項目「抱月瓶NFT」並公佈發售詳情。為使公眾了解及欣賞歷史臻品的文化價值，於2022年7月26日及27日在灣仔舉行「青花鳳穿花抱月瓶」（「抱月瓶」）私人珍藏鑑賞會，邀請城中名人和傳媒代表先行一睹這尊中國明朝永樂年間製成的歷史臻品的「廬山真面目」，也讓專業投資者代表了解Fraktiq如何推動藏品鑒賞的風潮，以及這些臻品背後的故事及文化底蘊。



Fraktiq由來自藝術、金融、區塊鏈等領域專家聯手成立，銳意以非同質化代幣(「NFT」)技術改變收藏臻品的拍賣市場，並以去中心化自治組織(「 DAO」)形式鼓勵年輕數碼收藏者共同管理，從而將臻品背後的歷史面貌重新向公眾展現，弘揚中國文化。



Fraktiq聯合創辦人李思聰先生表示：「香港是亞洲藝術樞紐，能提供完善的藝術品估價、拍賣、托管及法律服務，越來越多個人和專業投資者重視並參與到歷史臻品和數碼藝術的領域。這些因素均成為Fraktiq實踐使命的理想土壤。」



Fraktiq首個旗艦項目「抱月瓶NFT」以金融科技降低收藏歷史臻品的入場門檻。「抱月瓶NFT」項目將抱月瓶的管理權以10,000枚NFT代表並於加密貨幣市場發售。專業投資者認購階段由即日起至8月18日止，當中四成（即4,000枚）抱月瓶NFT供專業投資者認購。公開發售階段於8月19日起，項目方提供六成（即6,000枚）抱月瓶NFT供加密貨幣投資者認購，每枚NFT定價為1,050 USDC。



Fraktiq聯合創辦人Randy表示：「『青花鳳穿花抱月瓶』同類臻品曾於蘇富比的拍賣價逾一億港元，而本項目中的抱月瓶由拍賣行核實並確認其估值約為八千萬港元。抱月瓶NFT項目以DAO LLC形式在馬紹爾群島註冊成立，為整個項目提供法律保障。展望未來，我們將為每一個於Fraktiq平台推出的歷史臻品均以DAO LLC形式於馬紹爾群島註冊，鼓勵參與者共同管理並弘揚歷史臻品的文化價值。」



為普及公眾對歷史臻品的認識，項目團隊於7月26日及27日在灣仔舉行「青花鳳穿花抱月瓶」私人珍藏鑑賞會，邀請了城中名人和傳媒代表先行一睹這尊中國明朝永樂年間燒製的歷史臻品，反應十分理想。李思聰先生表示：「我們認為讓更多人體驗歷史臻品的獨特魅力對傳揚中國文化和提升項目價值至關重要，因此，我們將積極安排臻品在各地博物館展覽並推廣，同時會將出售『抱月瓶NFT』所得的10%收益捐作慈善用途，以推廣文化藝術鑑賞，讓下一代更了解歷史文化的精彩之處。」



*本資料只作為一般用途，不構成任何產品之要約、要約招攬或建議



關於 Fraktiq

全球首個區塊鏈碎片化歷史臻品平台。Fraktiq提供受法律認可、值得信賴的方式，讓公眾透過獨立透明的區塊鏈技術共同擁有藝術品實物。藉此達致兩大使命：



為下一代保留珍貴文物



藝術臻品記錄了人類的歷史，並展示長年累月的藝術造詣，這些成果尤其需要我們珍惜和保護。



以稀有文物，滿足無限需求



具備豐富歷史價值的藝術臻品存量甚少，並隨著時間流逝容易自然老化，傳世數量日漸稀有。Fraktiq希望藉著區塊鏈技術，令散發著藝術魅力與歷史底蘊的珍稀臻品萬世流芳。







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部門 金融, Cloud & Enterprise, NFTs

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