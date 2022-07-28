Friday, 29 July 2022, 09:42 HKT/SGT Share:

來源 Linmon Media Limited 檸萌影視宣佈於聯交所主板上市計劃 每股作價27.75港元至33.30港元 總集資額為4.20億港元至5.04億港元

香港, 2022年7月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的劇集製作公司——檸萌影視傳媒有限公司（「檸萌影視」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9857.HK），今日宣佈將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。



檸萌影視將發售15,139,300股股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)，其中13,625,300股股份(可予重新分配)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下1,514,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價27.75港元至33.30港元。檸萌影視將於2022年7月29日(星期五)上午9時開始於香港公開發售，並於2022年8月3日(星期三)中午12時截止。檸萌影視的股票預計將於2022年8月10日(星期三)於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位100股股份買賣，股票代號爲9857.HK。



摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為本次發行之聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



檸萌影視傳媒有限公司聯合創始人、執行董事、董事長兼總裁蘇曉先生表示：「我們的劇集在商業價值及藝術價值上取得了巨大成功。我們在內部開發精品版權IP方面引領了行業，並已建立豐富的版權IP儲備及強大的儲備劇集，令我們得以擁有超越許多競爭對手的競爭優勢。同時，我們堅持多元化發展戰略。我們持續探索內容營銷、衍生授權及海外發行等新增長渠道，最大化利用了專有IP產權的商業價值。未来，我們將繼續秉持「人塑內容、內容塑人」的使命願景，鞏固我們在中國劇集市場的地位並提升我們的整體競爭力。」



關於檸萌影視傳媒有限公司

檸萌影視是一家持續輸出精品內容的中國劇集製作公司。公司擁有豐富的版權IP儲備，通常創作高收視率劇集。自2014年於上海成立以來，公司致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計，公司在所有中國劇集公司中排名第四。自2019年至2021年，公司已播映的八部版權劇中有六部屬於高收視率劇集，高收視率劇集率約為75.0%，遠超出其前五大競爭對手 （按收入劃分）自2019年至2021年約45.9%的平均高收視率劇集率。



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