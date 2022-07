Wednesday, 27 July 2022, 19:27 HKT/SGT Share:

來源 Quam IR Awards 第七屆【華富卓越投資者關係大獎】頒獎典禮圓滿舉行 投資者關係專才引領推進可持續發展

香港, 2022年7月27日 - (亞太商訊) - 「華富卓越投資者關係大獎2021」(簡稱「大獎」)於2022年7月27日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 順利舉行,表揚在多變的環境下,充分掌握營商環境轉變、發揮優秀領導能力及協助企業邁向可持續發展的投資者關係團隊。

中國通海金融集團管理層,包括首席營運及風控總監黃偉誠先生(左五)、中國通海金融集團財務總監胡國才先生(右二)、中國通海金融集團首席投資總監顏志軍先生(右一),以及香港永續策略顧問有限公司董事林鐸靈女士(左二),與頒獎嘉賓及得獎公司代表合照留念。

第七屆【華富卓越投資者關係大獎】嘉許傑出投資者關係工作

【華富卓越投資者關係大獎】致力發掘在投資者關係有出色表現的香港上市公司,得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門,傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範,值得表揚。第七屆「華富卓越投資者關係大獎」獲上市公司熱烈支持,本年度共有15家公司獲獎,成就非凡。



夥拍第三方專業機構 表揚可持續發展企業

有見環境、社會及管治在策略及營運層面上對上市公司日益重要,大會本年特意夥拍為企業提供可持續發展建議的顧問公司 — 香港永續策略顧問有限公司(HKSSA),以專業角度為大獎評選出「可持續發展類別」鉑金獎、金獎、銀獎、銅獎得獎公司,以表揚在環境、社會及管治(ESG)方面整體表現出色的企業。另外,本年更增設 「可持續發展類別 — 年度最佳報告」獎項,並由獲得「可持續發展類別 — 鉑金獎」的聯想集團再下一城勇奪殊榮。



優秀企業輩出 鞏固香港國際金融中心地位

中國通海金融集團財務總監胡國才先生致開幕辭表示:「今年所有摘得桂冠的企業皆具備多元化、靈活及優秀企業管治,亦是本港商界典範。集合各種優良元素,定必能提高香港國際金融中心的地位,為資本市場帶來更多精彩機遇。」中國通海金融集團首席營運及風控總監黃偉誠先生致辭時亦表示:「香港在股市引進新興及高增長企業方面作出了巨大的努力,如支持加權投票權、接受未有盈利的生物科技股份和增設特殊目的收購公司(SPAC)上市機制的建議,以及增加准許中國及美國兩地雙重上市的企業數量,可以肯定的是,無論對新經濟還是舊經濟企業而言,香港將會是個相當吸引的市場。憑藉專業的優勢,所有獲獎公司及同業除了可讓投資者了解新時代商業模式的潛力及發展,還可重振舊經濟公司的價值,在教育投資者方面可謂發揮了重要作用。」



頒獎典禮獲各界朋友和傳媒支持

中國通海投資者關係榮幸邀請到財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士、香港獨立非執行董事協會創會會長范仁達博士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士及香港經濟師學會會長郭德心博士任頒獎嘉賓,共證盛事。



是次頒獎典禮獲得商界朋友及兩地傳媒廣泛支持,﹙排名不分先後﹚包括香港上市公司商會、香港獨立非執行董事協會、《明報》、《英文虎報》(The Standard)、《滙通財經》及《證券之星》。特別鳴謝贊助商Green Common及HKTaxi鼎力支持,贊助名貴禮品,為頒獎典禮錦上添花。



【華富卓越投資者關係大獎2021】 得獎企業(按英文名稱字母排序)



股票編號 / 公司



香港指數成份股 (恒生指數) 類別

2020 安踏體育用品有限公司

2382 舜宇光學科技(集團)有限公司



主板類別

1761 寶寶樹集團

0081 中國海外宏洋集團有限公司

1929 周大福珠寶集團

2232 晶苑國際集團有限公司

0173 嘉華國際集團有限公司

0826 天工國際有限公司



可持續發展類別 — 鉑金獎

3311 中國建築國際集團有限公司

2232 晶苑國際集團有限公司

0992 聯想集團有限公司



可持續發展類別 — 金獎

2020 安踏體育用品有限公司

3718 北控城市資源集團有限公司

0081 中國海外宏洋集團有限公司



可持續發展類別 — 銀獎

1761 寶寶樹集團

1229 南南資源實業有限公司

0152 深圳國際控股有限公司



可持續發展類別 — 銅獎

0227 第一上海投資有限公司

2266 黎氏企業控股有限公司



可持續發展類別 — 年度最佳報告

0992 聯想集團有限公司



【華富卓越投資者關係大獎2021】網站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2021-22/EN_US/



查詢及聯絡:

中國通海企業傳訊有限公司

活動推廣/ 傳媒聯絡:

盧秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email: mandy.lo@tonghaifinancial.com

陳碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email: charlie.chan@tonghaifinancial.com





