新能源汽車市場發展超預期 國軒高科GDR上市加速鋰電池產業佈局

香港, 2022年7月27日 - (亞太商訊) - 自從去年傳出多家A股公司計劃於瑞士證券交易所發行上市全球存托憑證(GDR)以來,市場已密切關注此舉會否成為企業融資新出路。近日,瑞交所GDR發行上市計劃終迎來了重大突破,四家A股上市公司在獲中證監批准發行瑞交所GDR及上市後,於一周內便快速完成GDR發行及上市,反映兩地證券發行負責機構對此事的重視及高效。據了解,在上述這四家公司中,集資額最大的是中國第三大、全球第五大的動力電池製造商 - 國軒高科(002074.SZ)。國軒高科的GDR發行及集資規模達到6.85億美元,亦是瑞交所GDR發行上市以來集資規模最大的新能源相關項目。



在環保減排、綠能需求意識不斷提升的今天,國軒高科早已大受市場關注。加上近期全球各地先後出現極端高溫天氣,不僅再一次向世人敲響了「碳中和」、「碳達峰」的警號,更加速了車廠推出新能源汽車的決心。在全球氣候變化問題日益嚴峻的當下,「雙碳」目標已不再是概念,而是必須落實的行動,市場預期2030年,全球新能源汽車佔比將大幅上升,其中在中國市場,新能源汽車的滲透率將有望從2021年的14.8%持續擴大至2025年的超過25%,於2030年更有望超過50%。



根據中汽協的統計資料,截至2022年6月底,全國新能源汽車保有量首度突破1,000萬輛,其中純電動汽車保有量達810.4萬輛,佔新能源汽車總量的81%。在新能源汽車市場需求保持旺盛下,預計到2026年內地動力電池裝機容量將增長至927.6GWh。



為了緊抓這超級賽道的商機,中國動力電池製造商正加速佈局。國軒高科早前已公佈於2025年,計劃將現有產能翻倍,達到300GWh,並通過不斷完善上下游產業鏈環節,形成產業價值鏈閉環,從而持續提升盈利能力。



加速海外佈局 抓緊全球電動車高速增長機遇

國軒高科是一家集自主研發、生產和銷售的動力電池製造商,貫徹落實其「做精鐵鋰、做強三元、做大儲能」業務方針,已發展為全球領先且快速增長的新能源解決方案商。



根據弗若斯特沙利文的資料,以2021年客戶數量計,國軒高科排名中國市場第二;以同年新能源汽車動力電池配套整車數量計,公司以裝車約39.5萬輛和約42.0萬輛分別排名中國及全球市場第三和第五,分別佔中國及全球市場的11.2%和6.5%。



過去三年國軒高科業務在全球新能源汽車市場旺盛發展下保持高速增長,去年營收首破百億元大關,達到103.56億元(人民幣,下同),同比增長54%,期內淨利潤7,700萬元,當中動力鋰電池及儲能電池銷售收入為97.65億元,佔比94.3%,餘下為輸配電設備及其他業務。踏入今年公司業務增長加快,首季營收同比增長203%至39.2億元,季內股東應佔淨利潤為3,220萬元。



在產業鏈佈局上,國軒高科專注於電池的技術製造,並從電池材料、電池製造、電池應用到電池回收的全產業鏈環節拓展至下游網路,與上汽集團、吉利汽車、長城汽車、長安汽車、奇瑞汽車、Ebusco及通用汽車等中外優質客戶建立戰略合作關係。由於下游客戶多元化,對大客戶依賴程度較同業低。



按去年收入計,國軒高科前五大客戶集中度僅約36%,相比行業其他公司大多在50%以上,更能有效抵禦風險並擴展廣泛業務線。



深化與大眾戰略合作 啟動海外生產基地建設

目前國軒高科主要營收來自中國內地,去年貢獻營收98.28億元,約佔94.9%,海外營收雖僅貢獻5.28億元,但同比增長2.32倍。隨著海外訂單需求猛增,公司已啟動海外生產基地佈局,計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大建設。



自2020年5月國軒高科與德國行業巨頭大眾汽車的中國子公司達成股權收購及戰略合作協定,公司便不斷深化與大眾汽車的合作關係,並產生顯著的協同效應。去年7月推動大眾汽車集團旗下薩爾茨吉特工廠的零碳排超級電池工廠建設,將為大眾常規量產車型的首個標準電芯應用,並將共同開發歐洲其他潛在生產基地。目前薩爾茨吉特工廠已正式開工。



去年底國軒高科落實引入大眾汽車為最大單一股東,持股26.47%,今年3月公司正式成為大眾汽車在中國三元電池和磷酸鐵鋰電池的合格供應商。可以這樣說,公司與大眾汽車的戰略合作,除優化公司治理外,更是業務朝向國際化的重要一步。



此外,國軒高科收購博世集團哥廷根工廠,成為公司踏足歐洲的首個新能源生產基地。目前公司已進入博世全球供應鏈體系,並與塔塔汽車在印度設立合資公司共同開發印度鋰電池市場,又與越南VinFast及美國某上市汽車公司簽訂戰略合作協定,持續深耕國際市場。未來兩至三年,國軒高科將多元並舉,多地發力,緊抓全球電動車市場不斷擴張所帶來的巨大商機。



今年產能望翻一番 GDR上市打造國際形象

資料顯示,去年國軒高科的產能為50GWh,隨著公司與更多海外客戶深化合作,通過全球佈局擴充產能,垂直整合產業鏈,提高運營效率,搭建全球平台等手段,不但有望推動鋰電池及儲能解決方案業務的不斷發展,今年底產能更有望翻一番至100GWh,至2025年規劃產能將再增2倍達300GWh,將可滿足新能源汽車市場龐大的增長需求。



磷酸鐵鋰電池和三元電池目前主導了動力電池市場,市場份額超過99%。隨著磷酸鐵鋰電池的安全性和性能表現的提升,去年中國磷酸鐵鋰電池裝機量已達79.8GWh,超過三元電池的裝機量74.4GWh,預計2026年磷酸鐵鋰電池及三元電池的裝機量分別增至621.6GWh及305.8GWh。



為了加快國際戰略佈局,打造國際化品牌和形象,滿足海外業務發展資金需求,國軒高科今年3月發公告稱,正籌劃境外發行GDR,並在瑞士證券交易所上市。7月26日公司公告,繼早前獲中證監及瑞士證券交易所批准,公司已確定本次GDR發行的最終價格為每份GDR30.00美元,發行價僅較發行定價前一天的A股收市價輕微折讓,募集資金總額約為6.85億美元,並將於蘇黎世時間7月28日在瑞士證券交易所上市。



憑藉其卓越的研發能力及生產工藝、各大正在高速增長的新能源汽車品牌客戶的支援,以及與大眾汽車的深度合作,結合策略性佈局全球主要汽車市場,國軒高科的長期價值突出。通過這次GDR的發行,更為公司吸引更為廣泛的機構投資者,加強資本實力,以加速產業價值鏈的佈局,持續賦能公司的長期穩健發展。





