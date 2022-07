Tuesday, 26 July 2022, 12:08 HKT/SGT Share: 全球創新藥加速發展 知臨集團SACT-1已獲FDA孤兒藥資格認證

香港, 2022年7月26日 - (亞太商訊) - 人口老齡化加速、醫藥創新技術不斷更新,全球創新藥發展持續加速,未來醫藥市場有望保持增長趨勢。根據弗若斯特沙利文預測,到 2025 年全球醫藥市場規模預計達到 17114 億美元。



知臨集團(納斯達克代碼:APM,巴黎泛歐證券交易所代碼:APM)是一家臨床階段的生物制藥公司,公司致力於發現、開發和商品化醫療技術以治療未竟需求的疾病,尤其是癌症(包括孤兒腫瘤適應症)和傳染病。知臨集團還通過(i)建立可發現和發展新型小分子和生物藥,以及系統地篩選現有已獲批准的藥物分子而發現新治療藥物的藥物發現平台;(ii)與新加坡科學技術研究局商業化部門Accelerate Technologies Pte Ltd合作開發基於分子的新型快速病原體鑒定和檢測診斷技術,來豐富其研發管線。



目前,該公司在研管線包括ALS系列藥物、SACT 系列藥物等,適應症覆蓋耐藥性金黃色葡萄球菌(包括MRSA)、革蘭氏陽性球菌、甲型流感、新冠肺炎、孤兒病神經母細胞瘤及其他癌症等。



今年以來,知臨集團研發加速,多個在研管線取得重大突破。2021年11月,公司治療神經母細胞瘤的口服小分子藥物SACT-1獲美國專利商標局授予的首項專利,並於今年初獲美國FDA授予孤兒藥資格。同時,SACT-1已於今年1月完成I期臨床試驗,並於5月公佈I期臨床試驗最終數據。相關數據顯示,SACT-1具有良好的安全性、耐受性, SACT-1其後期進展值得期待。



此外,年初公司還推出了針對未竟需求突變和新型生物標誌物的腫瘤學和自身免疫疾病發現和開發平台,專注開發治療非小細胞肺癌和自身免疫性疾病,例如狼瘡、類風濕性關節炎、炎症性腸病等適應症的創新藥物。同時,公司首創基於抗毒力的口服小分子靶向金黃色葡萄球菌(包括MRSA)藥物ALS-4完成了I期臨床研究。公司快速病原體識別和檢測診斷技術RPIDD於二季度獲得美國專利商標局的專利授權,公司正在持續進行該技術的臨床驗證和商業化前期準備。



當前生物制藥行業整體發展前景廣闊,知臨集團積極推進各研發项目進程,借助其研發能力及內部管理能力,有望進一步提升其業務發展水準,拓展企業發展空間,在生物制藥領域獲得更大的發展機遇。





