嘉華國際推售上海「嘉盈峰」及南京「嘉璟峰」 首批單位推出首日獲全數認購

香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 嘉華國際集團有限公司(簡稱「嘉華國際」或「集團」)(股份代號:00173)今年6月分別開售位於上海浦東新區陸家嘴的「嘉盈峰」以及位於南京建鄴區的「嘉璟峰」住宅項目,雙雙錄得理想銷售成績,兩個項目推出之首批單位於推售首天已幾近沽清,部分項目加推單位應市。



位於上海浦東新區陸家嘴的「嘉盈峰」,總樓面面積約14,200平方米,提供逾100個面積介乎73平方米至314平方米的特色住宅單位。項目於6月中開盤,開售首天推售單位經已被全數認購,印證市場對嘉華國際品牌與物業質素的信心。項目單位成交均價每平方米127,000元人民幣。「嘉盈峰」坐落於陸家嘴濱江板塊,遠眺黃浦江畔繁華美景。其建築由國際著名建築事務所EID Architecture以藝術化設計打造。大樓外立面採用前瞻性的退台式波浪線型設計,巧妙地將江景與建築相融合。此外,該項目更坐擁城市交通樞紐網絡,周邊完善配套以及獨特時尚外觀,項目勢將成為區内地標物業。



另外,位於南京建鄴區的大型綜合發展項目,其第一期的住宅部分「嘉璟峰」於6月初開盤。住宅部分總樓面面積約125,000平方米,由11棟高層住宅大樓組成,提供約856個單位。項目於6月初至今推出3幢大樓,推售當日幾乎全數獲認購。單位成交均價約每平方米50,000元人民幣。「嘉璟峰」坐擁交通總滙優勢,中央商業區近在咫尺。住宅周邊環境優美,緊鄰南京國際友誼公園、魚嘴濕地公園等生態區域,而且周邊商業、娛樂、教育及醫療等生活配套設施完善。「嘉璟峰」的建築工程已於去年下半年展開,進度理想,預計2024年開始竣工,集團將按計劃繼續推售其他樓幢。



嘉華國際執行董事呂慧瑜表示:「嘉華國際深耕內地物業市場30年,秉承『品精質優』、『穩健創新』之發展宗旨,多年來深受市場及用家認同及肯定。集團將於今年繼續推售於華東區內已開盤項目,包括上海浦東新區的『嘉盈峰』、南京江寧區的『嘉宏峰』;蘇州相城區高鐵新城的『嘉致峰』及高新區的『嘉駿峰』等。同時,集團將繼續積極配合國家的發展策略,及繼續積極參與長三角地區及大灣區的建設發展,致力打造優質住宅及獨特綜合體,為城市發展締造臻善生活及創新。」



關於嘉華國際集團有限公司(股份代號:00173)

嘉華國際集團有限公司於1987年在香港上市,是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦。作為大型綜合房地產發展商及投資者,嘉華國際以香港、長三角及珠三角地區為策略據點,開發房地產發展涵蓋大型住宅社區、綜合城市發展項目,其中包括優質住宅、甲級寫字樓、酒店及服務式公寓,以及特色商舖。旗下的嘉英物業以先進的管理理念和國際高端精品酒店的營運模式,為主流及高端住宅、商業設施、寫字樓和房地產綜合體提供專業及優質的管理服務。嘉華國際憑其敏銳的市場觸覺、靈活進取的發展策略以及雄厚的財政實力,在中國主要城市擁有優質土地儲備,為未來發展奠下穩固基礎。



嘉華國際為恒生綜合小型股指數成份股、MSCI明晟香港小型股指數成份股及恒生滬深港通大灣區綜合指數成份股,亦為「深港通」計劃內合資格交易股票。於2021年12月31日,嘉華國際持有銀河娛樂集團有限公司(股份代號:00027)約3.73%權益。



網址:http://www.kwih.com



傳媒垂詢:



嘉華國際集團有限公司

張婉玲 電話:(852) 2960 3739 電郵:helencheung@kwah.com

陳聞賢 電話:(852) 2880 8264 電郵:crystalchan@kwah.com

傳真:(852) 2811 9710



縱橫財經公關顧問有限公司

李慧媛 電話:(852) 2864 4829 電郵:iris.lee@sprg.com.hk

鄭松雪 電話:(852) 2864 4857 電郵:shelly.cheng@sprg.com.hk

梁頌欣 電話:(852) 2864 4862 電郵:vivienne.leung@sprg.com.hk

傳真:(852) 2527 1196





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network