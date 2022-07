Monday, 18 July 2022, 09:05 HKT/SGT Share: 小商家、大生意 坐擁萬億賽道的獨角獸“大人小店”終極演繹 劍指shopify,SaaS獨角獸“大人小店”的終極演繹

香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 近日,電訊首科(03997.HK)發佈一則公告引起資本圈的廣泛關注。公司全資子公司DaRen Group與北京信科達通科技有限公司簽訂合作諒解備忘錄。根據合作諒解備忘錄,Daren Group與北京信科達通擬合作建立全面的業務合作夥伴關係,包括在國內開展業務合作、專案投資或並購,以發展中國的電子服務市場。







公開資料顯示,北京信科達通是一家於2018年5月在中國成立的有限公司,擁有“大人小店平臺(大人小店)”品牌,是⼀家支付寶金牌服務提供者和生態解決方案服務商。主要通過其在中國的數位生態系統向合作夥伴提供 SaaS 服務、數位行銷以及解決方案。憑藉獨特的大資料、應用和小程式驅動的數位生態系統,以及與百度和阿裡巴巴的長期合作,提供⼀站式綜合服務,為電商店鋪經營者提供產品展示、流量聚合和銷售轉化的平臺。



業內分析人士指出,此次DaRen Group與北京信科達通科技有限公司(大人公司)此次戰略合作意味深長,此舉預示著旗下大人小店港股資本化之路漸行漸近。作為第一批支付寶生態服務商,大人小店不到一年時間已經完成了支付寶、百度、騰訊等多平臺卡位,超三萬家商戶的積累,同時獲得了多聞資本、民航投資基金、新珊資本等眾多資本的力捧,加上其港股融資管道已經徹底打開,未來更有望借力資本力量拉開與其它競爭對手的差距,在本地生活服務領域實現業務的快速擴張,充分享受賽道紅利。



坐擁萬億級行業賽道 厚雪長坡

後疫情時代,中國電商行業基本進入了發展的瓶頸階段,中心化平臺轉向存量市場爭奪,邊際獲客成本越來越高;當公域流量紅利枯竭,加之反壟斷政策等諸多因素影響,阿裡、美團、京東、拼多多等電商巨頭主營業務疲態盡顯,如何破局成為巨頭們爭相探討的焦點。而本地生活服務萬億級市場或將是破局關鍵已成為巨頭們的共識,現在正是卡位、搶佔市場份額的關鍵時期。



據艾瑞諮詢的報告顯示,國內本地生活服務市場滲透率僅為12.7%,且消費者主要集中在餐飲外賣領域。諸如酒旅到店、到家服務等細分領域,還有很大的增長空間。艾瑞預計,到2025年底,本地生活服務市場規模將達到35.3萬億,較2018年該賽道大爆發時的15.6萬億翻了一倍不止。易觀千帆的資料也顯示,截止2021年上半年,本地生活到店業務市場交易規模較2015年同期翻了五倍,達到5287.6億,且過去幾年維持著20%以上的同比增速。



過往美團一直是本地生活服務領域的霸主,隨著阿裡、抖音的入局,其霸主地位已經不那麼穩固了。而要搶佔這塊市場,把平臺的公域流量轉化商家的私域流量,一起做大這塊蛋糕是其中的關鍵,以大人小店為代表的SaaS服務商正是巨頭們搶佔鞏固霸主地位的催化劑。如何挖掘公轉私流量紅利,幫助商家實現數位化轉型成為電商3.0時代的新藍海。



獨特的商業模式,打通商家、自身、平臺三方正向迴圈的閉環

作為第一批支付寶生態服務商,大人小店很好地抓住了支付寶商業版圖擴大切入本地生活領域的歷史機遇,充分挖掘支付寶巨大的平臺流量紅利和8200萬商戶的市場潛力,結合自身SaaS基因為平臺、商家、用戶充分賦能,讓用戶和商家之間、以及商家和商家之間有更好的紐帶,並將社交、使用者資料、商家推薦等串聯起來,實現多方共贏。



商業模式方面,大人小店也有著區別於其它SaaS企業不同的模式。本地生活SaaS賽道盈利難一直以來都是常態,一方面在於CR4值低,長尾商家數量多但是普遍缺乏付費意願,另一方面,獨立於本地生活平臺的SaaS玩家缺乏流量、運營等直接為B端商家帶來增長的能力,也造成續費率普遍不高,即便廠商低價獲客也很難留存。其根本原因在於其它SaaS企業商業模式沒有跑通,而大人小店的商業模式獨特之處在於:早期基礎服務方面對小B不收取任何費用,通過自身成熟SaaS系統對商家進行口碑裂變,獲得效果後再獲得一定比例的費用,將商戶的發展與自身收益綁在一起,培養商戶的粘性;而未來計畫通過增值服務來盈利,比如説明一些線下商戶拓展業務,如提供一件代發服務等,或是説明連接協力廠商的金融服務,如分期,收取部分費用等。



這種按效果付費的商業模式一方面能夠實現自身客戶的幾何級裂變,增加客戶粘性;另一方面也能增強大人小店在支付寶平臺的話語權,進而獲得更多的流量支持,形成商戶、自身、平臺正向迴圈的閉環。據相關資料測算,在ROI上,大人小店現在能夠做到約1:3.9,即投入1塊錢到平臺中做行銷,能夠有近4元收入,這也讓商戶有更強的意願去做行銷,進而帶動大人小店市占率的快速提升。



抓住長尾市場 差異化打法鑄就核心競爭力

大人小店定位是交易革命服務商,希望通過交易的變革來為商家獲取更多流量入口。與眾多SaaS服務商鎖定品牌商家不同,大人小店瞄準的是廣大的下沉市場,針對當前線下商家獲客效率低、商品同質化嚴重、管道競爭激烈等痛點,幫助線下商家完成基於支付寶生態下的線上商城搭建,打造商家私域流量池;打造專注於線下門店的鎖客引流的工具,增加客戶粘性,引導客戶複購,提升商家管理效率和消費者體驗,增加商家營業額。



這點與拼多多的打法異曲同工。得長尾者得天下,正是下沉市場的爆發式裂變,拼多多得以在GMV上快速追趕、趕超競爭對手,成為與京東、淘寶齊名的電商平臺。而大人小店亦是如此,從8200萬小B入手,形成一定規模後再延伸至品牌商家,截止目前,如樊文花、星巴克等知名品牌均已經進駐大人小店。



差異化的打法鑄就了大人小店獨特的競爭優勢:其一,多端。主要是指大人小店不僅僅是支付寶生態下的小程式,更可以一鍵開通延伸至騰訊、百度、抖音等平臺,商家無需多管道管理,一步操作就可擁有多個線上門店,節省了人力和技術研發成本;第二,基於支付寶,實現公轉私。支付寶作為國民級APP,擁有10億用戶池,這就是公域流量。商家一旦在支付寶開店,就可快速獲取站內流量,但是要線上開店就需要一整套專業技術、運營等人員配置,對於普通商家,這些很難實現。但通過大人小店,商家就可0門檻0成本快速完成支付寶線上開店、搭建自己私域流量池,並將支付寶的公域流量引流到商家線下門店;同時,作為支付寶頭部服務商品牌,大人小店的客戶還可獲得很多商家權益,比如商家券可以同步到城市商家券聯盟裡等;第三,基於SaaS系統,實現跨店收益、分傭。依託技術服務合作夥伴悅商集團的技術賦能,大人小店擁有一整套完整的全場景行銷數位化轉型工具,可通過技術和大資料,建立了使用者行銷關係追蹤和傭金收益管理的資料庫,無論是在同一家店還是跨店都可以準確追蹤每個成交訂單的發起促成者,讓交易促成者輕鬆獲取傭金。



終極演繹,中國版shopify呼之欲出

從成立到迅速出圈,再到資本市場,不到一年時間,大人小店已經基本實現業界不可複製的三連跳。坐擁中國萬億級本地生活服務賽道,大人小店一開始便站在了巨人的肩上。



相對中國領先的SaaS服務商微盟、有贊的後知後覺,大人小店一開始便瞄準了本地生活服務超級賽道,且與兩者高舉高打的商業模式不同,大人小店更多地在長尾的小B上做文章,且堅持做增長、按效果費用的模式與疫情後的shopify異曲同工。



回顧shopify的崛起之路,其做好了三件事:其一、擁抱公域流量——SaaS裂變——運營私域流量,幫助品牌商實現公轉私,並做好私域流量運營;其二、打通商家、自身、平臺三方正向迴圈的閉環,實現多方共贏;其三、與亞馬遜等巨頭的生態共生。大人小店的成長之路正是契合了這幾點,才能在如此短的時間內成為本地生活服務領域不可忽視的一股力量,中國版的shopify呼之欲出。



業內人士指出,大人小店的野心遠不於此。作為與支付寶深度綁定的核心SaaS服務商,借力資本市場的大人小店後期勢必會隨著支付寶全球商業版圖的擴大而擴張。如果把支付寶比作亞馬遜,且未來支付寶能夠本地生活服務領域中勝出的話,那麼大人小店極有可能複製shopify的成長路徑,甚至在全球市場與世界知名SaaS企業一較高下。







