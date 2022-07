Monday, 18 July 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 TrialWire TrialWire(TM) 技術平台宣布基於成功的患者招募計劃

阿德萊德,澳大利亞, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - TrialWire(TM) 技術平台是由 Salesforce Health Cloud 提供支持的用於試驗救援的最快、最安全的數字患者招募平台,今天宣布啟動其基於成功的招募計劃。



隨著全球臨床預算和投資資金的收緊,TrialWire 正在通過基於成功的患者招募解決方案來支持生物技術藥物開發部門。



基於成功的計劃旨在幫助管理預算,這意味著贊助商僅在某人實際參加研究時才付費。



此外,招聘可以在 24 小時內開始,因為該平台不受正常冗長的審批流程的約束。



基於成功的計劃包括 TrialWire(TM) 技術平台的所有正常收益:

- 每位研究協調員都有專用的安全儀表板,他們可以在其中查看患者詳細信息和醫療信息

- 每個站點有多個儀表板,因此所有研究協調員都可以看到實時進度

- 贊助商和 CRO 的儀表板,他們可以在其中查看去識別化的推薦狀態信息

- 儀表板內的安全 SMS 系統可與患者進行即時通信——預約電話和篩查訪問

- 自動化 AI 匹配和算法驅動的“查找和篩選”患者流程

- 研究協調員的每分鐘指標顯示在他們的網站上推薦、聯繫、篩选和註冊的人數

- 贊助商和 CRO 的每分鐘指標,顯示研究中所有站點的推薦、聯繫、篩选和註冊人數

- HIPAA 合規性和所有患者隱私安全

- 基於 Salesforce Health Cloud 構建

- 全球無限數量的站點

- 提供所有語言版本



超過 80% 的臨床試驗未能按時招募患者,30% 的研究機構無法達到招募目標 - 10% 的機構沒有招募任何患者 - TrialWire(TM) 讓贊助商及其 CRO 高枕無憂.



TrialWire(TM) 非常適合希望避免長期招聘延遲的申辦者和 CRO。



在此處索取更多信息 https://trial-wire.com/contact/

在這裡了解更多 https://www.trial-wire.com/



關於 TrialWire(TM) www.trial-wire.com



TrialWire(TM) 是一家私營技術公司,在臨床試驗患者招募領域擁有 25 年的經驗。 TrialWire(TM) 正在解決藥物開發領域最嚴重的問題,其近期估值為 2700 萬美元。



它的使命是結束患者招募危機,延遲新療法的開發,由於無法快速找到合適的人並在站點級別招募他們,導致製藥公司每天花費數十億美元。



TrialWire(TM) 平台是最安全的服務(由 Salesforce Health Cloud 提供支持),它使用先進的算法來找到可能適合平台上可用研究的合適在線人員。他們被邀請進入平台並通過 AI-Match 篩選器確定與研究的完全匹配——基於站點的或遠程/虛擬的。無需註冊帳戶即可查找和申請研究。該平台從經批准的試驗註冊中心(如 ClinicalTrials.Gov)中提取研究數據。它使用先進的在線算法根據詳細的人口統計和位置資料查找患者/試驗匹配。



TrialWire(TM) 成功的關鍵在於它找到了積極在線的人,他們試圖更多地了解他們的狀況。它們可以在 2 分鐘內連接到站點。這些人的保留率很高。與所有其他數字招聘公司不同,TrialWire(TM) 不會在研究完成後保留患者詳細信息——沒有數據庫,因此沒有潛在的隱私洩露。贊助商無需為將患者送往其他研究的數據庫建設付費。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network