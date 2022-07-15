Friday, 15 July 2022, 09:47 HKT/SGT Share: 美股新股解讀：科技賦能萬億微商賽道，SaaS雲服務商悅商集團(WETG.US)欲轉納斯達克主板

香港, 2022年7月15日 - (亞太商訊) - 2020年7月，悅商集團（WETG.US）成立僅1年左右便以“微商雲智能賽道引領者”的身份成功在納斯達克OTC板塊上市。經過兩年的高速發展後，現今的悅商集團吹響了向納斯達克主板衝鋒的“號角”，其於7月13日發佈了修正版的招股說明書。



據招股書顯示，悅商集團將在此次轉板中發行1000萬股股份，每股發行價4-6美元，所募集資金的58%將用於科技和技術研發，22%將用於市場行銷和人才引進，10%將用於對戰略投資，剩餘的10%用於日常運營。



悅商集團的崛起，與其解決了蓬勃發展的微商行業的痛點有直接關係。據艾瑞諮詢數據顯示，2016年我國微商行業市場交易規模為3287.7億元，至2019年時，該市場已逼近萬億大關。整個市場日益壯大，但由於行業中服務於微商的產品已遠遠滯後於這個群體的發展，因此其中形成規模的微商團隊苦惱於用戶管理和數據處理的巨大難度。



基於此，悅商集團自主研發了雲端智能大腦YCloud，創建了全球微商雲智能領域裏的第一個國際化系統，悅商集團也因此成為了全球首個微商雲智能系統的技術服務提供者，引領行業發展。



據悉，微商雲智能系統增加了支付場景功能，通過強大的技術和大數據學習，強化了用戶行銷關係追蹤，CPS傭金收益管理；同時，該系統可完成社群的AI裂變及管理，實現了供應鏈體系的整合，以及多管道數據的分析。悅商集團以智能雲服務全方位賦能微商企業發展。



為將YCloud業務迅速推向市場，悅商集團採取了兩大發展戰略，分別是國際化以及行業多元化。在國際化方面，隨著公司的YCloud業務成功在中國大陸落地後，悅商集團便已開始加速在香港，菲律賓，新加坡等地區和國家的佈局，欲以行業先行者優勢領先搶佔海外微商發展紅利。



而在行業多元化方面，由於目前中國微商已進入3.0時代，因此悅商集團快速擴大行業覆蓋範圍。據艾瑞諮詢報告顯示，微商1.0階段是個人借助社交工具賣貨，2.0階段是自主品牌依靠社交平臺成長，3.0階段是傳統品牌、綜合電商等均開始將社交平臺作為重要的行銷和銷售管道，微商行業進入了全新的發展階段。



為抓住行業發展新趨勢，悅尚集團迅速將YCloud的業務覆蓋範圍從微商行業向其他領域持續擴張。截至目前，YCloud業務覆蓋的賽道已包括微商行業、旅遊行業、酒店行業、直播短視頻行業、醫美行業及傳統零售行業。



基於YCloud可提供的全鏈路優質服務以及公司採取的行業多元化覆蓋策略，悅商集團已俘獲了大批客戶，其中便包括北京億東玲瓏文化傳媒有限公司（“北京億東”）、北京邁圖國際旅行社有限公司（“邁圖國際”）、中國旅遊公司、北京青旅股份有限公司（“北京青旅”）、維家府資訊技術有限公司（“維家府”）、長通富科技等。



從悅商的發展模式上，可找到Shopify早期的影子。作為全球電商SaaS龍頭，北美第二大GMV的電商玩家，現今的Shopify被市場看作是最有可能挑戰Amazon的存在。而在公司成長初期，Shopify的業務僅僅是為中小商戶提供單一的建店SaaS軟體服務，此後其圍繞服務商家電商業務打造了SaaS生態，並從後端向前段延伸，通過支付、金融、物流等服務直接觸達消費者，實現了從服務B端到服務B端與C端的轉變。



而目前的悅商集團已憑藉微商雲智能系統實現了對支付、用戶行銷、收益管理、數據分析、供應鏈整合等商家需求的覆蓋，完成了平臺SaaS生態服務的搭建，其發展路徑與早期的Shopify如出一轍，只待將產品加速推向市場。且悅商集團的獨特優勢已逐漸在財報中展現。



眾所周知，SaaS企業初期基本處於虧損狀態，縱觀目前已上市的眾多SaaS企業，運營多年仍未實現盈利的也是絕大多數，但悅商集團卻並非如此。據招股書顯示，2020、2021財年，悅商集團的總收入分別為627萬美元、1438萬美元，收入翻倍式高增長；同時，公司2021年的淨利潤大增93.5%至518萬美元，淨利率高達36%，盈利能力十分強勁。



悅商集團之所以能破除SaaS企業發展初期不能盈利的“魔咒”，並取得了高達36%的淨利率主要是因為以下兩方面的因素，其一是公司產品和服務的優質獲市場認可，強競爭壁壘塑造了高盈利能力；其二是悅商集團獨特的收費模式，客戶在使用YCloud服務時，悅商集團會根據客戶協議收取平臺GMV的3.5%作為服務費，這樣的收費模式更受悅享客戶群體的青睞，這亦是公司的核心競爭力之一。



展望未來，悅商有望保持高速成長。從行業角度看，微商邁入3.0時代後，得益於傳統品牌和電商的加入，整個市場維持高成長。據艾瑞諮詢數據顯示，2019年中國微商企業的人數已達到6000萬，2020年為1.3億，2021年為2億，其預計2022年和2023年行業人數有望達到2.6億和3.3億。同時，艾瑞諮詢預計，隨著微商企業數量的增加以及市場交易規模的擴大，中國微商行業的交易規模將從2013年的3287.7億元大幅飆升至2023年的13萬億元。十萬億級別的龐大市場，其中充斥著大量機會。



從悅尚集團的角度而言，公司正處於風口之上，產品和服務以及發展模式已在市場中形成獨特優勢，國際化和行業多元化策略也在加速推進；於此同時，公司緊跟行業趨勢，不斷提升SaaS技術能力，在與Wecom緊密對接的同時，YCloud系統積極探索多終端技術能力，逐步打通微信、支付寶、抖音等全管道平臺，力爭提供基於小程式、SaaS後臺、Wecom等多終端管道的系統化服務。



資本市場顯然已察覺到了悅商的真實價值，在公司將於納斯達克主板上市的消息於市場中發酵後，悅商集團的股價便持續大漲，僅一個的時間，其股價從6月份低點的2.61美元一路上漲至11美元，翻4.2倍，公司總市值突破20億美元大關。



股價大漲的背後，有著深刻的價值裂變邏輯，作為悅商集團發展歷史上的重要里程碑，轉至流動性更強的主板後，悅商集團可享有更高的估值溢價，便於資本市場對公司價值的發現；同時，登陸主板有利於公司品牌的打造，這對於公司的海外擴張有積極作用，且有了募集資金的支持，悅商集團可加速成長，持續引領全球微商行業發展。





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