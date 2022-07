貝康醫療與海爾生物強強聯合，構建輔助生殖低溫保存解決方案

中國山東青島, 2022年7月14日 - (亞太商訊) - 蘇州貝康醫療股份有限公司(以下簡稱「貝康醫療」)與青島海爾生物醫療股份有限公司(以下簡稱「海爾生物」)正式簽署戰略合作協議。雙方將就輔助生殖低溫冷凍領域開展合作研發,共同為輔助生殖行業提供低溫保存解決方案,這也是繼貝康醫療與海創母基金資本合作之後的又一次深度產業合作。海爾生物創始人劉占傑博士、海創千峰母基金總經理劉棟、貝康醫療創始人梁波博士等嘉賓共同出席了本次簽約活動。

戰略合作簽約儀式

胚胎實驗室、男科實驗室和低溫存儲實驗室是輔助生殖領域重要的組成部分,其中,低溫冷凍技術作為實施輔助生殖過程中的一項不可或缺的重要技術,已被廣泛應用於輔助生殖領域,為有需要的人群實現生育需求和生殖健康提供了保障和希望。2018年《冷凍胚胎保存時限的中國專家共識》指出:凍存胚胎盡可能在5年之內使用,擬再生育的夫婦最長保存和臨床使用期限不要超過10年。這意味著目前輔助生殖中心需要長期投入大量的、逐年遞增的存儲資源,包括存儲容器、存儲空間和管理、維護工作等。隨著不孕不育和高齡產婦人數的增加,生育力保存的需求缺口還在不斷擴大,市場潛力巨大。



聚焦生育力保存,構建輔助生殖領域低溫保存解決方案

海爾生物是青島市首家登陸科創板的企業,始於生物醫療低溫存儲設備的研發、生產和銷售,全面推進物聯網技術與低溫存儲技術的融合創新,將基於網絡通訊和射頻識別技術的物聯網軟、硬件與自主研發的低溫存儲產品相結合,使傳統存儲設備升級為物聯網場景方案,以滿足臨床用血、疫苗接種、生物樣本庫應用等用戶迭代需求,構建物聯網科技生態。海爾生物率先打破國外壟斷,自主研發掌握超低溫製冷核心技術,成為全球唯一覆蓋-196℃至8℃全溫域的生物醫療低溫存儲設備服務商。



貝康醫療作為國內輔助生殖領域第一家IVD產業港交所上市公司,一直秉承「做創新產品」的理念,堅持走合規化研發、註冊、報證的道路。早在2015年,貝康醫療便啟動了胚胎智能存儲設備和管理系統的研發,其自主研發的國產化智能液氮罐(BCT38)和超低溫存儲儀(BSG800A),為生育力保存的安全性和實驗管理的科學性提供保障,預計分別在2022年和2023年獲得註冊證,其中,BCT38將成為國內首個獲得二類醫療器械註冊證的智能液氮罐產品。



此次戰略合作,雙方將綜合各自的產品、渠道等資源優勢,從市場推廣、技術支持、合作研發、註冊報證等方向,共同構建輔助生殖領域低溫保存解決方案,推動生育力保存相關應用場景的全面拓展。以全新的資源共享模式賦能輔助生殖行業的發展,幫助好的產品和技術快速有效地進入臨床應用,造福更多患者。



關於蘇州貝康醫療股份有限公司



蘇州貝康醫療股份有限公司是中國輔助生殖領域三代試管嬰兒臨床解決方案提供商,是輔助生殖領域第一家IVD產業上市公司(股票代碼:2170.HK),致力於高通量測序技術在生育健康領域的產品研發和臨床應用。貝康醫療一直秉承做「創新產品」的理念,堅持走研發、註冊和銷售的產業化道路,擁有覆蓋胚胎檢測、男科檢測及生育力保存的產品管線。公司自主研發的PGT-A(植入前染色體非整倍體檢測)試劑盒獲得中國首個「創新醫療器械特別審批」綠色通道,是中國首個獲得三類醫療器械註冊證的三代試管檢測產品,開啟了中國輔助生殖領域基因檢測試劑盒進入醫療器械監管的「有證時代」。





