Wednesday, 13 July 2022, 12:25 HKT/SGT Share: 諾亞控股-S（06686）「兩地上市」：資產管理規模千億級 確定性和成長性兼具的財富管理龍頭

香港, 2022年7月13日 - (亞太商訊) - 7月13日，美股上市公司諾亞財富（NOAH.US）成功以「諾亞控股-S」(06686)為主體登陸港股市場，正式實現美股+港股「兩地上市」。隨著其成功在港上市，該公司也成為了繼紐交所中國「財富管理第一股」後的港股「財富管理第一股」。



說起諾亞控股，想必大家並不陌生，畢竟其目前是國內數一數二的高凈值財富管理商。



據悉，該公司創立於2005年，主要為高凈值及超高凈值投資者提供一站式全球投資及資產配置綜合咨詢服務。2007年，該公司獲得紅杉資本投資，至此紅杉資本成為該公司主要股東。2010年，諾亞控股成功在紐交所掛牌上市，一舉成為了紐交所的中國「財富管理第一股」。



今年6月22日，諾亞控股以「諾亞控股私人財富資產管理有限公司」（簡稱「諾亞控股」）為主體在港交所披露聆訊後資料集，背後不乏一些知名中介機構「保駕護航」。據悉，高盛為該公司本次全球發售的獨家保薦人及獨家代表。同時，高盛還和中銀國際、星展亞洲融資為該公司本次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



可以看到，在知名中介機構的「保駕護航」下以及自身優質實力的加持下，短短不到一個月的時間，諾亞控股便實現了美股+港股「兩地上市」。



而值得一提的是，隨著諾亞控股成功在港掛牌，該公司也或將成為近期又一成功回歸香港的中概股公司，這一動作亦可以為眾多中概股的「回港之路」提供一些參考價值。



眾所周知，在當下中美貿易摩擦尚未完全緩和、全球經濟政治錯綜復雜的大背景下，中概股在外「生存處境」算不上友好——今年3月10日，SEC公布首批5家進入預摘牌名單的公司，隨後SEC又相繼公布了幾批預摘牌名單公司，截至6月2日SEC公布第八批預摘牌名單，合計預摘牌名單已經達到140家中國公司。根據SEC的規定，被列入預摘牌名單的公司需要在一定期限內向SEC提出異議，未提出異議的公司將自動被轉入「確定摘牌名單」。



在此背景下，中概股們開始紛紛掀起「回港熱潮」，而諾亞控股的此次回港動作無疑也為中概股們的回歸按下了「加速鍵」。



接下來不妨透過其招股書進一步分析，「兩地上市」的諾亞控股投資價值究竟如何呢？能否憑借自身實力吸引投資者諸多關注呢？



基本面穩健，業績確定性高的財富管理商龍頭



不得不說，與不少宣布回港動作後股價下行的中概股表現不同的是，諾亞控股這一次回港顯然受到了市場的「優待」。



自通過港交所聆訊後，6月22日至7月5日，9個交易日內股價上漲了約21%，其中6月23日、24日股價分別上漲7.93%、8.67%。



為什麽會出現這樣不同的效果呢？



答案自然與其穩健的基本面不無關係，畢竟在二級市場中，業績是驗證股價的最好「試金石」。



近些年，隨著中國金融業的快速發展和改革，再疊加高凈值人士數目持續增加及其可投資資產迅速增長，國內高凈值財富管理服務行業整體呈現穩健增長的勢頭。



行業的穩健增長亦給諾亞控股提供了較大的增長確定性，這一點可以從其高雙位數增長的財務數據窺出。



營收方面，2019年至2021年，該公司實現營收分別為34.13億元、33.25億元、43.27億，3年復合增長率為12.59%，高於同期獨立高凈值財富管理市場的整體增長率。



凈利潤方面，亦保持較高的年復合增長率，同期該公司實現凈利潤分別為8.64億元、-7.44億元、13.06億元，年復合增長率為22.97%。需要指出的是，2020年該公司出現凈虧損也是事出有因的——即「承興事件」和解一次性和解費用計提約18.3億元，因此撇開這一事件帶來的影響而言，該公司的凈利潤增速將有望呈現更高的水平。



值得一提的是，核心財務數據穩健增長的同時，諾亞控股的資產管理規模、客戶總數亦處於節節攀升的態勢。



據招股書數據披露，該公司的註冊客戶總數由2019年的293760名增加至2021年的411981名，復合年增長率為18.4%；總募集量由2019年的785億元增長至2021年的972億元，復合年增長率為11.3%。另外，該公司的總資產管理規模亦不斷攀升，截至2021年12月31日其總資產管理規模已達到1560億元。



另外，諾亞控股的業務亦遍布海內外，目前該公司於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、矽谷及新加坡開展業務。截至2021年，該公司的國內及海外業務分別占總收入的76.6%及23.4%，並通過1,300多名理財師組成的全球網絡向42,764名客戶分銷了972億元（153億美元）的投資產品。可以看到，隨著該公司不斷將業務的觸角外延，將進一步鞏固公司「進可攻，退可守」的安全邊際。



基於以上來看，諾亞控股作為財富管理商龍頭，在國內高凈值財富管理服務行業整體呈現穩健增長的發展背景下，業績增長確定性的確不容小覷。



業務再進化，構築獨特且強大的生態系統



據悉，諾亞控股的業務版圖包括財富管理業務、資產管理業務及其他業務，2021年這三大業務對應的收入占比分別為74.2%、24.2%及1.6%。而透過該公司的業務版圖，我們或許更能找出其基本面穩固的支撐。



一是，財富管理業務的「支柱效應」疊加資產管理業務的快速增長，進一步為諾亞控股的業績可持續增長構築「高壁壘」。



據了解，諾亞控股的財富管理業務主要是通過其分銷生態系統合作夥伴及公司資產管理部門歌斐提供的多種投資產品所構成，主要包括公募基金產品、私募證券基金產品等。據悉，該等產品主要是由該公司的產品開發團隊根據客戶的投資目標和風險偏好精心挑選，因此在投資市場上具備較高認可度。



而資產管理業務則是為該公司的資產管理部門歌斐為補充財富管理業務提供的產品組合和咨詢服務，主要包括通過FoF母基金、專項基金及S基金進行的直接和聯合的私募股權投資、公開市場投資、房地產投資等等。據了解，由於該公司旗下這類產品為客戶有效規避了市場風險，因此亦受到諸多客戶喜愛。



鑒於上述競爭優勢，諾亞控股這兩大板塊業務在2021年均錄得不同程度的增長——期內財富管理業務收入同比增長約35%至32.12億元，資產管理業務快速增長同比增長約33%至10.46億元。可以看到，這兩大主營業務持續增長之下，進一步為公司業務可持續增長構築「高壁壘」。



二是，獨特且優異的生態系統+高質量且活躍度高的客戶群體，進一步為諾亞控股的增量空間奠定堅實基礎。



據悉，作為國內領先的財富管理商，諾亞控股已經打造出了一個獨特且優異的生態系統——即通過與頭部風險投資基金管理人、國際私募股權公司建立長期且深厚合作關系，以及成為頭部私募證券基金（如高毅資產及景林管理的基金）首選或獨家分銷渠道之一，該公司已經形成了一個獨特的生態系統。



基於這一生態系統，諾亞控股開發了一系列豐富而獨特的產品系列，銷售效果也較為可觀：在財富管理業務方面，於2019年至2021年間共計分銷公開市場產品（包括公募基金產品及私募證券基金產品）1745億元。另外，截至2021年底，歌斐在PE/VC產品的資產管理規模達到1309億元，占同期歌斐總資產管理規模的83.9%。



與此同時，憑借上述豐富而獨特的產品系列，諾亞控股也積累了一批高質量、活躍且忠誠的客戶，進而為公司的增量空間奠定堅實基礎——招股書數據披露，該公司活躍客戶總數由2019年的31495名增加至2021年的42764名，復合年增長率為16.5%。另外，該公司還積累了一批高質量且高潛力的客戶，2020年至2021年，該公司的鉆石及黑卡客戶分別增長了13.9%及37.9%。



綜上種種，不難看出，諾亞控股作為高凈值財富管理商龍頭，憑借穩健增長的基本面，持續擴寬的業務版圖、活躍且忠誠的客戶群體等競爭優勢，該公司的投資價值還是較為顯著的，值得投資者予以較高關注。





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