Tuesday, 12 July 2022, 13:10 HKT/SGT Share: 澳亞集團衝刺港交所：深度紮根乳製品行業 客戶涵蓋多家知名乳企

香港, 2022年7月12日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道，近年來，隨著經濟的快速發展及人均可支配收入的增加，中國乳業市場穩步增長。根據弗若斯特沙利文的資料，乳製品總零售額從2016年的人民幣3,630億元增至2020年的人民幣4,902億元，年複合增長率為7.8%，且預計將以9.6%的年複合增長率進一步增至2025年的人民幣7,745億元，未來市場潛力十分巨大。



近日，中國乳製品行業的先驅及領導者——澳亞集團投資控股有限公司（以下簡稱「澳亞集團」或「公司」）向港交所提交上市申請，中國國際金融香港證券有限公司及星展亞洲融資有限公司為其聯席保薦人。



乳製品行業的先驅及領導者 各項業務協同形成堅固護城河



據瞭解，澳亞集團是中國領先的奶牛牧場運營商，為多元化的下游乳製品製造商客戶群提供優質原料奶，覆蓋全國及地區多個領先的乳製品製造商。該公司在中國運營十個世界級牧場，且在生物安全及產出方面均超過了國內外標準。根據弗若斯特沙利文的資料，按原料奶產量計，在2020年中國十大奶牛牧場運營商中，澳亞集團是唯一一間不依賴主要股東作為主要客戶的奶牛牧場運營商。按2020年原料奶產量及奶牛群規模計，亦是中國最大的獨立奶牛牧場運營商。同時，根據弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團每頭成母牛的平均產奶量（牧場產出及效率的關鍵指標）於2015年至2020年已連續六年位居全國第一。



澳亞集團的兩個主要業務分別為原料奶業務及肉牛業務，同時亦從事其他業務，即公司自有品牌乳製品的銷售。在原料奶業務方面，通過其自有規模化牧場繁育及飼養奶牛，並將原料奶出售給中國下游乳製品製造商供其進一步加工成優質乳製品。截至2021年12月31日，公司擁有106,174頭奶牛，其中53,735頭為成母牛。按2020年存欄量及原料奶產量計，是中國最大的獨立奶牛牧場運營商。2019年至2021年，生產的原料奶分別為56.54萬噸、58.28萬噸及63.88萬噸。



憑藉在牧場管理方面的專業知識，澳亞集團將原料奶業務的成功擴展至肉牛業務。截至最後實際可行日期，公司在中國經營兩個大型肉牛飼養場。截至2021年12月31日，總存欄量為25,414頭肉牛，其中23,762頭為荷斯坦肉牛。2020年，就荷斯坦肉牛的數量而言，是中國第二大肉牛牧場運營商。2021年，肉牛業務錄得收入50.5百萬美元，佔總收入的9.7%。原料奶業務及肉牛業務之間的協同效應，豐富了澳亞集團的收入來源，進而為其構築了堅固的行業護城河。



客戶群優質且多元化 議價能力業內領先



成熟且相互協同的業務模式，為澳亞集團積累了優質且多元化客戶群，包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望、佳寶及卡士等全國及地區領先的乳製品製造商。此外，客戶亦包括快速成長的新興乳製品品牌，例如元氣森林及簡愛。而在肉牛業務方面，則有左庭右院等食品服務公司及優質牛肉加工企業。其他業務的客戶包括大型咖啡廳、奶茶店、麵包店及茶點連鎖店。目前，澳亞集團是中國唯一一間獨立於任何下游乳製品製造商的規模化原料奶供應商。穩定、優質及可追溯原料奶，使眾多知名乳製品品牌能夠為終端客戶推廣各種高端奶製品，從而增加澳亞集團的收入。



與此同時，在產銷方面，與其他同行業競爭對手相比，澳亞集團擁有更強的議價能力及較高的平均售價。根據弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，按原料奶平均售價計，該公司的平均售價高於行業平均水平，並以7.5%的年複合增長率實現行業可比上市公司中的最高增長。



業績高速增長 科技賦能提高遺傳性狀及生產力



多元化的產品組合及龐大的客戶群，也為澳亞集團帶來了業績上的提升。根據招股書資料，該公司的持續經營業務的收入由2019年的351.5百萬美元增至2021年的521.9百萬美元，年複合增長率為21.9%；持續經營業務的純利由2019年的74.6百萬美元增至2021年的104.6百萬美元，年複合增長率為18.4%；持續經營業務的EBITDA由2019年的104.4百萬美元增至2021年的149.9百萬美元，年複合增長率為19.8%，凸顯該公司強勁的盈利能力。



值得一提的是，作為中國乳製品行業商用基因育種技術先驅之一，澳亞集團還採用先進的育種科技提高遺傳性狀及生產力，自2018年開始實施基因改良計劃，是中國首批在牧場成功實施體外受精（「IVF」）及胚胎移植（「ET」）技術的牧場經營者之一。基因技術的突破，使澳亞集團能夠提高產出，降低疾病及死亡率，並延長奶牛及肉牛的壽命，進而為產能擴大及盈利打下堅實的基礎。



面向未來，澳亞集團將進一步擴大牧場規模，繼續發展肉牛業務，發力基因育種技術進軍產業鏈上游，進一步提高運營效率，建立減少環境影響且可持續發展的業務模式，以期發展成為全球運營效率及生態可持續性排名前三的奶牛牧場運營商，為股東和投資者創造長期價值。





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