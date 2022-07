Tuesday, 12 July 2022, 09:56 HKT/SGT Share: 雍禾醫療與中山大學毛囊再生學術成果亮相國際權威學術期刊

香港, 2022年7月12日 - (亞太商訊) - 脫髮是一種常見的疾病。迄今為止主要的治療手段有藥物治療和毛髮移植。

雍禾醫療與中山大學合作研究最新學術成果





目前最有效的方法是毛髮移植,但對於大面積脫髮患者而言,毛囊資源的稀缺限制了其改善毛髮佈局的條件。



近日,雍禾醫療與中山大學合作研究成果在全球分子醫學領域權威SCI期刊《International Journal of Molecular Sciences(國際分子科學雜誌)》正式亮相,這篇題為《單個小分子藥物可以將皮膚成纖維細胞轉化為毛囊乳頭細胞》的論文,是由中山大學藥學院(深圳)王旭升研究團隊著作完成。



該研究表明,通過小分子藥物可將成纖維細胞轉變成為具有毛囊生長誘導能力的毛乳頭細胞。



也就意味著“誘導成纖維細胞逆分化為毛囊乳頭和真皮根鞘細胞並用於治療脫髮的技術研發”取得了重大的突破:

誘導後的成纖維細胞,不僅出現了毛乳頭細胞的分子標物特徵,同時誘導產生的毛乳頭細胞還可以促進毛囊再生和毛髮生長。



這對於臨床基於毛乳頭細胞的毛囊再生替代療法具有重要應用價值。



毛囊再生的關鍵:毛乳頭細胞



人類有大約 100 萬個毛囊,頭皮中大約就有 10 萬個。



毛囊被認為是一個“微型器官”,是一個單一的實體。毛囊由表皮和真皮組成,表皮細胞和真皮細胞的相互作用,在毛囊的形態發生和週期生長中發揮重要作用。真皮細胞通常被認為是毛髮形成過程中的誘導劑,而表皮細胞是應答者。這兩種細胞間的有效交流也被認為是用於研究或者治療毛囊再生的關鍵。



毛囊的真皮組織包括毛乳頭(Dermal papilla, DP)和真皮鞘(Dermal sheath, DS),是間充質來源的特化成纖維細胞。



毛乳頭作為毛球部間充質的主要真皮組分,在毛髮週期中產生信號從而調節臨近表皮細胞的行為。



也就是說,毛乳頭作為間充質與表皮相互作用的指導生態位,驅動毛囊的胚胎發育以及出生後的毛髮週期迴圈和再生。



重大學術突破:誘導毛髮的細胞用於脫髮治療



毛乳頭細胞是位於毛囊底部的一群特化的間充質細胞群,在毛囊的胚胎發育和週期迴圈中發揮重要作用,是毛囊再生的潛在細胞來源。



毛囊萎縮與毛乳頭細胞毛囊誘導能力不足有關。



毛乳頭的毛髮誘導能力不僅限制於胚胎發育中,也可在出生後的皮膚中保留指導表皮細胞形成毛囊的能力,體外誘導產生新的毛乳頭細胞可以為脫髮問題提供了新的治療方案。



現實是,分離提取的毛乳頭細胞在體外培養中很快喪失其毛髮誘導能力。僅原代分離的毛乳頭細胞不足以用於開發治療脫髮的替代療法,需要尋求有效和可靠的方法來生產大量具有毛髮誘導能力的毛乳頭細胞。



誘導非毛源細胞獲得具有毛髮誘導能力的功能性毛乳頭細胞具有重要意義,其中成纖維細胞作為種子細胞表現出廣泛的應用潛力。



因此,開發利用小分子誘導成纖維細胞轉化為具有毛髮誘導能力的功能性毛乳頭細胞,對於基於細胞的毛囊再生替代療法具有重要的臨床實踐價值。



為了開發能用於治療脫髮的毛乳頭細胞產品,2020年雍禾醫療通過與中山大學合作開展誘導成纖維細胞向毛乳頭細胞轉化研究。通過基於小分子誘導細胞命運轉化的方法,篩選可誘導成纖維細胞轉化為具有毛髮誘導能力毛乳頭細胞的小分子,這些轉化的細胞可在體內促進和整合重建毛囊,從而獲得豐富的可誘導毛髮的細胞用於脫髮治療。該方法建立在較為成熟的小分子誘導細胞命運轉化的研究基礎上,可避免轉基因誘導帶來的基因突變風險。



也就是說在雍禾醫療與中山大學合作研究成果中,通過小分子藥物將成纖維細胞轉變成為具有毛囊生長誘導能力的毛乳頭細胞,為後續體外培養毛乳頭細胞並用於脫髮治療提供了簡單有效的方案,為自身毛髮資源匱乏的發友帶來毛囊再生的希望,是毛髮行業的革命性突破學術成果。





