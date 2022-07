Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Monday, 11 July 2022, 19:00 HKT/SGT Share: 新地旗下東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki等勇奪國際大獎 於全球性「2022 ICSC MAXI Awards」中榮獲1金3銀 成唯一香港獲獎者

香港, 2022年7月11日 - (亞太商訊) - 新鴻基地產旗下12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心及Mikiki等,疫情下一直推陳出新,以充滿創意的主題活動,配合線上線下全方位的營銷市場策略,令多項推廣活動成績均備受肯定,於國際購物中心協會(International Council of Shopping Centers, ICSC)今年舉行的國際性商場大獎「2022 MAXI Awards」中更勇奪1金3銀的佳績,並成為香港唯一獲獎之商場項目,領先市場。國際購物中心協會(International Council of Shopping Centers, ICSC)舉辦的「MAXI Awards」一向被視為「商場界奧斯卡」,是業界中最矚目及備受重視的至高殊榮,今年規模更擴展至全球各國,世界各地的購物中心均參與角逐同一獎項,競爭更為激烈,當中新地8大商場《LINE FRIENDS環球美食盛典》、將軍澳中心《韓冬樂雪遊》、Mikiki《ULTRAMAN超人體驗館》3大主題活動,分別獲頒「體驗活動(Experiential)」類別的3個銀獎,而北角匯更憑《Let’s Paw-ty in Art Gallery貓.美術館及愛犬美術館》勇奪金獎,成為香港唯一一個榮獲「體驗活動(Experiential)」類別金獎的商場項目,成績斐然。

新地8大商場《LINE FRIENDS環球美食盛典》

北角匯《Let’s Paw-ty in Art Gallery貓.美術館及愛犬美術館》

將軍澳中心《韓冬樂雪遊》

Mikiki《ULTRAMAN超人體驗館》

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐對結果表示欣喜。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐對結果表示欣喜:「新地12大商場在疫情期間化危為機,積極策劃創新與話題性並重的商場活動,以優質而富新鮮感的顧客體驗吸引人流,加強宣傳與涵蓋層面,繼而推動商戶生意增長。是次獲得多個國際大獎,是對團隊的一大認可及鼓舞,新地12大商場未來將繼續推出更多嶄新的互動體驗活動,為顧客締造更佳的消閒購物體驗。」



新地精準捕捉港人喜好 多個活動創造風潮 帶領商戶走出「疫」境

新地十二大商場策略得宜,精準捕捉港人喜好,推出相應活動抓緊本地市場,並透過線上線下同步推廣,善用嶄新互助數碼科技、社交媒體及The Point 手機應用程式宣傳活動。



北角匯《Let’s Paw-ty in Art Gallery貓.美術館及愛犬美術館》留意到港人對寵物的熱愛,相繼引入世界知名貓創藝術以及美國抽象犬像藝術來港,為市民帶來嶄新的寵物藝術視野,推動港人對寵物貓犬的關注。商場邀請不同界別的網紅到場打卡,以雪球效應大大增加在社交媒體的討論度與話題性,令此寵物藝術系列活動哄動全城,更為商場建立「寵物友善」的正面形象。



東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、 葵興life@KCC、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊和屯門寶怡商場八個位處九龍及新界不同地段的商場,在疫情期間聯手推出大受歡迎的《LINE FRIENDS環球美食盛典》,猶如與一眾角色一同遊歷世界各地,更以創新互動手機遊戲,利用AR技術展現與別不同的虛擬世界,並以豐富獎品帶動8大商場人流互動,以聯場活動產生協同效應,成功創造話題。



Mikiki《ULTRAMAN超人體驗館》藉著ULTRAMAN超人55周年紀念之勢,Mikiki搖身一變成為超人訓練主場,以超人動畫經典場景及互動體驗把各年齡層的粉絲回憶連繫起來;並特別以360°全景攝影裝置拍攝慢動作影片,吸引顧客在社交媒體討論及廣傳,達致口碑宣傳效果。



將軍澳中心推出《韓冬樂雪遊》,讓一眾韓迷即使疫情下旅遊受到限制,在港也可感受韓國冬日浪漫氣氛,延續「偽旅遊」風潮,又以虛擬實境遊戲,提升顧客活動體驗,透過科技體驗既讓顧客減少疫下實體接觸,同時增加活動樂趣。



新地12商場榮獲2022 ICSC MAXI Awards 4大獎項

北角匯《Let’s Paw-ty in Art Gallery貓.美術館及愛犬美術館》

體驗活動 (50萬平方呎以下) – 金獎

Experiential > Shopping Centers under 500,000 sq. ft. - Gold

東港城、上水廣場、PopWalk天晉滙、Mikiki、 life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場

《LINE FRIENDS環球美食盛典》

體驗活動(聯場)– 銀獎

Experiential > Joint Centers - Silver

Mikiki《ULTRAMAN超人體驗館》

體驗活動 (50萬平方呎以下) – 銀獎

Experiential > Shopping Centers under 500,000 sq. ft. – Silver

將軍澳中心《韓冬樂雪遊》

體驗活動 (50萬平方呎以下) – 銀獎

Experiential > Shopping Centers under 500,000 sq. ft. - Silver





