新地旗下東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki等勇奪國際大獎

香港, 2022年7月11日 - (亞太商訊) - 新鴻基地產旗下12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心及Mikiki等，疫情下一直推陳出新，以充滿創意的主題活動，配合線上線下全方位的營銷市場策略，令多項推廣活動成績均備受肯定，於國際購物中心協會（International Council of Shopping Centers, ICSC）今年舉行的國際性商場大獎「2022 MAXI Awards」中更勇奪1金3銀的佳績，並成為香港唯一獲獎之商場項目，領先市場。國際購物中心協會（International Council of Shopping Centers, ICSC）舉辦的「MAXI Awards」一向被視為「商場界奧斯卡」，是業界中最矚目及備受重視的至高殊榮，今年規模更擴展至全球各國，世界各地的購物中心均參與角逐同一獎項，競爭更為激烈，當中新地8大商場《LINE FRIENDS環球美食盛典》、將軍澳中心《韓冬樂雪遊》、Mikiki《ULTRAMAN超人體驗館》3大主題活動，分別獲頒「體驗活動（Experiential）」類別的3個銀獎，而北角匯更憑《Let’s Paw-ty in Art Gallery貓．美術館及愛犬美術館》勇奪金獎，成為香港唯一一個榮獲「體驗活動（Experiential）」類別金獎的商場項目，成績斐然。