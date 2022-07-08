Monday, 11 July 2022, 14:37 HKT/SGT Share: 今起正式登陸港交所 魯商服務掘金物管賽道未來發展可期

香港, 2022年7月11日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著新型城鎮化發展推進及政策層面的充分加持，中國物業管理行業規模迎來高速擴張階段。2021年，百强企業管理面積均值達5,693萬平方米，同比增長16.69%。在這樣的行業機遇下，7月8日，魯商生活服務股份有限公司（「魯商服務」或「公司」，股份代碼：2376.HK）於港交所敲鑼上市，農銀國際為獨家保薦人。



魯商服務成立於2006年，總部位於山東省濟南市，是一家在山東省具有領先市場地位的綜合性物業管理服務提供商。經過逾15年的發展，公司的業務範圍已覆蓋山東省幾乎所有地級市以及北京和哈爾濱。中指院資料顯示，公司在2022中國物業服務百強企業中綜合實力排名第41位，並被評為「2021物業管理行業多元化運營優秀企業」及「2021物業服務專業化運營領先品牌企業」之一。



打造多元服務矩陣 持續鞏固市場地位



受惠於利好政策推動，房地產企業的發展方向漸漸著眼於售後配套和服務的比拼等方面，物業服務成為新風口。而魯商服務也早已不局限於傳統的物業管理，通過拓展公司的多元化服務及物業組合，不斷鞏固自身市場地位。據悉，公司拓展了物業管理業務、非業主增值服務及社區增值服務三條業務綫，延伸了自身服務半徑。



物業管理服務方面，公司向物業開發商、業主、住戶及租戶提供保潔、秩序維護、綠化、維修保養、公共區域維護等各類物業管理服務；非業主增值服務方面，公司所提供的增值服務可涵蓋物業開發的各個階段及交付過程，包括設計、咨詢、景觀美化等；同時，公司亦致力於向業主及住戶提供廣泛的社區增值服務，以提升客戶的生活質量。



此外，魯商服務計劃將上市後所得資金淨額的60%用於進行戰略合作、收購及投資，擴大業務規模及多元化物業組合，另有15%將用於加強物業管理服務及進一步開發公司多元化社區增值服務，以更好提升客戶體驗及滿意度，以獲得更高的附加值、更大的發展潛力及更長的生命週期。



營收增速可觀 未來想像空間較大



在物管行業競爭較為激烈的當下，魯商服務三大業務板塊彼此互爲支撐，有效提升公司運營效率和改善客戶體驗，並以優質服務建立强大品牌形象，爲公司打造了業績發展的新增長極。招股書披露，截至2021年12月31日，公司收入達5.83億元，2019年-2021年的複合年增長率為34.7%，純利達0.77億元。



與此同時，截至2021年12月31日，公司已簽約管理82個物業，已簽約總建築面積超過26.2百萬平方米，覆蓋中國的12個城市，擁有82個在管項目，在管建築面積約為22.9百萬平方米。其中，75個已簽約物業（已簽約建築面積23.9百萬平方米）及75個在管物業（在管建築面積約20.3百萬平方米）位於山東省，服務約80,000戶家庭和企業客戶。



在物管賽道依舊大有可爲的背景之下，已成長爲山東省物業管理服務行業領軍者的魯商服務，此番赴港上市，意義非凡。未來，魯商服務將以此上市為契機，借力登陸国际資本市場，為進一步打造多元化服務矩陣、鞏固市場地位謀篇佈局，攜手全行業共同實現高速健康發展。





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