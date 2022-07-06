Wednesday, 6 July 2022, 12:51 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 全力支持香港青年創業 廣發証券連續六年贊助香港科技大學創業大賽

香港, 2022年7月6日 - (亞太商訊) - 由廣發証券股份有限公司（「廣發証券」，股票代號：1776.HK; 000776.SZ）連續六年贊助的2022年港科大-信和百萬元創業大賽圓滿落幕。經過激烈的角逐，旨在開發快速、低成本、準確、簡單、手持的診斷測試平台的FLASH Diagnostics在眾多項目中脫穎而出，獲得由廣發証券贊助的「廣發証券創新獎」。該項目將便利性和品質置於患者護理計劃的核心，獲得評委們高度認可和好評。

廣發控股（香港）有限公司行政總裁熊力頲先生（左一）頒發「廣發証券創新獎」予Flash Diagnostics

港科大百萬獎金創業大賽自2011年創辦，至今已經舉行十二屆。廣發証券連續六年作為大賽的白金贊助商，全力支持青年創新創業，並連續四年設立「廣發証券創新獎」以鼓勵及支持在創新領域出眾的創業隊伍。自2016年開始，大賽由香港單一賽區擴展到國內其他的賽區，已成為大中華地區知名的創業比賽，培養出多個廣受認可的初創企業和項目。今屆的賽區包括了澳門、北京、佛山、廣州、深圳、長江三角洲。香港賽區的前3強隊伍將與來自其他六個賽區的獲獎隊伍參加全國總決賽，競爭百萬元獎金總冠軍。



本屆香港區大賽主要分四輪舉行，吸引了共175支參賽隊伍，參賽項目主要圍繞醫療健康、再生能源、智慧科技等熱議主題。作為大賽多年的贊助商，廣發証券全程參與比賽，並受邀擔任頒獎嘉賓，為得獎團隊頒獎。廣發控股（香港）有限公司行政總裁熊力頲先生表示，「本屆大賽的參賽隊伍帶來覆蓋不同領域、對社會帶來改變的初創項目，可填補一些商業空白點。今次的比賽，再次證明香港科技大學在培育創業項目方面有著不可多得的經驗及優勢。作為行業領先企業，廣發証券致力於充分利用海內外資本市場為優秀企業在不同發展階段提供助力，我們也將持續全力支持優秀創業者，推動初創企業發展，幫助更多年輕人在創業路上實現理想和抱負。」



廣發投資（香港）有限公司執行董事麥小穎女士受邀擔任決賽評委，在現場為參賽隊伍提供專業意見和指導。麥小穎女士表示，「非常榮幸能夠代表廣發証券擔任大賽的評委，作為專注於境內外優質企業股權及類股權投資，擁有豐富的初創企業投資資源和管理經驗的直投公司，廣發投資（香港）一直以來都十分關注不同領域的傑出初創企業。今年的賽事競爭十分激烈，匯聚了很多優秀的創業團隊，充分感受到香港年輕人創新的精神和創業的熱情。廣發証券及其旗下子公司將會繼續幫助優秀項目和資金資源有效對接，推動初創企業發展，助力成就更多優秀的企業家。」



作為中國資本市場最具影響力的證券公司之一，廣發証券一直發揮自身影響力，以實際行動投身於公益事業。過去七年，廣發証券通過活動已經為300個項目發放扶持基金550萬元，加大對青年科技創新成果的扶持，目前已有200多名微創業導師，並有北京大學、清華大學等40餘所高校深度參與，通過各種線上及現場活動影響上千萬人，鼓勵更多青年學生積極投身創新創業項目，促進產學研的融合發展。憑藉在抗擊疫情和公益扶貧領域的創新實踐和良好成效，廣發証券在第十一屆中國公益節中獲評「2021年度公益集體獎」，公司的社會責任綜合評價與品牌影響力持續提升。未來，廣發証券將繼續秉持「廣聚愛，發於心」的公益理念，積極履行社會責任，全力推動境內外青年創業事業蓬勃發展。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼：000776.SZ，1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的全面風險管理體系及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來始終是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司控股廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發控股（香港）、廣發融資租賃及廣發基金，投資參股易方達基金（並列第一大股東），形成了集團化架構，服務客戶能力持續提升。截至2021年12月31日，公司共設立分公司25家、證券營業部284家，已實現全國31個省市自治區全覆蓋，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。公司傳承以“知識圖強，求實奉獻”為核心的企業價值觀及優秀文化基因，形成了“以價值創造成就金融報國之夢”的使命及“穩健經營，持續創新；績效導向，協同高效”的經營管理理念，崇尚專業制勝、開拓創新，堅持走專業化發展道路，致力於發展成為一流的投資銀行和財富管理機構。





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