移卡成功發行於2027年到期約549.23百萬港元可轉換債券

香港, 2022年7月5日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK),今日欣然宣佈,公司已於2022年7月5日成功發行於2027年到期的約549.23百萬港元可轉換債券。由摩根大通及瑞士信貸共同作為聯席全球協調人。



公司繼2020年成功配股及發行新股後,於2022年成功發行可轉債,再次證明了在波動的經濟形勢、反復的疫情影響和上升的利率環境下,資本市場對公司的認可。本公司擬將所得款項淨額用於拓展本集團海外業務,包括建立東南亞和東亞市場的商業數字化生態,加速本集團全球化的進展。同時,本公司還擬將所得款項淨額用於加強本公司於中國的競爭力,如產品研發、營銷推廣及招聘,尤其是進一步加快在到店電商業務建立規模效應和行業門檻。



2022年,儘管中國出現疫情區域性反彈,公司仍保持良好的發展勢頭。公司服務遍佈全國超過300個城市的7.5百萬線下中小商戶,得益於商戶較低的集中度,一季度支付GPV仍同比增長18.2%。公司在鞏固支付行業龍頭地位的同時,穩步提升費率。到店電商業務充分複用基於支付的生態與資源,在投入可控情況下保持了高速增長,一季度GMV達到5.6億人民幣,付費消費者數達到4.7百萬,月度全渠道活躍用戶(MAU)峰值超過16百萬。



移卡公司董事會主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒先生表示:“我們始終秉承著打造一個獨立可拓展的商業數字化生態系統的目標。2022年,中國營商環境持續且反復受到疫情影響,我們遍佈全國的營銷及渠道策略及多元化的收入來源有效地應對了疫情於局部地區造成的不利影響,使得我們的財務及營運指標均得到穩定增長。未來,我們將繼續強化以支付為基礎的網絡效應,充分挖掘生態體系中的流量價值,豐富產品維度、延展業務邊界,提升各項投入的經濟效益,並尋找進一步的增長機遇,為股東、員工和社會創造可持續的長期價值。”



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統。我們通過二維碼及銀行卡等不同種類的支付服務無縫連接商戶與消費者,並以此為基礎,提供包括SaaS數字化解決方案、精準營銷服務及金融科技服務等在內的商戶解決方案,幫助商戶更好地管理及推動業務增長。此外,我們於二零二零年十二月推出到店電商服務,為消費者提供一站式的超值本地生活服務。



