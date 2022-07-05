光控海外基礎設施基金二期獲亞投行承諾出資1億美元

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香港, 2022年7月5日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司 (「光大控股」，股份代號：165.HK) 發起並管理的光控海外基礎設施基金二期（以下簡稱「二期基金」）募資取得重要進展。2022年6月29日亞洲基礎設施投資銀行（以下簡稱「亞投行」）通過審批，承諾向二期基金出資1億美元包括至多2,500萬美元聯合投資。亞投行是一家國際多邊開發機構，現有105個成員，來自全球各地。其使命是以基礎設施的可持續爲核心，爲「面向未來的基礎設施」提供融資。亞投行致力於拓展新資本，投資於綠色、技術驅動和促進跨境互聯互通的基礎設施，以推動亞洲乃至全球範圍內的經濟可持續發展與區域的互聯互通。該筆投資獲批後有望成爲光大控股旗下基金首次獲得的多邊開發銀行投資，標誌著光大控股在國際化、專業化和市場化方面邁上了一個新的台階。二期基金將聚焦氣候融資與ESG投資，引入國際水平的ESG投資、管理、考核及評價體系，確保未來基金投資在應對氣候變化、改善環境與社會方面發揮積極影響。
光控海外基礎設施基金部是光大控股海外投資的一支重要團隊。團隊在管的光控海外基礎設施基金一期（以下簡稱「一期基金」）設立於2017年，在歐洲、東南亞、香港特別行政區等地共完成超過4.5億美元的基建項目投資。目前一期基金已進入退出期，並已收回全部投資成本。在同類型基金中投資表現優異。目前團隊正在募集的二期基金，目標規模6億美元，主要投資於東南亞地區及其他亞洲國家，以綠色低碳爲主題，聚焦新能源、新基建、以及物流等行業。二期基金計劃於2022年內完成首次關賬。
話題 Press release summary
部門 金融, Funds & Equities
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