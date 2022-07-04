Monday, 4 July 2022, 14:45 HKT/SGT Share: 興業銀行躍居全球銀行1000強第16位

香港, 2022年7月4日 - (亞太商訊) - 7月4日，英國《銀行家》雜誌發佈一年一度的“全球銀行1000強”榜單，興業銀行再攀新高，按照一級資本排名第16位，較去年上升3位，按照總資產排名第26位，較去年上升2位，國際影響力和競爭力持續提升。



一級資本實力是衡量銀行資本充足狀況的重要指標，反映了銀行抗風險和利潤增長能力，是全球銀行綜合實力的尺規。儘管面對疫情挑戰，2021年興業銀行的表現依然不俗，資料顯示，一級資本淨額6846億元，同比增長11.42%；核心一級資本充足率較上年末上升 0.48 個百分點至 9.81%。



持續增強的資本實力，一方面得益於興業銀行堅定推進“1234”戰略，持續擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行“三張名片”，深化輕資本、輕資產轉型，財富、投資、投行等輕資本業務加快發展，風險加權資產占比下降，非息收入占比提高，資本內生動力進一步增強。同時，資產品質穩中向好，撥備反哺利潤，增加利潤留存充實核心一級資本。另一方面，2021年興業銀行成功發行了750 億二級資本債和 500 億元可轉債，得益於外源資本補充，資本實力進一步夯實，為加大服務實體經濟力度，支援穩經濟發展打下堅實基礎。



持續增強的資本實力也進一步驗證了興業銀行高品質發展取得新成效，規模、品質、效益繼續保持協調發展。截至2021年末興業銀行總資產8.60萬億元，較年初增長8.98％；實現營業收入2212.36億元，同比增長8.91%；淨利潤826.80億元，同比增長24.10％，形成了淨利潤增速大於營業收入與總資產增速的良好態勢，不良貸款率、不良貸款餘額繼續“雙降”，撥備覆蓋率上升至268.73%。同時，數位化轉型全面提速，2021年科技投入同比增長超過30%，啟動實施科技人才萬人計畫，目前科技人員占比6.45%，較年初提升超過1.5個百分點。



承其名擔其責。作為國內系統重要性銀行，興業銀行始終胸懷“國之大者”，堅守“金融為民”，深化金融供給側改革，持續加大戰略新興領域支持，佈局新賽道，打造高品質發展新的增長極。2021年末，該行綠色貸款、普惠小微和中長期製造業貸款增速均超過40%，占新增貸款規模的61%。聚焦穩市場主體，統籌做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，精准發力守護市場“青山”。至2021年末，累計為1.96萬戶小微企業實施延期還本付息，延期金額535億元，累計為小微企業減免各類手續費1.5億元。



作為國際權威財經媒體，《銀行家》雜誌推出“全球銀行1000強”榜單已有40多年歷史，被視為衡量全球銀行綜合實力的評價基準，反映全球銀行業發展變化趨勢的重要視窗。興業銀行自2010年首次進入全球銀行百強（一級資本排名97）以來，排名逐年上升，2021年晉級全球銀行20強，今年再度升至16位。





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