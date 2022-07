Monday, 4 July 2022, 13:14 HKT/SGT Share: 完美醫療公佈2021/22財年全年業績 雖受Omicron爆發影響,收入仍增長23.9%,創13.5億港元的歷史新高

總服務面積擴大39.0%至322,000平方呎

淨利潤保持穩定增長7.2%至3.05億港元

香港, 2022年7月4日 - (亞太商訊) - 香港最大的醫療集團之一,完美醫療健康管理有限公司(「完美醫療」或「公司」;股票代碼:1830.HK)連同其附屬公司(統稱「集團」)欣然宣佈其截至2022年3月31日止的年度業績。



業績亮點

-- 公司收入增長23.9%,創下13.5億港元的歷史新高。

-- 銷售合約總價值佔比中,醫療美容佔66.0%、醫療業務佔17.4%和美容及保健佔16.6%。

-- 在疫情的影響下,公司實現了令人滿意的淨利潤,即3.05億港元。倘不計及政府補助,經修訂除稅後純利增加29.8%。

-- 公司已將其地理覆蓋範圍擴大至香港、中國、澳洲和新加坡,總服務面積增加39%至322,000平方呎。

-- 每股基本盈利增加2.1%至24.8港仙。

-- 為了回報股東們的支持,董事會建議派發末期股息每股7.1港仙。連同中期股息每股17.7港仙,全年的每股股息總額預期為每股24.8港仙,相當於總派息比率100%。



回顧年度內,集團收入增加23.9%至13.5億港元(2021財政年度:11.0億港元)。集團的稅息折舊及攤銷前利潤增加了11.5%至4.7億港元(2021財政年度:4.2億港元)。公司股東應得利潤為3.05億港元(2021財政年度:2.85億港元),同比增長7.2%,净利率為22.6%(2021財政年度:26.1%)。



年內,集團加快了於香港、中國及國際服務中心的擴建步伐。目前,集團已深化其於辦公室物業及購物中心等策略性位置的滲透率,總面積增加39%至322,000平方呎。



香港業務



來自香港業務的收益增加43.6%至9.8億港元(2021財政年度:6.8億港元),這主要得益於醫療美容及醫療業務的收益貢獻,以及往年成立的新服務中心貢獻的額外收益,但收益被2022年1月起Omicron爆發導致的所有服務中心持續84天的關閉帶來的損失所抵銷。目前,集團於香港擁有完善的服務中心網絡,總面積為198,000平方呎。



在香港,公司主要經營醫療美容和醫療服務業務。在2021年9月至11月,公司在尖沙咀、沙田和中環開設三個服務中心,以穩固公司在香港醫療市場的領導地位。



在醫療服務業務方面,憑藉於香港醫療美容業務的穩固基礎,公司持續檢討其服務組合,通過提供額外增值服務,提升客戶忠誠度。此外,公司還對一系列醫療服務進行了後續投資,以促進交叉銷售及降低獲客成本。



香港以外地區



由於市場氛圍不景氣及疫情導致的持續禁足措施,來自香港以外地區的收益減少8.8%至3.7億港元(2021財政年度:4.1億港元)。截至2022年3月31日,公司在中國、澳門、悉尼、墨爾本及新加坡擁有龐大網絡,總服務面積達124,000平方呎。



作為中國醫療美容行業的先行者之一,集團始終專注於華南、華東重點沿海一線城市及首都北京,以打造優質品牌形象。隨著顧客對更全面及專業醫療服務的需求不斷上升,本集團希望形成更強大的營運循環及協同效應,以更好地服務顧客。



前景



完美醫療執行董事、主席兼首席執行官歐陽江醫生說:「今年是公司自2012年2月10日在香港聯合交易所有限公司上市以來的第11週年。業務覆蓋香港、中國、澳門、澳洲及新加坡。目前,公司已建立一站式服務平台,結合全面的醫療美容及醫療服務,全面滿足顧客的需求。



隨著疫情影響的減弱,公司已準備好利用後疫情時代的市場機會,應對顧客需求的反彈。未來,公司將透過加大內部增長,積極尋求醫療項目併購及進行優化整合,為客戶提供更多優質服務。



展望未來,公司將增加醫療服務比重的同時,也會推進國際業務的發展,令公司進一步成為跨國醫療集團。



有關集團2021/22財年年度業績的進一步信息,請參考公司在香港聯交所網站的年度業績公告。



https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000867_c.pdf



關於完美醫療健康管理有限公司

完美醫療健康管理有限公司成立於2003年,是一家跨國醫療集團,是香港最大的醫療集團之一。集團現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡,服務總面積約為322,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛,並保證最大的安全性和療效。公司於2021年5月27日獲納入MSCI香港小型股指數,顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。







