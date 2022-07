Monday, 4 July 2022, 09:08 HKT/SGT Share: 澳優︰因應市場變化積極調整渠道策略,堅守長期主義發展

香港, 2022年7月4日 - (亞太商訊) - 澳優乳業(1717.HK)昨晚刊發公告知會公司股東及潛在投資者,集團預期截至2022年6月30日止六個月的營收淨利較去年同期有所下降。



於2022年上半年,集團預期錄得收入約人民幣33.5億元至人民幣35.0億元,同比減少18.0%至21.6%,而公司權益持有人應佔利潤則預期錄得約人民幣9,500萬元至人民幣1.6億元,同比減少73.1%至84.0%。澳優解釋利潤減少主要由於集團因應市場變化,積極調整銷售渠道疊加宏觀因素導致自家品牌配方牛奶粉收入減少所致。



2022年上半年,由於中國內地出生率下降及部分地區實行嚴格防疫措施,嬰幼兒配方奶粉行業面臨前所未有的挑戰。根據AC尼爾森(AC Nielsen)數據顯示,2022年1月至4月期間,行業整體銷售額水平按年下降4.4%,銷售量按年下降 6.2%,整體銷售呈下行趨勢。然而,得益於自身優質的產品質量及過往成功的品牌建設,從零售端層面,海普諾凱1897於2022年上半年銷售份額保持持續穩健增長。根據同一市場研究數據顯示,截至2022年4月30日止期間,海普諾凱1897的市場份額同比提升0.5個百分點,佳貝艾特整體營收表現依舊跑贏整個市場。



集團自家牛奶粉自成立以來一直錄得高速增長,過去五年的年複合增長率為34.1%,其中海普諾凱1897業務單元過去五年的年複合增長率更達61.7%。是次收入減少主要由於集團為向消費者提供更新鮮、更優質的產品,同時減少各大經銷商及各渠道夥伴的庫存壓力所做出的一次主動調整。澳優自2021年底起,通過減慢向分銷商分發自家牛奶粉,從而對分銷渠道的整體存貨水平實行更嚴格控制。此前公司對於自家品牌羊奶粉亦有過類似短期且一次性的主動分銷渠道調整,結果顯示調整過後的自家羊奶粉不論在渠道管理、與經銷商合作及品牌力方面均更加堅韌及紮實。2021年,自家品牌羊奶粉(中國區)回歸同比雙位數增長。此外,是次業務調整預計將在今年度第三季度完成,隨著渠道策略調整的推進及產品力、品牌力及服務力的全面提升,集團有信心海普諾凱1897在下半年有望全面回歸預期的穩健增長。



不謀全局者,不足謀一域;不謀萬世者,不足謀一時。長久以來,澳優以長期發展的眼光看待企業成長,始終圍繞消費者、渠道商需求開展商業活動,追求行業生態健康發展。集團相信,通過積極调整與部分經銷商的合作,為合作夥伴減少庫存壓力,不僅將保障消費者權益,更將強化渠道商信心,為公司長遠發展奠定基礎,為股東帶來更深遠的回報。



關於澳優乳業股份有限公司

澳優乳業股份有限公司為一家生產設備主要設於荷蘭、中國、澳洲及新西蘭的嬰幼兒配方奶粉及營養品公司。澳優於全球範圍內從事生產、研發及銷售嬰幼兒奶粉、成人奶粉、其他乳製品及營養食品。旗下擁有多個著名嬰幼兒配方粉,包括「佳貝艾特」、「澳優能立多」、「海普諾凱」等。澳優於中國的廠房為內地第一批成功取得生產許可證換證的廠房;於新政策下,澳優位於荷蘭及澳洲的工廠亦為首批成功獲發海外產品進口許可證的海外嬰幼兒配方奶粉製造商之一。





話題 Press release summary



部門 Exchanges & Software, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network