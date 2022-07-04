艾伯科技2021/22年度全年業績轉虧為盈



香港, 2022年7月3日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈截至2022年3月31日止年度（「本年度」或「年內」）的綜合全年業績。年內，受惠於主營業務的高速增長，集團得以扭虧為盈。



艾伯科技致力提供優質的5G、信創及物聯網一站式產品及解決方案，其三大主營業務分別為5G（通信設備及專網解決方案）、信息技術應用創新（「信創」）IT（終端 產品及行業解決方案）及物聯網（產品及解決方案）。年內，受惠於經濟活動復甦及客源有所擴大，集團業績實現高速增長並轉虧為盈，收益由去年同期人民幣約5億6,033萬元大幅上升86.7%至人民幣約10億4,630萬元。集團毛利上升53.9%至人民幣約1億7,860萬元（2020/21年度：人民幣約1億1,602萬元），而毛利率為17.1%，（2020/21年度：20.7%）。本年度公司擁有人應佔溢利為人民幣約1,466萬元，而2020/21年度的公司擁有人應佔虧損則約為人民幣約4,210萬元。本年度每股基本盈利為人民幣約2.67分，而去年之每股基本虧損為人民幣約9.81分。



抓緊信創及產業數字化政策風口 推動業務增長

從「十三五」到「十四五」，中央及地方政府一直以發展「數字經濟」和建設「數字中國」為重要目標，明確「數字中國」建設戰略，搶佔數字經濟產業鏈制高點。各級政府大力推進信創產業的發展，促進信創產業在多個領域落地生根，帶動傳統IT信息產業轉型。



隨著中國信創產業規模呈現迅速增長，並滲透各個領域，關鍵核心技術也展開自主研發從而實現原創替代。中央和地方政府大力促進信創採購，銳意提升信創IT產品應用比例，並已開始進入重點行業市場如金融、電信、能源等行業，各級各領域加大對國產設備及軟硬件的採購力度，市場規模擴大，反映國產替代已經進入到實質性階段。集團乘「十四五」政策之東風，大力佈局信創業務，按照營銷模式劃分為直銷及原廠委托設計（「ODM」）賽道、積極參與自主招投標，加速推進產品落地，並獲得廣泛認可。



智能終端產品銷售業務和軟件開發業務實現重大突破 逐步邁向收成期

智能終端產品銷售業務是集團的主要收入來源，佔本年度總收益約85.2%。年內，集團致力開發、生產及向客戶銷售度身定製的物聯網智能終端產品，當中包括優質的全國產化信創IT產品如筆記型電腦、平板電腦、一體機、台式機電腦、行業網關服務器等。受惠經濟活動復甦及國家層面信創產業的利好政策推動，加上集團早前簽訂之信創IT產品訂單陸續出貨交付，帶動智能終端產品銷售業務收益大幅增長。集團年內的智能終端產品銷售業務收益為人民幣約8億9,137萬元，同比大幅增長約121.7%，成為年內集團收益增長幅度最大的業務。



集團的軟件開發業務是根據客戶的業務及管理需求，為客戶規劃及設計軟件系統框架及功能列表，提供定製的軟件應用開發服務，該業務佔總收益約10.0%。憑藉強大的軟件開發能力，集團多年來提供優質軟件應用開發服務，服務不同行業客戶。除與現有客戶維持長期及策略性關係，集團同時亦積極開拓新客源，以擴大顧客基礎並帶動銷售。年內，集團軟件開發業務持續擴展，客源亦有所擴大，錄得收入人民幣約1億423萬元（2020/21年度：人民幣約4,549萬元），同比大幅增加約129.1%。



系統集成業務方面，集團基於對客戶需求的分析與評估，利用物聯網及相關技術，為客戶提供綜合及定製系統解決方案。鑑於系統集成業務的收益來自單次性項目，收益相對其他分部業務浮動，集團於年內的收入收窄至人民幣約3,982萬元（2020/21年度：人民幣約1億100萬元），佔集團總收入3.8%。



系統維護服務業務方面，集團提供信息系統的軟件及硬件系統維護服務，服務範圍包括系統設備維護及管理、數據庫維護、系統日常監控及系統升級等。由於業務優化調整，集團於本年度的系統維護服務項目有所減少，收入輕微收窄至人民幣約1,088萬元（2021年度：人民幣約1,183萬元），佔集團總收入1.0%。



加快推進產品落地 乘政策東風促進業務規模成倍增長

集團乘「十四五」政策之東風，大力佈局信創業務，並積極參與自主招投標，加速推進產品落地。年內，由集團設計開發的純國產化筆記本電腦正式走向市場，並獲得了廣泛認可。集團大力推動信創産業發展和產品研發，致力爭取更多市場份額，所生產的純國產化信創IT產品有望成為集團未來業績之增長點。在不斷完善產品的基礎上，集團將投入資源加大信創IT產品的市場宣傳推廣力度，聯合產業合作夥伴，全面推動集團信創IT產品落地銷售，共同加快國產化替代在各行業的迅速普及推廣。



作為行業領先的産業數字化解决方案企業，集團已與多間國有大型企業及民營企業達成專案合作，在5G專網領域獲得了豐富的項目經驗。未來，集團將在前期項目成功經驗的基礎上，憑藉在行業的穩固基礎及與合作企業在技術、供應鏈和市場等各方面產生的協同效應，組織開展5G行業專網研究和試點，打通從應用到部署等關鍵環節，為運營商和行業夥伴提供最優質的方案。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「集團三大業務板塊在底層技術、應用技術、供應鏈、項目和業務模式等諸方面緊密相連、相互協同。我們把5G、信創IT和物聯網技術進行融合創新，形成新的業務模式和產業生態，達到有效發揮自身優勢和綜合技術實力，實現整體價值創造的最大化產出的目的。此外，我們將積極物色能與現有主營業務産生強大協同效應的合適併購目標，以支持集團營運及快速發展。憑藉集團技術上的積累，配合市場強勁的需求，集團三大業務可望產生巨大的協同效應，促進集團業務規模增長。展望未來，管理層將繼續尋求突破，致力為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk





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