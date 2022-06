IBI Group公佈二零二二財年全年業績 面對市場挑戰展現強韌抗逆力

Thursday, 30 June 2022, 19:22 HKT/SGT Share:

香港, 2022年6月30日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited (「IBI」或「公司」,及其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1547)為一家專注於投資在建築環境相關業務的上市控股公司,今日公佈截至二零二二年三月三十一日止財政年度(「二零二二財年」)之業績。



於回顧年內,集團的收益錄得約405.9百萬港元(二零二一財年:約556.7百萬港元),毛利約為68.0百萬港元(二零二一財年:79.4百萬港元),公司擁有人應佔溢利約為27.0百萬港元,而上一財政年度約為54.4百萬港元(當中包括集團策略投資分部的一次性溢利約43.6百萬港元)。每股基本及攤薄盈利為3.4港仙(二零二一財年:6.8港仙)。



集團保持強勁的財務狀況,截至二零二二年三月三十一日止之現金及現金等價物達約為141.6百萬港元(二零二一財年:87.1百萬港元),並無銀行借款。董事會建議派發截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙(二零二一財年:4.0港仙)。



業務回顧



1. 承建



IBI在香港及澳門提供世界級的室內裝修及樓宇翻新服務,涵蓋兩大類項目,分別為裝修項目以及改建和加建項目。基於良好聲譽及彪炳往績,即使在Covid-19疫情的持續影響下,公司的香港部門於二零二二財年依舊忙碌,年內完成11個裝修項目並獲授14個項目。於回顧年內,集團錄得來自承建分部的收益約403.9百萬港元(二零二一財年:511.0百萬港元),分部毛利激增91.0%至約67.4百萬港元。



2. Building solutions



於二零二零年四月,IBI成立附屬公司Building Solutions Limited(「BSL」),提供可提升建築環境表現及福祉的產品及服務,以為用者提供現代、健康及高性能的空間。回顧年內,BSL一直努力發展業務及爭取訂單。於營運的第二年,其市場滲透率明顯大幅上升,銷售數據錄得改善。新獲得分銷權的尖端照明產品廣受好評,這將反映在下一個財政年度的銷售數據之中。於二零二二財年,BSL錄得分部虧損約2.7百萬港元。



3. 策略投資



於本財政年度,集團部分剝離其早期股票投資,該等投資於上一個報告期間產生顯著回報。此外,集團的房地產相關投資交易亦取得巨大的早期成功。於二零二二財年後期,集團於日本北海道取得緊鄰規劃中的新幹線(高速鐵路線)未來站台的建設用地,現正與當地發展專家合作,以確定如何有效利用該土地以及其發展時機。展望未來,集團將繼續尋求潛在投資機會。於財務報告期後,集團收購位於愛爾蘭都柏林市中心的大樓Adelaide Chambers。該投資是一座約20,000平方英尺商業辦公空間的舊式建築,極具升值潛力,待進行大樓升級及租賃改善等升級項目後,可望增加資產的整體價值,並為集團帶來額外利潤。

展望未來



香港現時已解除疫情期間實施的諸多限制,生活正迅速回歸正常。集團相信,待嚴格的檢疫限制進一步減少,市場環境逐步穩定下來,商業活動將恢復正常,屆時香港將重拾其國際地位。展望未來,集團相信分配予投資的資本將於下一個財政年度悉數歸屬。



IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示:「儘管COVID-19大流行帶來前所未有的挑戰,但我們依然堅定地推動增長和投資策略。IBI對來年充滿期盼,相信隨著我們慢慢進入疫情後期,營商環境將不斷改善。得益於策略業務決定,IBI繼續表現穩定,在如此艱難的時刻能夠留住全體員工,實在讓我們感到十分自豪。此外,我們很高興看到附屬公司,尤其是BSL的增長,並期待公司從初創踏入發展階段後,財務狀況將顯著錄得改善。二零二二財年的業績證明我們有能力提供綜合創新解決方案,我們期待未來能為股東帶來更強勁的業績,創造更多長遠價值。」



關於IBI Group Holdings Limited(股份代號︰1547)

IBI Group Holdings Limited 為香港主板上市控股公司,專注於建築環境方面的投資。集團的主要投資領域包括建築和裝修承建、提供創新和節能照明及空氣質量檢測產品的企業,以及尋找房地產開發和其他建築環境的投資機會。集團以提供多項專業及優質的產品、服務和客戶體驗為宗旨,為客戶提供具有創新、可持續性、具環境敏感性和影響力的體驗。



有關IBI Group Holdings Limited的詳情,請瀏覽網站:https://ibighl.com/.





