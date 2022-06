Thursday, 30 June 2022, 11:41 HKT/SGT Share:

來源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大藥業2022全年業績 業務高質量發展

加強創新研發、加大業務拓展力度

派發末期和特別股息回饋股東

香港, 2022年6月30日 - (亞太商訊) - 天大藥業有限公司 (天大藥業或本集團 ,股份代號 :0455.HK) 欣然宣佈截至2022年3月31日止全年業績。報告期內,本集團整體業務取得較好發展,收入5億1,000萬港元,同比增長7.5% 。創新和研發工作穩步推進, 研發費用1,590萬港元,同比增長34.7%。本集團財務狀況穩健,於2022年3月31日現金和現金等價物為3億3,400萬港元,具充足財務資源支持業務發展。為慶祝本集團更名為「天大藥業有限公司」10週年,董事會建議派發末期股息每股0.26港仙和特別股息每股0.56港仙,回饋股東長期的支持和信賴。



位於珠海金灣的新研發及製藥基地

藥物和醫療科技業務收入3億9,610萬港元,同比增長10.7%。藥物和醫療科技業務重點關注產品和技術,積極引進、研發、倂購創新藥、健康產品和醫療器械,聚焦心腦血管、婦兒、呼吸系統、腫瘤、康復等重點領域。本集團主要產品心腦血管用藥托平®纈沙坦膠囊在中國市場同類産品中銷量第一,憑藉在國家第三批集中帶量採購第一順位中標,放量增長,擴大品牌影響力。通過銷售團隊和渠道的整合, 本集團藥品尤其是兒科用藥托恩®布洛芬混懸液和布洛芬混懸滴劑取得滿意的銷售增長。位於珠海金灣的新研發及製藥基地已順利投產,第一期投資金額4.3億港元,配置進口和國產最新型自動化設備,立足創新發展,加快豐富產品線和提高產能,已成功簽訂5個CDMO/CMO合同,銳意成為一個高標準、高品質、高效能的醫藥健康產業基地。



中醫藥業務收入1億650萬港元,同比減少4.9%。報告期首9個月,中醫藥業務實現較快增長,運用多種方式實現和藥農、合作社、經銷商、藥企等夥伴的互惠合作,構建面向全國全球的中藥材業務網絡。未來,將以品種為中心,重點發展中藥材國內外貿易,中藥飲片、配方顆粒生產銷售及配送業務,整合產業上下游優質資源。



醫療和保健服務收入740萬港元,同比增長57.4%。本集團穩健推進新型中醫館「天大館」拓展,自建、加盟和併購並舉,優先開拓粵港澳大灣區,兼顧全國全球佈局。自2019年起先後在珠海、香港和悉尼三地不同的中醫藥管理法規下開館,打造全球連鎖運營模式, 其中珠海天大館成為全球首家獲ISO 9001:2015質量管理體系認證和QualiCert國際服務認證的中醫館。本集團關注民眾健康及積極履行企業社會責任,在2022年初第五波新冠疫情襲擊香港期間,本集團依托「雲上天大館」推出「天大館全球中醫雲端科技抗疫平臺」,開展「贈醫施藥 同心抗疫」公益大行動,為民衆提供從預防、治療到康復的全方位遠程中醫醫療服務,並推出新冠後遺症中醫調理服務。



國家「十四五」規劃提出全面推進健康中國建設,把保障人民健康放在優先發展的戰略位置,為人民提供全方位全生命期健康服務。本集團秉承「您的健康是天大的事!」這一使命,貫徹「以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務」戰略,實施「3D+1S」重大舉措 (業務拓展BD、研究開發R&D、投資發展ID、市場銷售S),聯動並舉,通過外部引進、研發、倂購等方式,不斷豐富產品線和提高管線內研發項目的品質和數量,並在全球範圍內洽尋前沿技術和產品以及優質項目,努力實現高質量發展,為守護人類健康做出更大貢獻。



有關天大藥業有限公司

天大藥業有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號0455.HK)以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務,致力發展成為立足中國,輻射全球的領先醫藥企業。



