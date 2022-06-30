Wednesday, 29 June 2022, 23:21 HKT/SGT Share:

來源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公佈二零二二財年全年業績 股東應佔溢利增加78.4%*

建議宣派末期股息每股2.68港仙

無懼市場挑戰 業務表現保持強勁

香港, 2022年6月29日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物、專科藥物及品牌醫療保健品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司 （「 雅各臣 」或「 公司 」； 股份代號： 2633.HK )今天公佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）於截至二零二二年三月三十一日止年度（「二零二二財年」或「報告期」）的全年業績。



業績亮點

-- 收益按年增長10.3%至1,595.5百萬港元

-- 年內溢利增加78.4%*至187.7百萬港元

-- 集團於其主要治療類別業務取得強勁增長，例如降脂劑和血管緊張素II抑製劑等產品

-- 大中華區擴展計劃取得進展，受益於大灣區推出利好醫療保健政策，及與知名夥伴成立合資公司開拓市場

-- 提供合共約9百萬劑復星BioNTech復必泰疫苗給香港及澳門，共同抗擊2019冠狀病毒病疫情



於報告期內，集團錄得總收益1,595.5百萬港元，按年增長10.3%，主要受公營界別業務穩健的增長勢頭推動。經營溢利及年內溢利則錄得260.9百萬港元及187.7百萬港元，分別較二零二一年同期的經調整經營溢利*及經調整溢利*大幅增長48.9%*及78.4%*。



集團財務狀況維持穩健，現金流強勁。報告期錄得扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的經調整盈利(經調整EBITDA)441.6百萬港元，截至二零二二年三月三十一日的淨資本負債比率為29.2%。於報告期末，集團的現金餘額為478.7百萬港元，集團最近亦取得一筆14億港元的銀團貸款，有助進一步鞏固資本實力。



董事會建議宣派末期股息每股2.68港仙（二零二一年財年：每股1.50港仙）。不計及以實物分派形式分派公司間接非全資附屬公司健倍苗苗（保健）有限公司（股份代號： 2161.HK ) 股份的二零二一年財年特別中期股息，報告期內的股息總額為每股3.88港仙（二零二一年財年：每股2.30港仙），較二零二一財年多派股息68.7%。



非專利藥業務表現紮實

報告期內，集團非專利藥業務在疫情影響下仍然表現強韌，實現13.6%的穩健增長，收益為1,191.3百萬港元。



集團的產品於各個慢性疾病的主要治療類別，包括糖尿病及心血管疾病等，均取得高雙位數的增長。例如，降脂產品類別的銷售於報告期內錄得37.2%的增長。此外，由於公營界別對新藥三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)的接受性提高，腫瘤藥物類別銷售亦錄得572.6%的大幅上升。



作為香港主要的基礎藥物供應商，集團迅速應對於第五波疫情期間激增的藥物需求。鎮痛劑(+18.6%)、咳嗽、感冒製劑(+45.8%)及抗炎產品(+77.5%)的強勁增長均反映相關藥物的需求殷切。



穩定加強產品管道及組合

集團在持續推出新研發產品方面取得穩定進展。截至二零二二年三月三十一日，集團正在研發172項產品，其中54項已獲准註冊，15項已提交註冊，52項已完成開發階段並正進行穩定製備或穩定性研究，另有25項目前正進行配方研究或預製配方研究工作。



為進一步豐富產品組合，集團於報告期內推出多項新產品，當中包括雷貝拉唑片(Rabeprazole Tablets) 、纈沙坦(Valsartan)及氨氯地平片(Amlodipine Tablets)、替米沙坦(Telmisartan)、及氫氯噻嗪片(Hydrochlorothiazide Tablets)、普瑞巴林膠囊(Pregabalin Capsules)、阿托西班注射劑(Atosiban Injection) 及艾達黴素注射劑(Idarubicin Injection)。此外，集團已就多項即將上市的新產品獲得註冊批准，例如左乙拉西坦片(Levetiracetam Tablets)、非布司他片(Febuxostat Tablet)、右美托咪定浸劑(Dexmedetomidine Infusion)、普拉克索緩釋片劑(Pramipexole Extended Released Tablets)、酒石酸溴莫尼定及第莫洛滴眼液(Brimonidine and Timolol Eye Drops)、替米沙坦(Telmisartan)及氨氯地平片(Amlodipine Tablets)。



拓展中國及亞洲專科藥物市場

在新推出的「粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案」政策引導下，集團與香港大學深圳醫院合作，計劃將其用於治療急性早幼粒細胞白血病的口服溶液－三氧化二砷口服液引入大灣區指定醫院，這合作亦將作為覆蓋廣東、新加坡及香港的多中心臨床試驗的一部分。



最近，集團連同其非全資附屬公司健倍苗苗（保健）有限公司（股份代號：2161.HK）與萬隆控股有限公司（股份代號：0030.HK），其控股股東為雲南白藥集團有限公司（證券代號0538.SZ），成立合資公司，以把握大中華區及亞太區專科藥的增長機遇。該合資公司將主要在大中華區發掘專科藥（包括罕見病用藥）、非處方藥、品牌醫療保健品及醫療器械的增長商機。



在香港及澳門分銷復星BioNTech復必泰疫苗

集團為復星BioNTech 復必泰疫苗（「疫苗」）在香港及澳門的獨家分銷商。截至報告期末，集團已向香港的衞生署及社區疫苗接種中心及澳門政府提供合共約9百萬劑疫苗。



為了透過疫苗接種以對公眾抵禦2019冠狀病毒病提供保護及實現群體免疫，集團致力與政府及專業夥伴合作，加快港澳地區特別是長者的疫苗接種率。在衞生部門的鼓勵下，集團將繼續與上海復星醫藥（集團）股份有限公司及其附屬公司合作，為公眾提供加強疫苗接種劑量。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生總結 ：「雖然市場環境持續受疫情影響，對各種疾病患者的護理造成干擾，但憑藉我們強大的核心業務能力、產品管線和組合，以強大的執行力帶動集團於二零二二財年表現強勁。我們為在港澳分銷復星BioNTech復必泰疫苗中擔任協作角色深感自豪。本地爆發第五波疫情期間，我們致力維持穩健的製造及物流營運，以確保持續向醫院及患者供應基礎藥物。



展望未來，我們以良好的勢頭邁進二零二二年，目標是為打造可預見未來健康需要的獨特產品組合。通過開展研發及引進授權策略、建立穩固的夥伴合作關係及於關鍵戰略市場建立據點，我們將進一步推動業務多元化及轉型，以實現持續增長，並為股東帶來價值。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是本地領先的醫藥公司，擁有垂直整合的業務，包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為本地主要的非專利藥供應商，集團在香港私營及公營領域，具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋，並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施，並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



* 不包括香港政府於二零二一財年發放的一次性保就業計劃資助約81.1百萬港元





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