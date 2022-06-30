達豐設備服務有限公司公佈2022財年全年業績



香港, 2022年6月29日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2022年3月31日止年度（「2022財年」或「年內」）的全年業績。



2022財年，集團的收益為人民幣867.0百萬元，較截至2021年3月31日止年度增長9.3%，主要是由於自有及租賃塔式起重機的數量有所增加，而其中大部分起重機一直在現場作業並產生收益。集團的使用總噸米由2021財年的約2,491,629增加至2022財年的3,112,084。



年內毛利減少約14.3%至人民幣234.1百萬元。年內溢利為人民幣47.6百萬元（2021財年：人民幣101.2百萬元）。溢利減少主要是由於受2022年3月向最高管理層提供股份獎勵計劃的會計處理（非現金調整）影響所致。董事會建議派發末期股息每股0.016港元。



於2022年3月31日，集團有288個在建項目，未完成合約總值約人民幣569百萬元，手頭項目共有42個，預期合約總值約人民幣102百萬元。其中，集團預期於截至2023年3月31日止年度完成總值約人民幣497百萬元的合約工程，顯示來年將可錄得高水平的盈利。



達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「2022財年不僅對我們來說是艱難的一年，對於整個市場也是如此。儘管在疫情防控措施之下，疫苗接種率在各國開始上升，包括中國在內的經濟體正在逐步復甦。但全球公共衛生、經濟和就業仍受到2019新型冠狀病毒病的不利影響。隨著疫情在全球持續肆虐，全球市場在疫情下仍面對諸多不確定性。我們將藉此拓展新的市場機會，繼續致力為客戶提供一站式塔式起重機解決方案服務。」



年內，集團通過增購塔式起重機及相關配套零件和部件，藉此擴大業務，以滿足日益增長的客戶需求。於本公佈日期，集團管理合共1,180台塔式起重機，旨在迎合集團客戶於中國各地的專業EPC項目。作為一家在中國享負盛名的外資塔式起重機服務供應商，集團在關注工人安全、服務質量及技術優勢方面樹立了良好聲譽。集團目前持有77項與塔式起重機相關的實用新型及發明註冊專利。



除了提升製造能力外，集團亦持續提升塔式起重機及其附屬結構件的再製造及再加工能力，並致力於透過開發數字化管理平台「iSmartCon愛建通」，以提供綠色服務，同時提高營運及管理效率。



展望未來，集團將專注於中大型塔式起重機的經營，以滿足日益增長的裝配式建築需求；並建立標準化的塔式起重機後市場服務生態系統，為打造綠色、安全及環保的塔式起重機服務產業奠定基礎。



達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「未來，集團將在有效執行中國防控政策的同時，繼續關注2019冠狀病毒病疫情的發展，以確保員工安全，並減輕其對集團財務狀況及經營業績的負面影響。我們將繼續鞏固我們在市場上的優勢和領先地位，以把握巨大的市場增長機會，推動可持續的長期業務，為股東帶來滿意的回報。」





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