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來源 Hypebeast Limited Hypebeast Ltd. (0150.HK) 2022 財政年度收益及盈利能力創歷年記錄新高

香港, 2022年6月29日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）是一個結合現代文化與生活時尚、以及編輯自主之商業及新聞的首選平台。Hypebeast Limited 董事會公佈集團截至 2022 年 3 月 31 日（2022 年財政年度）的業績報告。



-- 收益由2021財政年度之674,200,000港元，增加221,400,000港元或 32.8%至2022財政年度之895,600,000港元。

-- 毛利率由2021財政年度之49.6% 增加至2022財政年度之61.3%，上升11.7個百分點。

-- 集團於2022財政年度之純利達100,200,000港元，較2021財政年度增加 41.9%。 純利率因此提升了0.7個百分點，由2021財政年度之10.5%增加至2022財政年度之11.2%。

-- 於2022財政年度，媒體分部已簽署合約之總價值較先前年度增加31.7%。

-- 12個月之平均網站月度獨立訪客人 數（一個月內於Hypebeast、Hypebae及 Popbee平台上存取網頁的用戶人數）達16,400,000人次，較2021財政年度增加5.1%，而社交媒體關注總數（於所有第三方社交媒體平台（包括不限於Facebook、Instagram、Twitter）的關注總數）由2021年3月31日的26,100,000人次增加至2022年3月31日的32,400,000人次。



集團於2022財政年度之收益錄強勁顯著增長，收益及盈利能力更是歷年最高。收益由2021財政年度之674,200,000港元，增加221,400,000港元或 32.8%至2022財政年度之895,600,000港元。毛利率由2021財政年度之49.6% 增加至2022財政年度之61.3%，上升11.7個百分點。 集團於2022財政年度之純利達100,200,000港元，較2021財政年度增加 41.9%。純利率因此提升了0.7個百分點，由2021財政年度之10.5%增加至2022財政年度之11.2%。



於2022財政年度，市場對集團媒體及代理服務的需求依然殷切，媒體分部已簽署合約之總價值較先前年度增加31.7%。COVID-19疫情漸趨平復，疫情相關之限制逐步放寛，集團媒體分部之活動製作工作及線下推廣活動更勝COVID-19疫情前及2019財政年度之水平。 集團預計這將增加及擴大媒體合約的數量及規模， 為媒體分部帶來正面影響。



12個月之平均網站月度獨立訪客人數（一個月內於Hypebeast、Hypebae及 Popbee平台上存取網頁的用戶人數）達16,400,000人次，較2021財政年度增加5.1%，而社交媒體關注總數（於所有第三方社交媒體平台（包括不限 於Facebook、Instagram、Twitter）的關注總數）由2021年3月31日的26,100,000人次增加至2022年3月31日的32,400,000人次。集團旨在透過發展新編採業務吸引及觸及更廣泛之用戶顧客群。例如： Hypegolf（專注於高爾夫球及生活時尚）、Hypeart（專注於藝術及藝術家）及 Hypemoon（專注於Web 3.0項目及技術）。集團將透過成立多個線下渠道及接觸點，繼續發掘相似的機會，以增加與新及現有用戶與客戶的交流。



位於香港中環之HBX實體零售店仍為有力的營銷窗戶及客戶以線下形式參與Hypebeast線上生態的場所。此外，集團於美國的旗艦店已於2022年6月開幕（於隨後的財政年度）、樓高七層的旗艦店匯聚於美國東岸辦公室、美國紐約HBX旗艦店、Hypebeans咖啡店，以及活動場地。紐約旗艦店落成後，將有助我們凝聚龐大的北美客戶群並加快其增長，更有助集中對電子商務及零售分部的營銷策略。



Hypebeast執行董事、主席兼行政總裁馬柏榮表示：



“我們在本財政年度之收入和盈利能力再次錄得歷史新高，充分反映在前所未有的COVID-19疫情之前和期間作出的戰略已經得到回報。而2022財政年度的表現正正就是本集團在地理和策略上優越定位的最佳證明，相信亦可以繼續捉緊進一步的增長機會。儘管現時還存在許多不確定性，但我們仍然雄心勃勃，專注於透過市場擴張和品類多樣化，以及通過我們的電子商務平台和實體店，特別是新開張的HBX紐約旗艦店，提供全方位行銷體驗，建立和加強Hypebeast的各個業務表現。”



本年度財務摘要：



2022財政年度 千港元 2021財政年度 千港元



收益 895,632 674,212

毛利 549,313 334,127

毛利率 61.3% 49.6%

銷售及營銷開支 (160,391) (112,791)

行政及經營開支 (202,650) (125,005)

合併事項的專業費用 (30,185) -

EBITDA* 174,252 122,596

純利 100,167 70,584

純利率 11.2% 10.5%

每股盈利

- 基本(港仙) 4.88 3.47

- 攤薄(港仙) 4.87 3.45



*扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(「EBITDA」)乃按除稅前溢利加上利息開支、折舊、攤銷開支計算。



歡迎瀏覽集團官方網頁，細閱詳盡的年度業績報告。

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關於 Hypebeast (股份代號:0150.HK)

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