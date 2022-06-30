Wednesday, 29 June 2022, 17:46 HKT/SGT Share:

來源 Regina Miracle International (Holdings) Limited 維珍妮2022財年業績創歷史新高 收入增39.7%至83.5億港元 經調整後純利升逾兩倍至5.82億港元 2022財年成功實現五年計劃目標藍圖 驅動業務穩健及多元化增長

香港, 2022年6月29日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商（Innovative Design Manufacturer，「IDM」）維珍妮國際（控股）有限公司（「維珍妮」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）（股份代號：2199）公佈截至2022年3月31日止年度（「年內」或「2022財年」）全年業績。



年內，縱然面對宏觀環境的種種挑戰，本集團仍錄得創歴史新高的收入約港幣8,346.7百萬元（2021財年：港幣5,974.3百萬元），按年增加39.7%，符合集團於五年計劃中的預期發展進度。毛利相應增加65.2%至約港幣2,045.4百萬元，毛利率亦上升3.8個百份點至24.5%（2021財年：分別港幣1,238.0 百萬元及20.7%）。收入增長理想，加上有效的成本控制措施，使經營槓桿增強，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增加62.5%至約港幣1,333.8百萬元，EBITDA率提升2.3個百份點至16.0%（2021財年：分別港幣820.6百萬元及13.7%）。本集團年內錄得純利約港幣520.7百萬元，按年上升314.8%，純利率亦上升4.1個百份點至6.2%（2021財年：分別港幣125.5百萬元及2.1%）。本公司擁有人應佔每股基本盈利為42.5港仙（2021財年：每股基本盈利10.3港仙）。撇除年內因退租部分深圳廠房而產生的一次性開支項目，經調整後 EBITDA為約港幣1,394.9百萬元，經調整後EBITDA率為16.7%；而經調整後純利為約港幣581.8百萬元，經調整後純利率為7.0%。



本集團財務狀況穩健，年內現金及現金等價物上升至約港幣995.0百萬港元（2021財年：港幣828.0百萬元）。於2022 年3 月31日，未提取銀行貸款融資總額約港幣2,371.0百萬元（2021 年3 月31 日：港幣2,391.0百萬元）。為與股東分享成果，董事會議決建議就2022財年宣派末期股息每股7.2港仙（2021財年：每股3.3港仙），連同中期股息每股6.8港仙，總股息為14.0港仙，以貫徹本集團分派財政年度純利不少於30%的股息政策。



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示：「疫情進一步重塑全球佈局，市場更為青睞研發實力雄厚、具備規模、快速反應及多區域產能佈局的行內領先企業，強者恒強日趨明顯；另一方面，深度綁定的品牌夥伴已經全面恢復業務，對能打動消費者的創新設計需求更為殷切，對於供應鏈夥伴在持續創新、快速交期、穩定品質要求上的權重逐步轉變，以創新為首的服務體系愈被重視及青睞。經過六年來對創新、自動化及數碼化生產、完善產能佈局等方面的投入，維珍妮已奠定穩健的業務基礎，因此綜合多項有利因素制定2022至2026財年的五年規劃，務求全力把握黃金發展期。該等就未來五年銷售的目標，及生產效率及營運槓桿的提高，所帶來的協同效應將有效提升本集團盈利能力，從而充分推動現金流的良性循環，以穩健的財務狀況支撐未來的業務拓展。面對用戶生活方式的轉變令產品需求轉向多元化，供應鏈及生產週期日益靈活，本集團將繼續於多個業務板塊發力，為不同需求提供適切的綜合解決方案。」



業務回顧

歐美品牌夥伴訂單全面復甦，貼身內衣分部飆逾六成，超疫情前水平

此分部於年內貢獻約港幣4,716.0百萬元的收入（2021財年：港幣2,886.0百萬元），按年飆升63.4%，佔本集團總收入56.5%，為本集團的主要收入來源。分部毛利增加94.1%至約港幣1,189.2百萬元，毛利率提升4.0個百分點至25.2%（2021財年：分別為港幣612.6百萬元及21.2%）。隨著歐美零售市場於年內復甦進度勝預期，加上本集團最大美國品牌合作夥伴的訂單強勢反彈，帶動分部收入創歷史新高，其中傳統貼身內衣整體訂單全面回升，已經超越疫情前水平。憑藉領先行業的研發能力及創新工藝，維珍妮得以全面把握隨疫情緩和而來的各種機遇，配合靈活的生產能力，與各大品牌合作夥伴攜手搶佔市場先機。此外，本集團於年內增添數家國內新興電商品牌，使品牌夥伴組合更多元化，為未來業務增長作準備。



運動產品分部保持強韌，收入按年升超三成，產品組合持續豐富

此業務分部於年內貢獻收入約港幣2,190.7百萬元（2021財年：港幣1,596.4百萬元），按年上升37.2%，佔總收入26.3%。分部毛利為約港幣513.9百萬元，而毛利率為23.5%（2021財年：分別為港幣298.9百萬元及18.7%）。縱然疫情緩和，運動熱潮依然持續，相關產品表現強韌，尤其是來自國際品牌合作夥伴的運動胸圍訂單勢頭強勁，成為此業務分部的主要增長動力。年內，本集團的運動緊身褲品類新增更多元化的品牌夥伴，令該品類表現亮眼，並使運動產品業務分部增添了另一亮眼增長點。



「元宇宙」概念炙熱，消費電子配件分部按年增逾六成，發展空間廣闊

此業務分部的收入約港幣496.2百萬元（2021財年：港幣291.4百萬元），按年攀升70.3%，佔本集團總收入5.9%。分部毛利增加79.5%至約港幣125.0百萬元，毛利率提升1.3個百分點至25.2%（2021財年：分別為港幣69.7百萬元及23.9%）。家用消費電子產品的需求在年內受疫情帶動而持續上升，加上「元宇宙」概念迅速冒起，市場對5G產品及相關產品需求可觀並節節上升。消費電子產品市場發展空間龐大，且屬於高增值板塊，該業務分部未來將持續為本集團注入新增長動力。



越南產值擴大至八成，多區域產能佈局全面滿足海內外品牌夥伴殷切需求

越南作為維珍妮重要的生產基地，為本集團不斷擴張的出口業務提供了堅實支撐。截至2022 年3 月31日，越南生產佔本集團總收入的比例已擴大至80%。年內，本集團於越南海防市越南新加坡工業園（「海防VSIP」）內的廠房佈局已完成。值得一提的是，本集團在當地的招聘及人員穩定性一直保持理想，使本集團可以最大程度受惠於成熟同事比例的不斷提升、長期效力及以老帶新模式，確保各廠產能效率逐年爬升。為應對市場回暖後國內外品牌夥伴的殷切需求，提升園內五家廠房的效率及效益仍然是目前的首要任務。透過增加生產線及進一步推行自動化及數碼化，廠房的整體產能獲得提升。其中，越南率先開始投產的三間廠房經過過去四到六年整合，目前營運及人員效益和單廠毛利率明顯超越後來投產的三間廠房。根據公司嚴謹的技術論證，該幾個廠房仍有持續增長和優化空間。同時，本集團將參考越南首三間廠房的實際運作經驗，加速配置越南其餘幾個廠房的產能效率，以提升綜合毛利率。至於主要應用無縫針織機技術的越南興安省廠房一期自2021 年4月正式投產，並正在積極進行招工。而於中國國內，為提高營運效益和優化成本結構，本集團於年內退租部分深圳廠房，因而錄得約港幣61.1百萬元的固定資產撇賬。而前述將深圳廠房遷至肇慶之舉措，長遠將有助集團進一步優化產能配置。



本集團深圳及海防生產基地合資格員工的新冠疫苗接種率分別達到約95%及90%，大大度保障了同事的自身健康及工作環境的安全，並維持生產運作穩定。2021年底至2022年初，深圳和越南分別出現因疫情反覆而實施的短暫封城和隔離措施。有賴兩地政府反應迅速，疫情在短時間內得以受控，加上當地管理團隊靈活調配人力資源，對本集團的產能影響輕微，無阻維珍妮全面把握來自海內外品牌合作夥伴的強勁訂單需求。



堅持創新驅動發展，厚積薄發，多板塊業務拓展，迎來黃金發展期

在各種錯綜複雜的因素下，業界同時面對供應鏈緊張、原材料成本上漲等挑戰，正經歷重新洗牌的階段。在這情況下，維珍妮多年來在技術壁壘、全球行業領先的產品創新能力、高黏性的品牌夥伴合作關係等方面累積的綜合競爭力將進一步凸顯，為未來增長奠定堅實基礎，迎來黃金發展期。



核心技術不斷升級，形成高黏性的品牌夥伴互利共贏戰略合作關係

維珍妮多年來堅持IDM業務模式，成就了其在全球行業領先的產品創新能力。本集團已經形成以三大核心技術 - 電腦模具設計與製作、立體模壓成型、無縫黏合為基礎的多元化技術儲備矩陣，應用橫跨貼身內衣、運動、消費電子等多個領域。核心技術的獨特性、領先性、可塑性、通用性使不同品牌夥伴在不同品類中交叉複用程度頗高，亦能同時兼顧各品牌的不同定位和需求，持續為合作品牌夥伴定製開發獨特的創新產品。加上集團堅持互利共贏策略、長期穩定的品質及高度的靈活性，建立了各大品牌夥伴對維珍妮IDM定位的信賴及黏性，長遠有利於強化本集團在行業洗牌後的市場地位。本集團亦着力於行業趨勢的拓展和引導，不斷強化並維護自身技術壁壘，為獨有技術註冊專利和技術標，為行業定義新標準，同時讓消費者對於高附加值的產品有更直接深入的認知，引領市場的發展方向及需求。



已初步實踐2022 至2026財年五年規劃，以堅實基礎驅動業務穩健及多元化增長

經過過去幾年重大的投資期，維珍妮已為未來的發展奠下堅實基礎。為引領本集團邁向發展的新篇章及更廣闊的未來，經過周詳考量及全面審視市場和業務情況後，管理層在本財年之初制定了2022 至2026財年的新五年規劃，聚焦以下三大範疇：



I. 帶動收入增長：堅持IDM業務模式，以創新研發推動銷售穩步增長，加速佈局中國市場；



II. 擴大邊際利潤：持續開發具有更佳利潤率的高附加值創新產品，同時提升管理及生產效率，並隨收入增長增強經營槓桿，實現目標盈利增長大於收入增長；及



III. 強化財務狀況：隨著集團過去幾年於越南北部投資的資本開支高峰期完成後，透過上述舉措保持健康的經營現金流和控制資本開支，中長線逐步降低負債比率。



回顧年內，本集團成功實現五年規劃為2022財年度所訂下的目標藍圖，於推進銷售額高速增長的基礎上，實現了效率及利潤率提升，為繼續優化集團中長期財務穩健狀況打好根基。集團按目前可預視的訂單情況，對2023上半財年業務保持理想表現維持樂觀。展望未來，縱然面對大環境存在眾多不確定因素，集團仍將致力於2023-2026財年繼續全方位實踐五年規劃內的既定的目標，充分利用環境及自身優勢帶來各項利好因素，審時度勢並保持靈活應對，以驅動集團業務持續穩步上揚。



在業務層面，本集團未來的增長將由貼身內衣、運動、消費電子類配件產品及鞋類產品四大業務板塊推動：



-- 貼身內衣業務未來有望持續平穩增長。貼身內衣板塊的增長主要來源自個別品牌夥伴的拓展、大品牌夥伴市場份額的上升，有賴於創新工藝產品開發以及細分品類的產品拓展。



-- 運動業務佔比持續提升，創新工藝引領行業需求快速增長。國際品牌近年對女性運動市場愈發重視，而運動胸圍作為其中一項核心產品，仍存在龐大的發展空間。得益於數年前的高瞻規劃，本集團與若干頭部國際品牌的戰略合作關係日益穩健，亦增添了一些快速增長的新品牌，鞏固品牌夥伴組合，成功把握運動內衣行業的增長勢頭。與此同時，維珍妮的創新研發能力，帶領了運動板塊中緊身褲的演化和升級，顯著提升其功能與舒適度等，此領域的產品需求正蓄勢起飛，運動緊身褲業務有望複製運動胸圍的增長軌跡。



-- 消費電子配件業務未來幾年趨向多元化發展，建立更穩健的產品和品牌夥伴組合。隨著「元宇宙」概念的興起，消費電子產品日益重視運用舒適親膚材料造出更適合用戶長期使用的體感功能，而本集團恰好能將創新工藝及三大核心技術應用在消費電子類領域，開發出引領市場的產品。除了現有國際品牌夥伴外，本集團年內亦新增了國內領先品牌夥伴，同時迎來了跨產品類別拓展的機遇，從而推動集團於消費電子配件業務未來數年的增長。相關品牌夥伴已率先在此領域部署，拉長產品周期，形成較高的銷售能見度。通過實現合作夥伴以及產品的多元化策略，積極部署應對高科技產品市場日新月異的本質，為消費電子配件業務發展奠定靈活且穩定的基礎。



-- 鞋類業務將在現有基礎上繼續穩步增長。本集團目前專注與美國休閒鞋履品牌合作，雙方於過去數年共同成長，可見未來將繼續携手向前，保持良好的發展勢態。



多區域產能佈局日趨成熟 越南基地於全球供應鏈之優勢愈發凸顯

為提升核心競爭優勢，本集團致力開展多區域產能佈局，以越南的生產基地支持出口業務增長，並依託中國的生產基地推動國内市場的發展。



在全球競合關係愈趨複雜的環境下，越南作為多個貿易協定的成員國，加上人口規模、人力成本、文化水平等多方面的有利條件，且當地政府力保供應鏈企業的穩定經營，因此備受全球製造業企業追捧。經過約六年的海外產能佈局策略部署和團隊培養，本集團在越南的產能已經集規模、爆發力、靈敏度、高品質輸出的多項優勢；同時數碼化管理的推行，令本集團的產能宏觀統籌調配更加協調和靈活。此外，維珍妮已逐漸完善本地化的供應鏈，包括引領核心供應商夥伴加速在越南當地的產能佈局或擴充，從而縮短交付週期，提升反應速度，形成高效的本地化問題解決機制，最終逐步優化綜合成本效益。在行業供應整固下，本集團的優勢因而更見突顯。



針對中國業務的發展，集團亦通過自動化及數碼化的推行，提高生產效率，應對產能需求；加強供應鏈管理，開發本地供應商，快速交期；以及提前規劃好產能部署。隨著本集團的研發中心及生產基地於2023年中至2024年底期間逐步由深圳遷往大灣區的肇慶新區產業園，新生產基地將主力生產貼身內衣和運動類產品及消費電子配件，配合獨佔鰲頭的創新工藝，將有助加強本集團與國際品牌夥伴在國內市場的合作，以及把握與國內市場新興線上品牌及來自其他渠道的新機遇。



技術創新和數智化結合，加速佈局中國市場

中國的內衣市場現時品牌集中度較低，大部分現有品牌產品品類也比較單一或相對狹窄，而消費者的需求增長卻非常的快，既有細分品類的需求，又有產品功能專業化的需求，加上國內電商的高速發展，為所有具潛力的品牌提供了絕好拓展市場佔有率的機會。



-- 與天貓內衣及TMIC達成戰略合作

為加強服務在中國銷售的品牌夥伴，以及加速發掘和滿足最新的市場趨勢及消費者需求，集團於2022年5月20日與天貓內衣及TMIC（天貓新品創新中心）達成戰略合作。TMIC通過海量的購買、具前瞻性的趨勢數據分析和消費者洞察提煉出消費者的訴求及反饋，有助本集團通過專項及精准研發，將消費者的訴求轉化為具體的技術解決方案，並融合在終端產品中。本集團希望透過三方合力，達成口碑絕佳、持續熱銷的新趨勢產品孵化、創新技術內容IP的打造、共建細分品類行業標準等幾項目標，以推動國內內衣市場長遠健康有序的發展。



-- 與Victoria’s Secret成立合資公司把握中國市場機遇

維珍妮於2022 年1月宣佈與Victoria’s Secret & Co. （「Victoria’s Secret」）成立合資公司（「VS China」）亦為集團佈局中國市場其中的策略一步。Victoria’s Secret作為全球最大的國際內衣品牌，在中國市場同樣也擁有強大的消費者品牌認知度，以及非常成熟的零售運營及市場推廣能力，配合本集團於產品創新、研發及製造的强大能力，以及對中國市場和消費者的深刻認知，形成強強聯手。合資公司將以產品、供應鏈、業務運營三大體系為重心，致力加強提升品牌更迎合中國市場。近期本集團與VS China所開發的一系列適合中國市場的產品反應熱烈，第一階段針對線上業務的變革取得顯著成效，同比合作前品牌銷售增長可觀，合作後首推的雙尺碼果凍條小背心，短短四個月內累計銷量超過25萬件，品牌影響及業績表現逐漸趨於一致，印證VS China與維珍妮强强聯手引領市場的能力。



ESG納入董事會監察 致力實現2030目標

維珍妮2022財年把ESG 正式納入董事會監督職責，成立了由本集團首席營運官領導的ESG委員會 (ESG committee)，加強董事會對ESG 政策監管的角色，促進本集團更有規劃地管理及實現可持續發展目標。年内，本集團以聯合國2030年可持續發展目標為藍本，規劃出六大重點關注議題，包括氣候行動、陸地生物、清潔飲水和衛生設施、負責任消費和生產、體面工作和經濟增長和性別平等，並因應這六個大方向，為自身制定了2030年四大目標，分別為減碳、廢物管理、可持續的創新發展和人才及社區四個層面。維珍妮將繼續致力推動環境和社會的可持續發展，以負責任的態度為所有利益相關者創造長期價值及承擔社會責任。



洪先生總結：「憑藉多年對創新設計製造的耕耘，維珍妮成功建立堅實的技術壁壘，開發出引領市場的產品。未來，本集團將繼續致力發揮多方面的優勢，與品牌合作夥伴共創雙贏。與此同時，本集團亦將繼續積極承擔社會責任，為提升環境、員工及社區條件作出貢獻，透過實現可持續發展，為股東及各持份者創造長遠價值。本集團於年內實現令人鼓舞的業績，有賴管理團隊及同事們的不懈努力和付出。本集團亦衷心感謝品牌合作夥伴、供應商夥伴及業務合作夥伴，以及股東的鼎力支持，讓我們成功駕馭疫情所帶來的種種挑戰。管理層有信心本集團未來能延續增長勢頭，進一步實現五年規劃所訂下的目標，繼續邁向黃金發展期。」



有關維珍妮國際（控股）有限公司

維珍妮國際（控股）有限公司於1998年在香港創立，是全球領先的貼身內衣製造商。透過採用創新設計製造（IDM）業務模式，維珍妮為國際知名品牌合作夥伴提供多種產品，包括貼身內衣、運動產品、消費電子配件、胸杯及模壓產品、鞋類及布口罩。集團擁有兩大策略據點 ──中國深圳的研發及生產基地，以及越南自集團於2016年擴產後成為重要的生産基地。





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